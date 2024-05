Szigeti Zsófi, azaz Solére tanult zenész és énekesnő, aki nem tétlenkedik, ha az alkotásról van szó. Szövegeket és zenét is ír, méghozzá a trendeket teljesen figyelmen kívül hagyva. Hangzásvilága Magyarországon teljesen egyedi. A kicsit visszafogott, mégis feszültséggel és energiával teli éneklése könnyen felismerhető. Az énekesnő egy kicsit melankolikus, érzelmes világot épített ki, amiben irgalmatlan magabiztossággal és határok nélkül mozog.

Giccsmentesen szép az élet

Az új albumon, ami a BOLDOGOK VAGYUNK-E címet viseli, hét dal szerepel, és mindent megkapunk, ami az ízléses modern popzene keretein belül található.

A lemez az All In című dallal kezdődik, ami megadja az alaphangulatot. A ritmikus kezdés rögtön berántja a hallgatót a kicsit 80-as évek világát idéző hangulatba. Az énekesnőre jellemző, kicsit suttogós verze után egy énekelhető és fülbemászó refrén robban be.

Forog címen az egyik legerősebb dal került másodikként a korongra, ami a korábban már említett védjegyeket szintén felsorakoztatja, ám a drum & bass-es alap olyan húzást ad neki, hogy halkan nem lehet hallgatni. A szintén kicsit sötét hangulatú dalban Solére megmutatja, hogy a már-már rapbe hajló éneklés sem okoz neki kihívást.

A harmadik dalban csillogtatja meg igazán énekhangját és tudását az ígéretes előadó. A Mindenki énekel című szám

nagy valószínűséggel óriásit fog durranni a Coldplay előtt,

ugyanis modern megszólalása és slágeres refrénje pontosan azt az életérzést adja, amit a fesztivál headlinerektől és az arénákban koncertező popzenekaroktól várunk.

Az album felénél csendül fel a legérzelmesebb, leglassabb dal, ami szintén úgy van megírva, hogy ne giccses legyen, hanem magával ragadó. A szöveg nem egy huszonötödjére lerágott csont, hanem olyan képeket képzeltet el velünk, amelyek érzelmeket és gondolatokat is képviselnek. A dal a végére beindul, a vokálok és a zene felerősödése koronázza meg az opuszt.

A Megtalálom nagyjából fél évvel ezelőtt jött ki, azóta pedig előszeretettel játsszák rádiók, valamint a spotifyon is pörög, többek közt különböző playlisteken. A road movie szerű klippel megáldott dal kelti leginkább az élőzene hatását a benne szereplő gitárok miatt. Egy hamisítatlan Solére dalt kapunk, ami a legslágeresebb a lemezen.

A Nekedami utolsó előttiként szerepel a dalcsokorban és a Forog-hoz hasonlóan szintén egy drum & bass-es alapot kapott egy-két dubstepes sounddal. Hatásosan játszanak az elektronikus hangzásokkal, amik meg vannak spékelve vokálokkal.

„NEKED AMI NYUGAT BÉBI, NEKEM AZ MÉG KELET”

– énekli Solére, viszont amit ő minőségben csinál, az valószínűleg már neki is nyugat.

Végül, de nem utolsó sorban a lemez címadó dalát hallhatjuk, ami Boldogok vagyunk-e címen fut. A maga slágerességével és pörgősségével méltó lezárása a minőségi elektro-popzenében tett utazásnak.

A Coldplay választotta ki őt

Solére elmondta lapunknak, hogy már más szemszögből látja a dolgokat, ez tükröződik az új anyagon is.

Kevésbé vagyok vehemens, nyugodtabb vagyok, kevésbé tudom mi a válasz bizonyos kérdésekre, például, hogy boldogok vagyunk-e. Teret adtam magamnak, annak, hogy hús-vér ember vagyok és már nem feltétlenül gondolom azt, hogy mindig nekem van igazam. Minél többet tudok, annál kevésbé tudom a válaszokat, de ez egyáltalán nem egy negatív dolog

– kezdte az énekesnő.

A kérdésre, hogy mindent kiadott-e magából, vagy most azonnal elkezd-e dolgozni egy új anyagon, elmondta, hogy egy időre ellép az írástól, hogy élményeket gyűjtsön mivel az utóbbi időben olyan nyomást helyezett saját magára, ami megnehezíti az alkotás könnyed és természetes folyamatát.

Nekem az alkotás közben kell a flow-élmény. Ha nem érzem ezt egy dal írása közben, akkor azt nem adom ki. Ezért van az, hogy míg az Ima című lemezemen 17 dal van, ezen hét. Nekem a legintimebb, legsebezhetőbb állapotom az, ha írok, és ennek rovására megy a mindennapi élet és a magammal szemben támasztott elvárásaim

– mondta Solére.

Amióta tudatosan változtatott a saját gondolkodásán, azóta alig várja, hogy újra leüljön a zongorához és megírja azt, ami benne van, ugyanis azóta folyamatosan érik a különböző kreatív behatások. Elárulta azt is, milyen érzések kavarognak benne a annak apropóján, hogy adja a nyitóműsort mindhárom Coldplay koncert előtt:

Nem tudom, mire számítsak. Hálás vagyok és nagyon nagy megtiszteltetés, hogy nem a menedzsment, hanem maga a zenekar választott ki. Szakmailag ez egy nagy elismerés számomra. Biztos meg fogok ijedni, hiszen az egy hatalmas színpad, de amint elkezdem a műsort, akárcsak a sportban, amikor eldördül a startpisztoly, onnantól kezdve nem fogok tudni másra koncentrálni. Ráadásul alig vártam, hogy ennyi embernek zenélhessek. Meg akarom élni a pillanatot! Szeretném ezt az ajándékot meghálálni azzal, hogy a legjobb formámban, a legjobb műsorral és a legfelkészültebben megyek majd oda.

– nyilatkozta Szigeti Zsófi.