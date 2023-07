Rossz akrobatákat választottak legjobb zenésznek Keszthelyen

Lezajlott a Fülesbagoly Tehetségkutató keszthelyi fordulója. A népszerű versenysorozatot minden évben három helyszínen rendezik, Budapesten, Debrecenben és Martonvásáron, idén azonban egy negyedik helyszínt is hozzáadtak: Keszthelyt. 2023. július 22-én tíz zenekar szállt versenybe az ország minden tájáról, az első helyezést pedig a Bad Acrobats zenekar vihette haza.

A könnyűzenei tehetségkutató versenyek tekintetében – a valóságshow-któl eltekintve – hazánkban az egyik legszínvonalasabb az Öröm a zene! sorozat. Ezen belül az egyik legnépszerűbb a Fülesbagoly Tehetségkutató, amely minden évben több tucat előadót vonz be, akik szeretnének megküzdeni a különleges díjakért. Általában három helyszínen rendezik meg a versenyt, most azonban egy negyedik város is bekerült a képbe, Keszthely.

Széles palettáról akrobatikus győzelem

Ahogyan azt megszokhattuk, most is tíz csapat szállt ringbe, és nem is akármiért küzdöttek: stúdiófelvételekért, előzenekarkodásért, fesztiválfellépésért, hangszertámogatásért – és sok más díjat is kiosztottak. A mostani zsűri a hagyományoktól eltérően háromtagú volt. Ezúttal Warnusz Zsuzsa Artisjus-díjas zenepedagógus, zenész, Andrásik Remo zenész, zenepedagógus, a Hangszeresek Országos Szövetsége (Hanosz) főtitkára, valamint F. Tóth Benedek kulturális újságíró, az Index főszerkesztő-helyettese formált szakmai, építő kritikát a fellépők produkcióiról.

A versenyzők számos különféle stílussal indultak idén is, a rádióbarát popzenétől a kísérleti, alternatív ágazatokon át a progresszív rockig. Ezúttal főként zenekarok és exszólóprojektek szálltak versenybe, one man show most nem volt a színpadon.

A harmadik helyezett The Microwaves indie hangzással és brit rockkal szórakoztatta a nézőket Keszthelyen. A csapat még 2020-ban indult Daniel Baker, a banda énekesének szólóprojektjeként. A formáció hamar váltott a szólóból a zenekari formára. Zenéjük energiával túlfűtött, színpadi produkciójuk zabolátlan és dinamikus, amivel első fellépőként rögvest magasra tették a mércét.

A második helyezett a versenymezőny közepén, sorban az ötödikként fellépő Liana lett. A zenekar, amelynek idén egy hatdalos lemeze is megjelent, komoly szinten keveri az elektronikus hangzatokat, a népzenei elemeket és a popzenét. A dalszövegeikkel azonnal levették a zsűrit a lábukról, akik mellette méltatták a csapat remek dalszerzési képességét, valamint énekesnőjük ösztönös könnyedségét.

Az első helyen a Bad Acrobats zárt. A formáció már több ízben nevezett az Öröm a zene! tehetségkutató sorozatra, de a nagydöntő fődíját még nem tudta hazavinni. A csapat korábbi angol dalszövegeiről magyarra váltott, amihez némileg a stílusukon is igazítottak. A végeredmény komoly benyomást tett a zsűrire, amely egyöntetűen őket hozta ki győztesen. Ezáltal idén újból lehetőségük adódik megmérettetni magukat a többi versenyhelyszín győzteseivel Budapesten, hogy hazavihessék a 2,5 millió forintos fődíjat.