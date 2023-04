Húszéves lett Budapest „hajója”

A napokban lesz húsz éve, hogy 2003. április 30-án egy amerikai szaxofonos, Maceo Parker több mint háromórás koncertjével elsőként színre lépett a hajó gyomrában. Az ezt követő időszakban olyan legendák segítettek bemelegíteni az A38 színpadát, mint a Walter Trout & the Radicals vagy a Jazzanova, de „rutinos nyitók” is érkeztek hozzánk: az osztrák Ripoff Raskolnikov 1990-ben a Tilos az Á pincéjét nyitotta meg. A világsztárokon túl a legnagyobb hazai előadók is belakták az állóhajót. Kiss Tibi, Zagar, Anima Sound System, Kispál és a Borz, Parno Graszt, Lajkó Félix és a Colorstar is rögtön, a nyitás évében vízre szállt.

Nehezített pálya

A húsz évvel ezelőtti indulást rengeteg munka előzte meg. Az Ukrajnából felúsztatott hajótest átalakításához 750 tonna acélra volt szükség, a rakparton az áram, a víz és a gáz bevezetéséhez is bányászok kellettek, de a hely akusztikáját is ki kellett építeni az erre egyébként eredetileg alkalmatlan testben. A teljesen hangszigetelt, a kor színvonalán a legmodernebb hangtechnikával felszerelt koncertterem akusztikai kialakítását a BME Akusztikai Laboratóriumának közreműködésével ugyanaz a világszínvonalú csapat végezte, amelyik a Művészetek Palotájánál is dolgozott.

Az úszó koncerthelyszín azóta is hatványozott terhet ró az üzemeltetőkre egy átlagos, „téglából” épült klubhoz képest. A fenntartáson túl az elmúlt húsz évben több válságot is át kellett vészelnie a Hajónak, elég csak a Covid–19 miatti lezárásokra gondolni. Az A38 ekkor sem állt le, tartalmak gyártásával a karantén alatt is munkát adott hazai zenekaroknak és a zenei szcéna produkciós területén dolgozó szakembereknek is.

Köznévből tulajdonnév

Mára a Hajó évi 350 napot üzemel, közel 800 programnak ad teret, összesen félmillió látogatót fogad be. A koncerteken túl az A38 Európa egyik legösszetettebb kulturális intézménye televíziós és rádiós műsorgyártásra alkalmas stúdiókkal, amelyeket jelenleg az M2 Petőfi TV és Petőfi rádió használ állandó produkciós terekként. Egy év alatt 1000 órányi televíziós produkció és stream készül, ennek köszönhetően az elmúlt húsz évben Európa egyik legnagyobb könnyűzenei archívuma jött létre.

A köznévből az évek alatt tulajdonnév lett, Budapesten ma mindenki érti, ha az ember azt mondja, „megy a Hajóra”.

A Hajó húsz év alatt több száz feltörekvő magyar zenekar karrierindításához járult hozzá, és a hazai zenei életben páratlan népszerűségnek örvendő előadóknak is lehetőséget biztosított: Ivan & The Parazol, Elefánt, Carson Coma is itt kezdték pályafutásukat.

A hazai produkciók mellett a kontinens legjobb klubjait összefogó Liveurope programmal karöltve rengeteg európai produkció is bemutatkozhatott a hazai közönség előtt – többek között Sziget-nagyszínpadosok is –, például St. Vincent, M83, Einstürzende Neubauten, Sevdaliza, Acid, Arab vagy a My Baby. Persze nem csak kis zenekarok mozgatták meg a Hajót a húsz év alatt, fellépett itt Bonobo, Diplo, King Krule, Tycho és Altin Gün is.