Ezek voltak Tina Turner legikonikusabb duettjei

Tina Turner párját rikító, fantasztikus előadó volt. Tehetsége és sokoldalúsága, szívóssága és színpadi jelenléte kiemelte őt az énekesek közül. Miután két évtizedig együtt dolgozott bántalmazó férjével, Ike Turnerrel, az amerikai származású, svájci énekesnő-színésznő szólókarrierbe kezdett. A nehéz kezdet után a Private Dancer című albumával a nyolcvanas évek egyik meghatározó popikonjává vált.

Szinte bármilyen dalt el tudott énekelni, szinte bármelyik sztárral képes volt megtalálni – szó szerint – a közös hangot. Több tucat híres énekessel és énekesnővel dolgozott együtt. Ebben a cikkben most a május 24-én elhunyt énekesnő legjobb duettjeit válogattuk össze.

Beyoncé

Beyoncé 2005-ben, a Kennedy Center Honors ceremónián előadta Tina Turner egyik legismertebb dalát, a Proud Maryt: a produkció aztán 2010-ben a Beyoncé – The Ultimate Performer című videón is megjelent. 2008-ban Beyoncé ismét elénekelte a dalt, ezúttal azonban Tina Turnerrel együtt: akkor az ötvenedik, jubileumi Grammy-díj-átadón léptek fel.

Bruce Willis

Furcsán hangozhat, de az akciófilmek koronázatlan királya, Bruce Willis is színre lépett már énekesként: 1996-ban az Accelerators nevű együttesével három párizsi koncerten lépett fel előzenekarként Turner Wildest Dreams turnéja keretében. Az Unfinished Sympathy című dalt adták elő.

Cher

Cher és Tina Turner barátsága, valamint közös fellépéseik 1975-ben kezdődtek, miután Ike és Tina kétszer volt a Cher tévéshow vendége. Ike-kal való szakítása után Tina először 1977-ben lépett fel szólóénekesként Cherrel a Sonny & Cher Show-ban, majd 1999-ben a Divas Live jótékonysági koncerten énekeltek együtt, utoljára pedig 2008-ban Las Vegasban, Oprah Winfrey műsorában léptek színpadra. Turner ekkor bejelentette legutolsó turnéját.

Chuck Berry

Chuck Berry amerikai énekes és dalszerző a rock and roll egyik úttörője volt. Nem sokkal Tina 1982-es visszatérése előtt Chuck meghívta az énekesnőt, hogy csatlakozzon hozzá a Los Angeles-i The Roxy színpadán, a híres hollywoodi Sunset Stripen, ahol együtt adták elő a Rock & Roll Music című dalt. Ez a produkció egy évvel később megjelent a Live At The Roxy videón is.

David Bowie

David Bowie angol énekes-dalszerző 1984-ben kérte fel Turnert egy duettre Tonight című albumának címadó dalához, amely kislemezként is megjelent. Egy évvel később az énekesnő meghívta Bowie-t, hogy lépjen fel vele 1985. március 23-án a birminghami NEC-ben megrendezett Private Dancer turné egyik koncertjén. 1987-ben közösen készítettek egy Pepsi-reklámot a Modern Love című dal rövid verziójával.

Elton John

Tina Turner szólókarrierje elején Elton John The Bitch is Back című slágerét használta nyitódalként, de válása után még a Rough című szólóalbumára is felvette az ominózus számot. A két előadó 1985-ben lépett először közösen színpadra, amikor Elton John csatlakozott az énekesnőhöz egy londoni koncertjén: együtt adták elő Bruce Springsteen Dancing In The Dark című dalát. 1991-ben Tina részt vett a Two Rooms-projektben, és ismét felvették a The Bitch Is Back új verzióját Elton John tribute albumához. 1999-ben pedig a Divas Live jótékonysági koncerten két dalt adtak elő, ez volt az utolsó közös projektjük.

Eros Ramazzotti

Eros Ramazzotti felkérte Tina Turnert, hogy adja elő vele a Cose Della Vita című dalt, amely már 1993-ban kislemezként debütált. A dal Európában hatalmas sláger lett, így Ramazzotti meghívta Tinát, hogy csatlakozzon hozzá a nyári Eros & Friends turnéjának néhány koncertjén.

Mick Jagger

Nem titok, hogy az énekesnő egy kicsit mindig is szerelmes volt Mick Jaggerbe, de az angol énekes szakmailag is inspirálta Turnert: Ike és Tina 1969-ben a Rolling Stones előzenekara volt a brit turnén, majd három évvel később az amerikai turnén is. 1981-ben az énekesnő egymaga lépett fel az East Rutherford-i Brendan Byrne Arénában tartott három Stones-koncerten.

Turner az 1985-ös visszatérése után két dal erejéig elkísérte Mick Jaggert a philadelphiai Live Aid fesztiválra, majd 1988-ban Oszakában csatlakozott hozzá a színpadon, miután Jagger néhány nappal korábban már vendégeskedett Tina tokiói koncertjén a Break Every Rule Tour keretében. Az utolsó közös fellépés 1989-ben a Rock& Roll Hall of Fame ünnepségen volt, ahol Tina Mick Jaggerrel és más művészekkel együtt több dalt is előadott.