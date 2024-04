Megvan a lista, újabb tagokkal bővül a Rock and Roll Hall of Fame

Cher, Ozzy Osbourne, Mary J. Blige és a The Tribe Called Quest is bekerült a Rock and Roll Hírességek Csarnoka tagjai közé.

A Rock and Roll Hall of Fame nyilvánosságra hozta azt 16 főt tartalmazó művész vagy zenei formáció nevét, akiket 2024-ben iktatnak be. A változatos listán Cher, Ozzy Osbourne, Mary J. Blige és a The Tribe Called Quest nevei is szerepel.

Meglepő módon Jimmy Buffett is feltűnik a beválasztottak között – váratlanul, mert a néhai énekes-dalszerző nemcsak a szavazólapra ne került fel idén, de korábban még csak nem is jelölték.

A Variety szerint a bizottság valószínűleg szentimentális hangulatban volt a hét hónappal ezelőtti halála után, és vette a bátorságot, hogy Buffettet egy külön, nem jelölt kategóriában bevezesse a zenei kiválóságok sorába. Íme a 2024-es felvételizők teljes listája:

Előadó kategória

Mary J. Blige

Cher

Dave Matthews Band

Foreigner

Peter Frampton

Kool & The Gang

Ozzy Osbourne

A Tribe Called Quest

Zenei hatás-díj: Alexis Korner, John Mayall, Big Mama Thornton



Zenei kiválóság-díj: Jimmy Buffett, MC5, Dionne Warwick, Norman Whitfield



Ahmet Ertegun-díj: Suzanne de Passe

Liam Gallagher is megszólalt

Az Előadó kategóriában idén beiktatott nyolc tag közül ötöt először jelöltek, mint Osbourne-t, Cheert, Framptont, Foreignert és Kool & the Ganget. Ám nagy kérdés most az, hogy Cher hogyan fog reagálni a beiktatása hírére. A világhírű énekesnő tavaly decemberben a The Kelly Clarkson Show-ban ugyanis ezt mondta:

„Tudod mit, ha most adnának egymillió dollárt, akkor sem lennék benne... És soha sem fogom meggondolni magam.” Igen ám, de a sztár neve ennyiszer még soha nem szerepelt a szavazólapon, így könnyen meglehet, hogy megmásítja fogadalmát.

Az idei jelöltek közül többen is kommentálták a helyzetet. Lenny Kravitz – akihez olyan dalok fűződnek, mint az Are You Gonna Go My Way vagy a Fly Away – például szavazásra buzdította rajongótáborát, bízván abban, hogy helyet kap az idei kiváltságosok között. A KUVR rádió információi szerint Lou Gramm a Foreigner eredeti frontembere az ABC Audiónak tett nyilatkozatában elárulta, hogy mindennél többet jelentene neki a világon, ha ők is bekerülnének példaképeik és imádott elődeik közé.

Az Oasis egykori botrányhős énekese viszont egészen más véleményen van, mint kollégái.

B*szódjon meg az egész, a Rock and Roll Hall of Fame egy nagy kalap sz*r

– „hálálkodott” Liam Gallagher.

„Az Oasis helyett inkább Mariah Carey-nek kéne nyernie, ő nagyon ütős!” – folytatta szarkasztikusan az énekes.

Már korábban is volt rá példa, hogy egy bizonyos előadó több projekttel is bekerülhetett a csarnokba. Például John Lennont és Paul McCartneyt külön-külön, és a The Beatles tagjaiként is beválasztották, míg Michael Jacksont szólóban és a Jackson 5 énekeseként úgyszintén, de ott van Dave Grohl is, aki a Nirvana dobosaként és a Foo Fighters énekes-gitárosaként is részt vehetett a beiktatási ceremónián.

Ez történt most Ozzy Osbourne esetében, mivel őt aktuálisan egyéni karrierje alapján terjesztették fel, de a Black Sabbath-tal már 2006 óta tagja a halhatatlanoknak.