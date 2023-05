Legyen Azahriah Újpalota díszpolgára!

Azahriah Szosziazi című dalának klipjében feltűnik az újpalotai lakótelep brutalista tömbje, az Égigérő fűből is ismert víztoronyház, amelynek a homlokzatán ott villog Azariah, aki arról énekel, hogy mikor a spanokkal a téren régen L. L. Juni’ szólt, és bárki, akit csak ismertem, az palotai volt.

Mivel Azi új lemezét, a Mementót szűkebb hazája, Újpalota ihlette, érdemes szétnézünk a környéken. A három városrészből álló XV. kerületnek gazdag a popkulturális emlékezete, a környéken nőtt fel anno Szikora Robi is, ő mesélt Fenyőnek Gumiról, a jampiról, aki a Csoki (Csokonai Művház) előtt – miután felhajtott egy kétdekás Mecseki itókát – 15 percig is képes csókolózni. Ebből született a rockabilly portréfestészet egyik klasszikusa, a Csókkirály. Hogy ez van-e olyan vagány, mint Azahriah public szexvideója a palacsintafesztiválon, nem tudjuk.

Panelkapcsolat

Maradjunk annyiban, hogy Mick Jagger – és még több száz popsztár – csinált ennél vadabbakat is. Bizonyára sokan ismerik azt a nyugtalanító történetet, aminek főszereplője a Stones énekese mellett Marianne Faithfull és egy félig megolvadt Mars csoki volt. Mint az közismert, az LSD-vel átitatott szexorgiának rendőrségi razzia vetett véget.

Ehhez képest Azahriah public porn snittje nem éri el az ingerküszöböt. Újpalotára sokan úgy emlékeznek, hogy itt volt az első magyarországi tetőkoncert 1978-ban, a csúcson lévő Piramissal és a csúcs felé tartó Neoton Famíliával, amikor is májusfa helyett felszalagozott elektromos gitárt vittek fel a háztetőre. Erdős Péter ajándéka volt ez az újpalotai óvodaátadás alkalmából. A produkciót a Magyar Filmhíradó is rögzítette, de az összeállításban csak a Neotont láthattuk, a csúcson lévő Piramist sikerült kihagyni a tudósításból. Persze, ez legyen Erdős legnagyobb bűne.





Cifra Palota

Ennél is felkavaróbb esemény volt a XV. kerület történetében a Kozák téri művelődési házban megtartott csirketrancsírozós CPg-koncert, amikor az Erdős Péter, kurva anyád! című dal előadása közben a punk közönség szétszedte a mikrofonállványhoz kötött csirkét.

Ezután a XV. kerület már csak 1984-ben, a Volán-pályás Motörhead- és az 1985 nyarán megtartott első magyarországi Depeche Mode-koncerttel hívta fel magára a figyelmet. Aztán, már a rendszerváltás után, megépült a kerületben Demján Sándor álma, a Pólus Center, a második honi pláza, ahová olyan kátyús úton lehet eljutni, amilyet Bahmutban sem látsz. Tipikus életkép: a Pólus és az Ázsia Center közötti délibábos pusztában monster truck show előkészületei zajlanak, miközben éppen összeszerelik a Caramelt és Lady Gagát ábrázoló dodzsemet.

Azahriah nem csak a telepi TikTok-influenszerek körében népszerű, nem lógna ki a Sláger TV-ről sem, jöhetne – mondjuk – közvetlen Laci betyár után, hiszen részben a mulatós iparból is táplálkozik, ahogy az R&B-hatású latin popból is, így aztán azokban a kocsmában vetésforgóban szól a Republic, a Crystal és a Kárpátia, ahol ugyanúgy örvendeznek Azahriah-nak is, hiszen a művész nemcsak Majka és a raggeatónsztárok rokona, hanem Csocsesznek és Kaczor Ferinek is.

És ennek nem mond ellent az, hogy Azahriah remek producer, dallamérzékenysége rendkívüli, de főleg remek előadó, mármint jól rappel, és több védjegyértékű énekstílust is hoz – már ez önmagában ámulatba ejti a telepi szolgáltatóházak előtt a telefonjukat nyomkodó fiatalokat.

Kocka utca 13.

Azahriah mindent kever mindennel, a szövege egyszer revelatív, máskor zavarba ejtően gyenge, és sokszor hallunk izgalmas hangszerelési bravúrokat is. Kigyakorolt gitárszólók keverednek a falunapok bothúzó versenyeit idéző trash kultúrával. Minden van itt, mint egy telepi szolgáltatóházban, fodrász, takarékszövetkezet, Főzelék Varázs, kínai ruhás, Extázis Gyros, elektromos roller.

Mégis, létrejön valami sosem hallott minőség. Szociológiai mélyfúrások, dráma, ballada, gyász, de van itt petárdás szülinapi bulikat idéző veretés is military mintájú bluetoohthos hangfalról. Az Introvertált dal pedig az év slágere, bizonyára elmaradhatatlan tartozéka lesz majd a lakodalmaknak, elsőáldozó buliknak is. A dalt Delhusa Gjon is énekelhette volna a Metronom ’77-en, vagy a Kistehén tánczenekar is döngethetné egy kapolcsi pajtában, de a legjobban mégis Azariah-nak áll ez a vagabund etnocore.

Budapesti lakógyűlés

És azzal sincs nagy baj, hogy sok a töltelék sor, mert Azahriah olyan meggyőző erőt, előadói képességeket villant meg, hogy nem akadunk fenn ezeken. Már csak azért sem, mert ha nem néznénk bele a dalszövegeket soroló oldalakba, sokszor nem is értenénk.

Szóval, Újpalota vigasztalan hely. Van itt egy cukrászda, amely leginkább a bolgár Georgi Dimitrov mauzóleumára emlékeztet, maga a városnegyed is a pestújhelyi temetőre épült – ennek emlékműve a Memento, amelyről Azariah elnevezte új albumát. A kertvárosi Pestújhelyet, mint egy elaknásított sáv, a Csömöri út választja el Újpalotától. Vannak, akik úgynevezett gyorsan növő csodasövényt ültettek a kertjükbe, hogy még véletlenül se lássanak rá a telepi panelre. Azahriah szerencsére nem hisz az elkülönülésben, és mindenkit meghív a Pólus és az Ázsia Center közötti pusztába egy hiphop-pasztorációra.

Azahriah: Memento

Supermanagement

10 szám, 34 perc