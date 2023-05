Lewis Capaldi új lemeze bizonyítja, hogy nem kell változtatni azon, ami működik

A skót énekes első, 2019-es, Divinely Uninspired to a Hellish Extent című albumával egyből a toplisták elejére ugrott. Lewis Capaldi karcos, erős hangja, érzelmes szövegei és szórakoztató személyisége tökéletes a jelenlegi, közösségi média által irányított zeneiparban. Legújabb, második stúdiólemeze, a Broken by Desire to Be Heavenly Sent egyáltalán nem távolodik el az előző anyagtól, de ez az énekes szerint nem is cél.

Lewis Capaldi hirtelen robbant be a köztudatba, és sikerült is megtartania rajongótáborát, sőt vicces TikTok-videóival egyre nagyobb és nagyobb közönséget tudott elérni. A kontraszt az énekes zenéje és személyisége között érdekessé és izgalmassá teszi az előadót. Capaldit az is emberközelivé teszi, hogy nyíltan beszél Tourette-szindrómájáról és egyéb problémáiról. Az énekest gyakran hívják a férfi Adele-nak vagy az új Ed Sheerannek. Utóbbi szintén ebben a hónapban adott ki egy kiváló, őszinte lemezt.

A Broken by Desire to Be Heavenly Sent énektechnika szempontjából egészen elképesztő. Capaldi hangja ezer közül felismerhető, és olyan erő van a srácban, hogy azt tanítani kéne. Az album elkészítésében, az előzőhöz hasonlóan, Phil Plested és a TMS produceri csapat is segített. Előbbi olyan előadókkal dolgozott együtt, mint a Little Mix és a Bastille, utóbbi pedig Dua Lipával, Bebe Rexhával és a Maroon 5-val is készített dalokat.

A lemez nyitódala, a Forget Me rugaszkodik el legjobban Capaldi korábbi stílusától. A ritmusos popdal remek indítása az albumnak, egyből behúzza az embert. A dal már korábban megjelent, így sokan arra számítottak, hogy az egész anyag hasonlóan fog szólni. Ezeknek az embereknek csalódniuk kell, hiszen ezenkívül egy dal van, ami kicsit pörgősebb.

A Wish You The Best szintén a lemez előfutáraként jelent meg. A nóta jelenleg is népszerű a TikTokon, ami nem meglepő, hiszen a platform imádja a sírós, szerelmes dalokat. Capaldi tökéletes énektechnikája a Wish You The Bestben egyből kiugrik, és ez csak erősödik a Pointlessben. A Heavenly Kind Of State Of Mind a másik bulisabb nóta. Személy szerint én később lőttem volna el az albumon, hogy jobban megtörje a balladák sorát. Capaldinak a lassú, zongorahangsúlyos és a pörgősebb dalok is jól állnak, reméljük, a következő stúdióanyagban többet hallhatunk az utóbbiból is.

Az énekes a The Pretender című szerzemény szövegében minden félelmét a hallgatók elé tárja. A dal tökéletesen leírja az imposztorszindrómát, amikor az ember azt érzi, hogy nem érdemli meg sikert.

Minden, amit csinálok, az hazugság

– énekli Capaldi, aki TikTok-videóiban rendszeresen beszél arról, hogy szélhámosnak érzi magát a zeneiparban.

A How I’m Feeling Now őszinte szövegével és akusztikus hangszerelésével tökéletes zárása az albumnak. Capaldi a lemez előtt ugyanezzel a címmel adott ki egy netflixes dokumentumfilmet. A Lewis Capaldi: Így érzem magam doku ugyanolyan őszinte, mint a dal.

A Broken by Desire to Be Heavenly Sent tökéletes folytatása Capaldi előző anyagának. A lemez nem hoz be újításokat, de megtartja az énekes erősségeit, ezzel pedig egy slágerlistagyanús albummal bővült az előadó repertoárja. Bár néhol unalmassá válik a sok ballada, és vannak dalok, amiket első hallgatásra nehéz megkülönböztetni, a Broken by Desire to Be Heavenly Sent technikailag kiváló, és őszinte szövegei miatt biztos, hogy a rajongók is imádni fogják.