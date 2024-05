Csak észre kell venned... Tompos Kátyára emlékezünk legszebb dalaival

Mint azt az Index megírta, Tompos Kátya hosszan tartó betegség után ma hajnalban meghalt. A színésznő operett–musical szakon végzett, a zene már gyerekkorától meghatározó volt az életében.

Angolul, franciául, oroszul dalolt

Két lemezt adott ki, az elsőn, a Keresztül Európán címűn több dalt is énekelt anyanyelvén. Mint ismeretes, édesanyja orosz, így Kátya óvodás koráig sokkal jobban beszélt oroszul, mint magyarul.





Volt egy franciás bája, kisugárzása, és imádta a sanzonok világát, nem véletlen hát, hogy többször merített francia dalokból.





De legalább ennyire imádta a roma muzsikát is, és ezekbe a nótákba bele tudta engedni minden energiáját. Nagy sikerrel játszott a Cigánykabaré című darabban is, ahol mindig hatalmas ovációval jutalmazták, amikor kiengedte a hangját.

Több olyan feldolgozást is készített, amiben világslágereket ötvözött magyar dalokkal, mi több, verssel. Ilyen volt a With or without you című U2-dal társítása a Tavaszi szél vizet áraszttal, Kosztolányi Hajnali részegsége Jimi Hendrix Little wing című nótájával összeadva, vagy a Sej, elaludtam című népdal átúsztatása a Feeling good című Nina Simone-örökzöldbe.

Menyegző másképpen

Bár Kátya életéből kimaradt az esküvő, a színpadon megélhette ezt. Ilyen pillanat volt, amikor Zorán koncertjének egyik vendégeként együtt elénekelték az Esküvő című dalt.

Duettezett Kiss Tibivel és a Budapest Bárral is. G. Dénes György „Zsüti” szövegét, az Ezt a nagy szerelmet tőled kaptam én című dalt legalább olyan élmény velük nézni, mint hallgatni.

Kátyától az sem állt messze, hogy popsztár legyen. Az olyan dalok, mint pl. a Kicsit csíp, erre is vihették volna, de számára a mondanivaló és a színház volt a prioritás. A felvételen vele zenélő Hrutka Róbert és Kalmus Felicián pedig jó barátai voltak.

Második lemezének első száma az Átlátszó Reggel, amelynél szebb és inspirálóbb napindítót el se tudnánk képzelni. Minden szava, minden mondata, lélekbe talál:

A boldogság benned / Csak észre kell venned

Isteni humora volt

Nem hagyhatjuk ki ezt a felvételt sem, ami a Valami Amerika 2. emblematikus betétdala lett. Azért is volt remek színésznő, mert bravúrosan hozta ezt a tőle oly távol álló karaktert is.

Műfajokban szeretett ugrálni. Az én kutyám igazi blues lett, ráadásul több szempontból is érdekes. Egyrészt, mert itt Hrutka Róbert itt a szövegíró szerepében van Kiss Ottó mellett, másrészt Kátya beszállt a zene megszületésébe Szemenyei János oldalán, harmadrészt pedig az énekesnő istenien utánozza a kutyusokat.





És végezetül jöjjön a +1, hogy ne szomorkodva emlékezzünk rá, hiszen Kátyának remek humora volt, hogy mennyire, azt a karantén alatt otthonában készített videói bizonyítják.

Tompos Kátya halála mindenkit megrázott, sorra búcsúznak tőle kollégái, rajongói, barátai a közösségi oldalakon.