Ha kitör a háború, ezek a fiúk gyorsan betépnek

A Kings of Leonnak már 2008 körül el kellett volna tűnnie a színről sietve, akkor, amikor a The Strokes, és a többi retro new banda is hátrébb lépett egyet. De mivel az oroszlánkölykök southern garázs-rockja melléküzemági tevékenység volt a poszt new wave ipari darálójában, és amikor a brit-popper hullám kifulladt, ők akkor értek a csúcsra olyan lemezekkel, mint a Because of the Times (2007) és az Only by the Night (2008).

A 2021-es, pasztell színű, környezeti katasztrófát, erdőtüzeket és gazdasági összeomlást vizionáló When You See Yourself után itt a Can We Please Have Fun című új lemezük, amely kellemes meglepetés buli, és bizony azok is meglepődtek rajta, akik a partyt rendezték.

Oroszlánkölykök

Az egykoron Southern Strokes-nak becézett zenekar kilencedik albuma pályafutásuk csúcsteljesítménye, amihez nagyban járult hozzá Kid Harpoon producer, aki olyan művészekkel dolgozott együtt korábban, mint Harry Styles vagy a Florence + The Machine. Egy kellemes és változatos, a King of Leonra belassult riffelésétől eltérő, slágeresen popos dalgyűjtemény született, ami biztosítja majd a zenekar A-kategóriás státuszát a legnagyobb nyári fesztiválokon.

A Mustang című, a Black Keyes korai garázs-rockját idéző vintage zsánerű daltól a kimondottan rádióbarát, Actual Daydream-ig vagy a Pixiest idéző Nothing To Do-ig van itt minden, mint egy western mozi szatócsboltjában.

Hátam mögött dél

Followill testvérek, Caleb, Nathan és Jared, valamint unokatestvérük, Matthew úgy újították meg a hangzásukat, hogy közben vissza is tértek az eredeti southern soundjukhoz is. Az albumon vibrál a zenekarra jellemző meleg melankólia, de mindent beleng a nyolcvanas évek minőségi popja is. Igen, kidobtak a léghajójukból néhány homokzsákot, és magasabban szárnyalnak. Már közel sem jellemzi a zenéjüket a lassan hömpölygő, sokszor unalomba fulladó pumpálós rock, így még az a hülyeség is belefér a dologba, hogy a Mustang című dalnak az a visszatérő kérdése, hogy Mustang vagy cica? A sokszor erőltetett jópofaságok sem gyengítik különösebben az albumot, mert viszi a lendület, a változatos hangkép, a melodikus, szikrázó refrének.

Olyan, mintha a srácok végre levették volna a ködvágó veszkó csizmát, és hirtelen könnyűnek érezték volna egykoron dörgő léptüket. Talán részben túl is vannak a gyászmunkán. A Followill-fivérek 2021-ben veszítették el édesanyjukat, ami érthető módon visszafogta a zenekar karrierjét is. Némi segítséget kaptak Julia Cameron The Artist's Way című motiváló könyvéből, ami magyarul is megjelent A művész útja címmel az Édesvíz gondozásában.

A dafke kellemes közérzet és a csakazértis tréfa az album központi motívuma, nem csoda, hogy a lemez címe – Can We Please Have Fun– is arra szólít fel minket, hogy érezzük jól magunkat. Talán a környezeti változás is jót tett a zenekarnak, hiszen ez az első albumuk, amelyik nem az RCA Recordsnál jelent meg, hanem a Capitol kiadásában, és ugyebár lecserélték az Arcade Fire-rel és a Coldplay-jel is dolgozó Markus Dravs producert is.

Nincs hová menekülni

A zenekar visszatért a mocskos déli rock and rollhoz, ugyanakkor a Joy Division hatása is kimutatható a Rainbow Ball-ban, de a már említett Pixies motívumok mellett befigyel a The Velvet Underground, ahogy kozmikus funk groove-ok és space country hatások is.

Persze, óvatosan kéne bánnunk azzal, hogy valamifajta vidám lemezként írjuk le a Can We Please Have Fun-t. A Nowhere To Run-ban például arról énekel Caleb Followill, hogy odakint háború van, mindenkinek be kéne tépnie, adnia kéne egy búcsúcsókot, mert nincs hová menekülni... Persze, van hová, például a lemez talányos, sokszor kimondottan robbanékony dalaiba, amelyek kaptak némi mainstream csillogást, sőt az Actual Daydream szörfös romantikát is. És a fiúknak ez is jól áll, pedig veszkó csizmában nem biztos, hogy jó szörfözni.

Kings of Leon: Can We Please Have Fun

Capitol Records / 45 perc / 13 szám

7/10