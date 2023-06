A szupermami háztartási diszkója

Azt énekli Sophie Ellis-Bextor az Everything is Sweet című szintipopos dopamindiszkójában, hogy

sétálj a fénybe, ahol minden édes és szép, és semmi rossz nem történik. Talán akkor szeretni fogsz, és a mosolyom nem rejtené el a szomorúságot. Vigyél el egy elvarázsolt helyre....

Ez az elvarázsolt hely, ahol semmi rossz nem történik, maga a konyha, a családi fészek epicentruma, a Kitchen Disco, ahol szelíden zúg a mosogatógép, a páraelszívó, miközben anyu és a kölykök az Instragramon hülyéskednek, hogy vidámságot vigyenek a Covid-járványban legyengített nemzet hétköznapjaiba.

Már ez is milyen szimpatikus volt, és akkor nem beszéltünk még a művésznő prémiumpopos kollekciójáról, az örök partikellékeiről, mint amilyen a Murder on the Dancefloor, a Take Me Home, vagy bármi a Kichen Disco című koncertalbumáról.

Konyhatündér

Utóbbi dalokat tényleg a lakásában énekelte el a fiaival, afféle home videókban, ahol a tűzhely fénye és egy lakossági diszkólámpa világította meg az egykori Rimmel-modellt, a Pretty Polly harisnyagyártó cég arcát és lábát. Aztán megadta a módját, és az egészet a lezárások után áttette a londoni Palladiumba.

Az erről készült felvétel, a Kitchen Disco – Live at the London Palladium volt a művésznő legutóbbi, 2022-es albuma, amit megelőzött szintén Kitchen Disco címmel egy 2020-as válogatása is. De ez a bőség becsapós, mert a Sophie Ellis-Bextornak utoljára 2016-ban, tehát hét éve jelent meg Familia címmel rendes lemeze. A napokban publikált Hana tehát az újrakezdés dokumentuma.

Anyák és fiúk

Persze, Sophie Ellis-Bextor igazoltan hiányzott a szórakoztatóiparból, ugyanis öt (!) fia (Sonny, Kit, Jesse, Ray és Mickey) született, mondhatjuk úgy is, hogy gyesen volt. Persze, lehet irigyelni, hogy megőrizte normalitását, a derűjét, az alakját, de sokan azért is irigyelhetik, mert a kreativitása is megmaradt, sőt a házassága is. (Férjével, Richard Jonesszal, a Feeling basszusgitárosával 2002-ben ismerkedett meg, akkor, amikor a 22 éves srác meghallgatásra jelentkezett a turnézenekarába. Amikor először meglátta Jonest, csak ennyit mondott: szép az erősítőd.)

Szóval, itt egy csaj, aki sikeres, szép, akinek normális élete van, aki erőn felül vállalt öt gyereket, és nem érdekelte, hogy erre rámegy-e a karrierje. Szóval nemcsak a Pretty Polly harisnyák állnak jól neki, hanem az anyaszerep is.

De a mi szempontunkból a legfontosabb, hogy a háztartási diszkó is jól áll neki, és a Hana című új albuma is, amit a 2014-es Wanderlust és a 2016-os Familia után ismét a neves dalszerző, producer, Ed Harcourt készített, aki olyan sztárokkal dolgozott együtt, mint Marianne Faithful, Jamie Cullum és Lisa Marie Presley.

A Hana egy elegáns, finom és pezsgő szintipop album, amelyben többször felvillan a drámaiság is. A produkciót Ellis-Bextor 2020-as, Japánban tett utazása inspirálta, maga a hana szó is virágot, illetve virágzást jelent. A cím talán a virágzás, a tavaszi újrakezdés metaforája, amely nemcsak a Covid-járvány utáni újrázásra utalhat, hanem a művésznő ismét beinduló karrierjére is. Az album tehát nem egy Japánhoz írt óda.

Disco inferno

Vannak Japánra, az utazásra történő utalások – főleg a Tokyo című dalban –, de ezek nem nyomják agyon a lemezt. Oké, a Lost in the Sunshine című felvételben, ha akarunk, találunk japán motívumokat, de szó sincs kulturális kisajátítástól, a művésznő inkább egy utazás hangulatát festi meg. Az albumot belengi a finom melankólia, ott van például a kislemezdal, a Breaking The Circle is, amelybe – ha akarjuk – belelátjuk az apokalipszist (!).

Azt hiszem, eljön az idő, amikor a nap már nem kel fel... Itt megyünk a nagy, ismeretlen fénybe. Felszállunk, mint műholdak az Alkonyzónában. Megszakítva a kört.

És akkor nem beszéltünk még az Until the Wheels Fall Off-ról, ami úgy kezdődik, mintha The Cure kiadatlan felvétele lenne, de aztán még idejében átalakul szellős inide poppá. A Hana egy sziporkázóan slágeres, érett poplemez, amely felfrissítheti a művésznő karrierjét, hiszen a best of- és a koncertalbum után sokan gondoltak arra, hogy megrekedt a pályája. A zenés utazás során eljutunk a pop new wave-től a szintipopon át a disco soulig, bejárjuk a Földet, a galaxisokat, hogy aztán visszatérjünk a legkalandosabb helyre, a konyhába, a hűtőmágneses szuvenírek és a gyerekrajzok univerzumába.

Sophie Ellis-Bextor: Hana

Címke Cooking Vinyl

50 perc, 12 szám