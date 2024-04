Taylor Swift hatalmas meglepetést okozott péntek reggelre a rajongóinak

Nem okozott csalódást a rajongóinak a pop hercegnőjeként emlegetett Taylor Swift. Az amerikai énekesnő legújabb albuma péntek reggelre jelent meg a streamingszolgáltatók platformjain, rögtön egy extra meglepetéssel. A The Tortured Poets Department Taylor Swift tizenegyedik albuma.

Történelmet írt idén a 66. Grammy-gálán Taylor Swift, aki negyedik alkalommal nyerte meg a legjobb vokális popalbum díját a Midnights című albumáért. Az énekesnő meglepetéssel is készült rajongóinak: bejelentette új albumát, a The Tortured Poets Department című lemezt, amely április 19-én érkezik. Az albumról az Instagram-oldalára is posztolt, a bejegyzés öt perc alatt több mint 2,5 millió lájkot kapott.

Az album péntek reggelre debütált a streamingszolgáltatóknál, egy óriási meglepetéssel, dupla album lett a megasztár legújabb műve.

„Ez egy hajnali 2 órás meglepetés: a The Tortured Poets Department egy titkos dupla album – írta Swift az Instagramon – Az elmúlt 2 évben annyi megkínzott verset írtam, és szerettem volna megosztani veletek, szóval itt a TTPD: The Anthology második része. 15 extra dallal. És most már nem az enyém többé a történet… mind a tiéd.”

Az album ezzel 31 dalt tartalmaz, köztük olyan előadók működnek közre, mint Post Malone és Florence + The Machine. Előbbinek Taylor Swift maga is nagy rajongója, így aligha meglepő, hogy az amerikai énekessel készült közös dal lett az album első helyen szereplő slágere.