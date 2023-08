Magyar zenekar készített lemezt a világ leghíresebb stúdiójában

A hazai közönség számára nem ismeretlen a Dirty Slippers nevű formáció, amely most kemény fába vágta a fejszéjét. Angliai karrierjüket beindítandó egy teljes, tízdalos, angol nyelvű lemezt rögzítettek a világ – talán túlzás nélkül mondhatóan – leghíresebb stúdiójában, az Abbey Roadon.

A legendás helyszín története még a The Beatles előttig nyúlik vissza, és a legnagyobb világsztárok vették fel ott albumaikat az elmúlt kilencven évben. A legendás négyes számtalan kísérletezést hajtott végre itt a hatvanas években, egyik lemezük címe is Abbey Road.

A Dirty Slippers ezen a helyen rögzítette új albumát, amely hamarosan megjelenik. A népszerűsítéshez készült számos interjú is helyi rádiókkal és újságokkal, azóta pedig új daluk, a Honest Kid rádiós toplistára került Birminghamben, Manchesterben, valamint az ausztráliai Canberrában. Néhány napja a londoni Islington Radio is bemutatta a dalt az MTI tudósítása szerint.

Stabil építkezés

A zenekar korábban magyar nyelven próbálkozott, és hiába értek el több százezer megtekintést dalaikkal, a nagy áttörés nem jött meg, a siker mérsékelt maradt. Most külföldön, az Egyesült Királyságban próbálkoznak új kapukat nyitni. Ehhez a szakmai háttér az Abbey Road Studio által adott, a zenekar szakmai hozzáértése továbbra is stabil, szemlátomást pedig a marketing is működik, ahogy rádióról rádióra haladnak új dalukkal.

Közben újabb kedvcsináló érkezett közelgő lemezükről, amely a Wide Open nevet viseli. Ez egyelőre még nem kapott videóklipet a zenekar hivatalos oldalán, de streamingfelületeken már elérhető. A pop-rock formáció magyar zenekarként már most figyelemre méltó haladási ívet mutat a brit színtéren. A kérdés, hogy ez meddig tud növekedni, és a lemez megérkezésekor vajon meghódítják-e vele a kinti slágerlistákat is.

A magyar formáció most az érkező lemez népszerűsítéséhez egy kisebb koncertkört is bejelentett. A londoni Hope and Anchor klubban fognak játszani, ahol korábban olyan sztárok álltak színpadra, mint a The Police vagy a Dire Straits, valamint Southampton népszerű szórakozóhelyén is fellépnek majd, ahol a The Attic klubban is tiszteletüket teszik.