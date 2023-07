Megtudjuk, milyen zenét hallgat Barbie

Az idei év egyik legnagyobb blockbuster durranása mindenképp a Barbie-film. Ahogy a nagy mozis alkotásoktól elvárható, ilyen esetben kiemelt figyelmet kap a zene, amit a készítők – érthető módon – marketingeszközként is szerettek volna felhasználni. Ehhez természetesen nagy nevekre volt szükség, amiből nincs is hiány a film soundtrackjén. Olyan előadók teszik tiszteletük a Barbie-filmhez készült lemezen, mint Dua Lipa, Billie Eilish, Nicki Minaj, Ava Max vagy Lizzo.

A lemez elkészítésére a legendás dalszerző-producert, Mark Ronsont kérték fel, aki akkora gigaslágerek atyja, mint az Uptown Funk Bruno Marssal vagy a Valerie Amy Winehouse-zal. Bár a szerzőcsapatban olyan nevek is szerepelnek Ronson mellett, mint Andrew Wyatt vagy Kevin Weaver, a film rendezője, Greta Gerwig azt szerette volna, ha Ronson vezeti az internacionális projektet.

Kapunk is meg nem is

A lemezt meghallgatva nem éri túl nagy meglepetés az embert. A filmhez írt dalok mind kiszolgálják a szerepüket, de ennél sokkal többet nem tesznek. A számok jelentős része a két percet sem éri el, ami pedig mégis meghaladja ezt a korlátot, az is többnyire csak egyfajta hangulatzene, ami a film adott jelenetében igen jól tud működni, de önmagában túl sokra nem viszi.

Természetesen akad néhány kivétel, mint például Dua Lipa vagy Billie Eilish dala. Míg előbbi minden közhely ellenére egy remekül megkomponált dance-nóta, addig a másikban – amelyről korábban írtunk is – megvan a mélység és az üzenet, a művészi tartalom, csak épp elsikkad a fogyaszthatóság mezsgyéjén. Ez persze nem feltétlenül probléma, hiszen erre írták a dalt, csak kicsit fájó belegondolni, hogy mi lehetett volna ebből a számból, ha kicsit nyersebbre engedik.

A lemezen számos zeneszerző és dalszövegíró szerepel. Akadnak olyan alkotások, ahol csak egy szűk kör kezében összpontosulnak a szerzői folyamatok, de mondjuk a Speed Drive című, Charli XCX-számnál gyakorlatilag egy tucat személy kapott szövegírói kreditet. A végeredmény tekintetében elmondhatjuk, hogy a kevesebb néha több, mivel rendjére azok a dalok lettek a leginkább fülbemászók vagy emlékezetesek – akár zeneileg, akár szövegileg –, ahol csupán néhány ember dolgozott közösen,

de végig ők kontrollálták a munkát.

A lemezen szereplő, Mark Ronson közreműködésével szerzett három dal – Dua Lipa, Billie Eilish és Sam Smith száma – például mind kiemelkednek valamiben a többi dal közül. Ezeknél a dalszövegírási feladatok is csupán néhány ember között oszlottak meg.

Alkotási folyamat tekintetében a Dance the Night – Dua Lipa dala – kivételes, mivel ez csupán később került az énekesnőhöz, eredetileg egy táncos castingra írta Ronson a rendező asszony kérésére. A hozzá készült videóklipben maga Greta Gerwig is kap egy kisebb szerepet a fanservice végett.

A többi dalnál a folyamatok jóval célzottabban történtek. Ronson és Gerwig készítettek egy „álomlistát” arról, hogy kiket szeretnének, ha szerepelnének ezen az albumon. Miután lementek az egyeztetések, az előadókat és szerzőket meghívták, hogy nézzék meg azokat az adott jeleneteket, amelyekre majd nekik kell zenét szerezni, így a folyamatok párhuzamosan haladtak több szálon.

Játékháború

Egy ideig az is kérdés volt, hogy az Aqua régi slágere, a Barbie Girl helyet kap-e a filmben, mivel a zenekar menedzsere (a Variety beszámolója alapján) az első perctől elvetette ennek lehetőségét. Az ok az események mögött egy régi tüske a zenekarban és a Barbie márkát birtokló Mattel cégcsoportban. A cég beperelte az Aqua dalát, mivel azt gondolta, hogy az rossz hatással lesz a márkára, majd némi pereskedés után a bíróság elvetette az ügyet, mivel a szám maga parodisztikus, így nem jogsértő.

Ennek ellenére a mostani film főszereplője, Margot Robbie ragaszkodott hozzá, hogy valamilyen formában helyet kapjon a dal az alkotásban. A végeredmény a Barbie World című szám lett, amelyet Nicki Minaj és Ice Spice adtak elő. Az átirat tartalmaz eredeti részleteket az Aqua dalából, de közben hiphopbetétekkel dúsítja fel.

A tisztesség jegyében viszont a dal előadói kreditei közt az Aquát is feltüntették a szerzők.

A több mint negyvenperces, 17 trackes lemez a film után, 2023. július 21-én jelent meg. A Barbie-film albumához hivatalos weboldalt is készítettek, ahol külön csomagokban rendelhetik meg az érdeklődők az albumot. A limitált, pólóval megspékelt ajánlaton túl minden forgalmazóhoz – például a Valmart és az Amazon – küllemben külön verziót gyártottak. A bakelitreneszánsz hatására gyakorlatilag a rajongók hét különböző színű bakelitlemez, egy Ken- és egy Barbie-verziós CD-lemez, valamint háromféle kazetta közül is válogathatnak.

A Barbie The Album végeredményben az, aminek tűnik. A filmhez írt dalok ömlesztve. Aki már elcsípte Margot Robbie legújabb moziját, és otthon is szeretné magát kényeztetni a plasztik tematika köré épülő dalvariánsokkal, annak bizonyosan élmény lesz majd fizikális verzióban is kézbe venni ezt a háromnegyed órányi pink varázslatot. Mégis, amondó vagyok, hogy a legnagyobb fanok is pörgessék előbb végig a lemezt online formában, hogy tudják, pontosan mit kapnak majd a pénzükért.