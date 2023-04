Az énekesnő mindenütt érezni akarta a partnerét

Azt énekli Elie Goulding a Like A Saviour című dalában, hogy elektromos érzések ringatják álomba, ami nem is csoda. Az, aki elektro-poppal kel és fekszik, annak mindenét átjárja a vibrálás.

Így volt ez akkor is, amikor a brit énekesnő elkészítette új, Higher Than Heaven című albumát, amelyben szerinte az a jó, hogy nem személyes, vallomásos pop – az csak arról, szól, hogy érezzük jól magunkat. Akár az ő korosztálya is, amelyik a harmincas évei vége felé közeledik. Gouding ezúttal is csak azt csinálja, amit mindig: fülbemászó slágereket ír, legtöbbször a szakmai csúcs producereivel.

Lépcsők a Mennyországba

Egy hónapja jelent meg Calvin Harrisszel közös dala, a trance hatású Miracle, ami első lett a brit kislemezlistán, de meglepő módon, a Higher Than Heaven ezt a felvételt nem tartalmazza. Ennek ellenére az album is első helyen debütált a brit charton, és ez lett Goulding negyedik listavezető lemeze, és ezzel utolérte Adele-t, a legtöbb listavezető albummal rendelkező brit női előadók versenyében. A nyitó felvétel, az Easy Lover pont olyan, mint a legtöbb csillogó sikerdala, és úgy tűnik, semmi sem állítja meg ezt a kinetikus elektro-popot, mert benne van minden olyan együttható, ami 2023-ban eladhatóvá tesz egy produkciót. A nyár a Cure For Love-ról a Midnight Dreamsről és a Like A Saviour-ről szól majd, azokon a helyeken, ahol a clubhimnuszok az önkifejezés elsőszámú formái.

Music, non-stop

Vedd elő az 1980-as évek gépi basszusait, a neonfényes szinti-popot (az All By Myself Depeche Mode hatásokat is mutat), az 1990-es évek könnyű house témáit, legyen az egész időtlennek ható szikrázó dance-popos neo-diszkó. És persze szerezz menő a producerek mellé legalább oylan menő kollaboránsokat is. A lemezben az a jó, hogy olyan, mint egy pörgős playlist, minden dal azonnal a csúcsra ér, hogy aztán ott is maradjon, nincsenek balladák, merengések, csak a music, non-stop-érzés, ami némileg monotonná teszi az albumot, de ez a lemez ami semmi mást nem akar, mint ami a nyitó dalban, a Midnight Dreams-ben hallható: Csak rád gondolok / Te vagy az energiám / mindenütt érezlek / Vigyél magaddal, repüljünk el..

Ebben nincs több, mint Az éjjel soha ne érhet véget című party-himnuszban, de a táncparketten amúgy sem vitaesteket, ankétokat szokás tartani, szóval, a művésznő postázza, ami a megrendelésekben szerepelt.

Ennél érdekesebb, hogy népszerűsége ellenére sem könnyű eldönteni, hogy vajon ő a klubközösség istennője vagy globális popsztár.

Az album a maga 37 percével (sokkal rövidebb, mint például a 80 perces Halcyon Days) inkább azt üzenné, hogy műsorait fellépéseknek nevezik, és nem setnek. A Higher Than Heaven légies, eufórikus dance-pop album, amely éppúgy köszönő viszonyban van a Pet Shop Boy-szal, ahogyan Calvin Harris-szel is. Épp olyan jól működik a nagy fesztiválok utolsó napján, mint a zárt klubok falatnyi színpadán.

A parkett angyala

Goulding talán azért sem ment le mélyre a twistben, azaz tárta fel érzéseit, mert bár boldog házas, és nemrég gyereke is született, a diszkókirálynő szerep talán mégsem alkalmas a családi boldogság körülírására. A lemez meglehetősen egy anyagú, s bár vannak slágergyanús felvételei, mégsem mondhatjuk, hogy igazi magaslati pontjai lennének. Ez egy következetes, jól felépített produkció, tele lüktető energiával, pozitív impulzussal, amely részben hasonlít Ava Max idén megjelent Diamonds and Dancefloors című albumára is, csak nem a tömény érzékiség adja az izgalmát, hanem egyfajta laza, derűs áramlás.

Gyógyító energiák

Persze a dalokban van némi magánéleti matatás, hogy szóljanak is valamiről, de nem ásnak különösen mélyre, a táncparlettek alatti aljzatbetont ezekkel nem lehet feltörni. Azt énekli Goulding a Cure For Love-ban, hogy

nem kell gyógyír a szerelemre, tovább lépek Túl sokat adtam, nem kaptam eleget Beteg vagyok, de nem tört össze a szívem ma este Nem kell gyógyír a szerelemre, igen, én vagyok az igazi.

Illetve pont hogy Goulding éteri party himnuszai jelentetik a gyógyírt. Ha nem is szerelmi csalódásra, de egy unalmas este ellen mindenképpen.

Elie Goulding: Higher Than Heaven

Universal

11 szám 37 perc