Legyilkolták egymás szerelmét, hogy együtt lehessenek

Új, véresen romantikus dallal érkezett Geszti Péter és Péterfy Bori. A szokatlan páros még sosem dolgozott együtt korábban, ez a szám pedig remek indítás, mivel egyfajta ösztönös kompozíció. Az énekesnő vokáljai remekül passzolnak az ország egyik legismertebb rapperének mainstreames hangzásához, az a pimaszság pedig, ami mindkettejükben megvan, csak erősíti a másikat.

Noha a dal zeneisége alapvetően alter popos, nyári sláger szagú, leginkább a Geszti Péterre jellemző rádióbarát hangzás és a Péterfy Borit idéző, némileg elvont érzet szüli meg a sajátos végeredményt. Nagy zenei újítás nem történik a számban, de célját, hogy a szeretet függésének témáját körbejárja, miközben egy táncolható, nyárindító dalként álljon helyt, teljesen betölti.

A dalhoz videoklip is készült, ami LeHo Legacy keze munkáját dicséri. Az abszurd, éles kontrasztokkal és játékos elemekkel tarkított sztori kriminek indul, bár a fordulatokat elővetíti, ennek ellenére szórakoztató jellegét nem veszti el.

Nagyon örülök, hogy Borival közös dal született, mert mindig is bírtam az ő női karakterét, ami egyszerre vampos, szexi, pimasz és mégis érzékeny. Még sosem dolgoztunk együtt, talán épp azért, mert annyira más utakon jártunk a zenében és a színházban. Tetszik, hogy maga a dal mai és korábbi időket idéz egyszerre. Szeretem, hogy több rétege van a jelentésének, hogy jól elmondja, milyen nehéz néha a függés egy másik embertől, és mégis milyen boldog tud lenni az egymáshoz kötöttség

– idézi Geszti Pétert a hozzánk eljuttatott közlemény. Péterfy Bori úgy fogalmaz:

Tetszett, hogy behozott egy színészi irányt ez a dal. Nekem muszáj látni magam előtt egy attitűdöt, egy karaktert, akibe bele tudok kapaszkodni. Nekem is lehet egy kis Stockholm-szindrómám – mint ahogy ez a dalban is elhangzik –, mert nehezen engedek el egyes dolgokat az életemben. Éppen pár nappal azelőtt gondoltam erre a szóra, mielőtt Péter felhívott ezzel a dallal, és ezt egy jelnek tekintem. A mi kettőnk párosa jó fura ahhoz, hogy érdekes is legyen, és csak az számít.