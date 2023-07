Amikor gyűlöl a testvéred, a volt feleséged, csak nézz fel az égre!

Miután behajtottunk egy körforgalomba, indexeljünk, ha el akarjuk azt hagyni... Emlékezésre, elmélkedésre nincs idő, kivéve, ha te vagy Noel Galagher, és most jelentetted meg Council Skies című új lemezed. A cover fotón – amit Kevin Cummins készített – körforgalmat látunk, abban a Noel Gallagher's High Flying Birds felszerelésével. Ezen a megszentelt helyen volt gyerekkorában a Manchester City Maine Road futballstadionja – bőven volt ideje Galaghernek visszatekintenie, a veszteségeiről elmélkednie. Éppen most dolgozza fel, hogy zátonyra futott a második házassága is.

Közlekedj okosan!

Persze a körforgalom annyi mindennek lehet a metaforája, például a rock and rollnak is, amely mindig visszatér a kezdetekhez. A Council Skies borítója például akár utalhat a Pink Floyd negyedik albumára, az Ummagummára, amelynek szintén van köze Manchesterhez, hiszen részint a manchesteri College of Commerce-ben adott koncert élő felvételeiből áll, és az album a hátoldalán helyezte el különös szimmetriában a Pink Floyd is a hangszereit.

Ennél fontosabb persze az, hogy hat év után új albummal jelentkezett az egykori Oasis fő dalszerzője, Noel Galagher, aki ezúttal azzal a Paul Stacey hangmérnökkel dolgozott, aki 2000-ben basszusgitározott a Standing On The Shoulder Of Giants című Oasis album néhány dalában.

Csinos fiúk a térről

Szintén nem mellékes, hogy az album címét, a Council Skiest a pop-kultúra és foci vonatkozásában is meglehetősen motivált grafikus sztár, Pete McKee azonos című könyve ihlette. Ahogy az sem hagyható figyelmen kívül, hogy a Pretty Boy című kislemez-sláger hasonlatos a The Cure The Forest című dalára, nem meglepő, hogy Robert Smith készített hozzá remixet, ami az album deluxe kiadásán hallható.

A Pretty Boyban a The Smiths fő dalszerzője Johnny Marr is gitározik, és hát mondjuk ki: ez az album magaslati pontja. Ugyanakkor a testvérével továbbra is tahó Liam Galagher a Dead to the Worldtől van oda. Egy tweetben tette fel a költői kérdést „Hogy tud egy ilyen gonosz szellemű kisember ilyen gyönyörű dalt írni?".

Noel januárban jelentette be, hogy felbontja házasságát, és elválik Sara MacDonaldtól, részint ez az életrajzi vonatkozás ihlette a lírai, részint mégis Bond-betétdal teatralitását is idéző felvételt. A szakításra utalhatnak ezek a sorok is: It's time to let go... I'm bent over backwards, I'm so tired – Let these be my last words. Ami azért az elengedésről szól, arról, hogy belefáradt, és legyenek ezek az utolsó szavai...

És hogy Noel Galagher mennyire potens dalszerző és egyben remek hangszerelő is, arra meggyőző bizonyíték az Open The Door, See What You Fid pszichedelikus örvénye is. A muzikalitás, a hangszerelés változatossága emeli Galaghert a nagy zeneszerzők sorába, és bizonyára ez az oka annak is, hogy hiába vonz nagyobb tömeget az öcsi, Liam Galagher, jórészt azokra a dalokra építve, amelyeket a gyűlölt bátyja írt, mégis Noel az, aki jobban teljesít a lemezeladás nevű versenyszámban.

Szólószám

Elképesztő, ahogy a chill out, az ambient össze tud érni a Beatles-hatású brit poppal, a The Cure-ral, a northern soullal, gospellel vagy éppen Bond zsánerű megoldásokkal. Lehet, hogy Noel Galagher nem tud a színpadon úgy lecövekelni egy kapucnis dzsekiben, ahogy az öccse, de jobban gitározik, mint ahogy a testvére rázza a csörgődobot. A Council Skies Noel eddigi legváltozatosabb és talán a legizgalmasabb szólólemeze, még akkor is, ha érezhetően a Covid-járvány alatt íródott és a középtempós akusztikus balladákra emlékeztető dalok csak a stúdióban kaptak dinamikát. Mivel erősek, nem bánjuk, hogy nem hasonlítanak az Oasis nyolcszoros platinalemezes Definitely Maybe című karcos debütáló albumára, amely egyébként jövőre lesz 30 éves.

Változó kor

Már csak ezért is merül fel állandóan a zenekar újbóli összeállása. 1994 volt a brit pop nagy éve, talán ennek köszönhető, hogy ismét összeállt a Blur, lesznek Pulp-koncertek, és már csak arra vár az Egyesült Királyság összes alattvalója, hogy véget érjen a testvérháború, és legyen egy nagy Oasis comeback. Ha ez nem jön össze – amire azért komolyak az esélyek –, akkor a Council Skies lehet a vigaszunk, ami nem is rossz ajánlat.

És persze a grundot eladják a Pál utcában, a Maine Roadon, a Manchester City pályája helyén lakóparkot építettek, házasságok köttetnek, majd felbontják azokat, de minden más kb. örök, a Beatles és a jó dalok is. És a Council Skieson van minden, Beatles és jó dalok is.

Noel Gallagher's High Flying Birds: Council Skies

Warner / Sour Mash

43 perc, 10 dal