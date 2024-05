Budapesten pörgeti a lemezeket a hiphop egyik legendás alakja

DJ Premier több mint harminc éve van a hiphop élmezőnyében, és mára a világ öt legjobb rapproducereinek egyikeként emlegetik. A Gang Starr egykori DJ-je karriereket indított el és mentett meg, most pedig június 2-án, vasárnap az Akvárium Klubban ad leckét raptörténelemből.

A kilencvenes évek elején a legsúlyosabb New York-i hangzást olyanok hozták el, akik messze a Nagy Almától nőttek fel. A Gang Starr rappere, Guru Bostonból, DJ-je pedig Houstonból érkezett, végül Brooklynban keresztezték egymást az útjaik, és váltak a keleti part megkerülhetetlen figuráivá. Guru fiatalon, 2010-ben halt meg, DJ Premier azóta sem lassított, fáradhatatlanul szórja a beateket az arra érdemeseknek. Hogy milyen formában van a hiphop 58 éves trackdealere, arról június 2-án, vasárnap az Akvárium klubban bárki meggyőződhet.

DJ Premier vagy Preemo évtizedek óta ott van a világ legjobb rapproducereinek top 5-ös listáján. Pedig elég önsorsrontó módon működik, nagyon megválogatja, kivel hajlandó dolgozni, és nála az utolsó szempont az, hogy egy világsztárról vagy egy ismeretlen sarki rapperről van-e szó. Ha lát benned valamit, adja a beatet, ha nem, akkor mehetsz vissza csiszolódni. Akik átmentek a szűrőjén, a teljesség igénye nélkül: Nas, The Notorious BIG., Jay-Z, Fat Joe, Jeru the Damaja és persze Eminem haverja, Royce da 5'9″, akivel évekig turnézott is. Besegített olyan, már befutott rapperek karrierjébe, mint J Cole, Kanye West, KRS One, Rakim, Common vagy a Das EFX.

Aki elmélyedne DJ Premier munkásságában, annak ajánljuk a 4Bro átfogó cikkét, ebből most csak néhány érdekességet idézünk:

Premier gyermekkorában Travis Scott családja közelében nőtt fel, de amikor a kis Travis apja megmutatta neki fia demóját, rögtön rávágta, hogy ez minden, csak nem rap. Végül annyiban hajlandó volt segíteni neki, hogy összehozta Kanye Westtel, de a mai napig nem dolgoztak együtt.

A Mobb Deep még a kanyarban sem volt, lemez nélkül, ismeretlen tizenévesekként rappelgettek, Preemo mégis adott nekik zenét. Akárcsak lengyel, koreai vagy kolumbiai előadóknak, ha látott bennük fantáziát.

Sokan megütköztek, amikor Christina Aguilerával kezdett dolgozni, aki eredetileg egy számra kérte fel, de végül egy teljes album lett belőle. Őt nem zavarták a beszólások, mindenkinek azt ajánlotta, hallgassák meg a lemezt, aztán szórakozzanak vele. A sors fintora, hogy ez a projekt hozta neki a legtöbb pénzt.

A jazz mindig is a Gang Starr szíve csücske volt, és azután szabadultak el igazán, hogy Spike Lee felkérte őket, hogy dobjanak be egy számot a Mo' Better Blues című filmjéhez. Guru később elindította a Jazzmatazz sorozatát, amibe Preemo is besegített.

DJ Premier főleg jazz-, funk- és soulelőadókat pakol össze, és a mai napig használja a régi felszerelését, természetesen jó pár Technics 1200-ast is. Persze beszerzett néhány új eszközt és szoftvert, de alapvetően kitart a régi iskola mellett.

Vasárnap az Akvárium klub közönségére alapos történelmi lecke vár az immár több mint ötvenéves hiphopról, nemcsak az ikonikus számok felidézésével, hanem tisztelegve azon dalok előtt, amelyek a klasszikus beateket inspirálták. Preemo ebben igazán jó: bármelyik poros bakelitből képes kihallani azt a motívumot, amelyből valami új születhet, atomjaira bontva majd újra összerakva egymástól fényévekre lévő hangzásokat. A végeredmény pedig mindenhol 100 százalék hiphop, legyen a helyszín a Montreali Jazz Fesztivál vagy az Akvárium Klub.