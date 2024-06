A Bon Jovi Forever című új albumának coverén a már ősz hajú Jon Bon Jovit látjuk, fekete bőrdzsekijének hátán a zenekara neve és a Forever felirat, ezek elrendezése megidézi a Bon Jovi egyik legsikeresebb, nyolcvanas évekbeli albumát, a New Jersey-t.

Persze nemcsak ezzel utalnak a nyolcvanas évtizedre, hanem az új dalokkal is. A két kislemez sláger, a Legendary vagy a Living Proof lehetne éppen a New Jersey-n is. Az album simán hozza a nagy korszak slágervilágát, és ez rendben is lenne, mert a Bon Jovitól pont az állandóságot, a pozitív energiákat várjuk, a nagy soft-metal riffek mellé az ugyanilyen nagy mosolyokat.

Örökké fiatal

Bon Jovi kiszámíthatóan fülbemászó, hajlakkal lefújt dalaira a mai napig óriási az érdeklődés, ami egyetlen más klasszikus glam-rock bandáról nem mondható el. Ennek részint az lehet az oka, hogy ők Bruce Springsteen és a Journey felől közelítettek a rock and rolhoz, és nem a Sweet rock-diszkójának az irányából.

Alemez élő bizonyíték arra is, hogy a 62 éves Jon hangja még mindig vállalható, igaz, már nem olyan erőteljes, mint a nyolcvanas években. De ezt jobbára csak az veszi észre, aki megnézte a Disney+ dokumentumfilmjét, a Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Storyt, ami bemutatja a hangszálműtétje utáni rehabilitációt.

Pozitív hullámok

Már az első hallgatás közben feltűnik az album pozitív energiája, a kötelező power-balladák mellett Jon szinte végig rockolja az albumot. Időtlennek tűnő, klasszikus munka a Forever, aki szereti a Bon Jovi egyszerű, közvetlen világát, annak bejön az új album is. Persze, fel lehet tenni a kérdést, hogy

mi értelme egy olyan lemeznek, amelynek bármelyik dalára rá tudnánk rákapcsolódni egy korai sláger refrénével...

Ha mashupot szeretnénk a Bon Jovi vs Bon Jovi jeligére, akkor könnyen összerakhatnák egy laza fél órát. A kérdés a zenekart is foglalkoztatta, Jon azt kérdezi a Hollow Man című záró tételben,

hogy mit énekelsz, ha a dalt már elénekelték? Ki ellen harcolsz, ha a háborút megnyerted? Mit írsz, ha a könyv elkészült?

A zenekar úgy ügyel a stadion himnusz jellegű sound megőrzésére, ahogy a német sörgyárak figyelnek a híres tisztasági törvényre. És a nagy rock himnuszokból sosem elég. A Forever is tartalmaz néhányat (Walls of Jericho, Seeds, Legendary, The People's House), de tudjuk emelni a tétet, mert a Living Proof a több, mint negyven éves életmű egyik legjobb darabja.

Az album feszes, energikus, miközben számtalanszor azt érezzük, hogy Jon búcsúzik tőlünk. A Legendary című dalban köszönet mond a családjának, és a barátainak, és azoknak, akik segítették a zenekar karrierjét. Ez a nyugalom, elégedettség, normalitás – jelentsen utóbbi bármit is – az, ami az édes rockharmóniákon túl a leginkább jellemző a zenekarra.

Az ész a fontos, nem a haj

Míg a legtöbb magyar hatvan pluszos rocksztár festi a haját, addig az egykori hajmetál szuperhős vállalja deres fürtjeit, és ez is rendben van. Ezt énekli a Legendary-ben:

Nincs szükségem másra, csak hogy elmondjam, élek ...megvan, amire szükségem van Vannak barátaim, akik kiállnak értem... Ismerem a várost, mint a tenyeremet Minden repedés a járdán elárulja, hogy ki vagyok.

Lassan harminc éve, 1996 nyarán láttam a Bon Jovit a Hajógyári-szigeten, de nem a Sziget Fesztiválon játszottak, hanem szólóban. Sokan már akkor is úgy tekintettek rájuk, mint nosztalgia zenekarra, akik a parádésan sikerült 1992-es Keep the Faith-tel kaptak egy utolsó esélyt.





Hit, remény, rock and roll

Persze, ezután még tucatnyi albumot írtak, voltak halványabbak is, de mindegyik lemezen ott feszít néhány sláger, azaz a Bon Jovi életképes zenekar maradt. Vitalitásukat mutatta a grunge-hullám kellős közepén megjelent Keep the Faith is, ami világossá tette, hogy bár a Seattle-sound kivitte a hajakból a lakkot, és parkoló pályára tette a teljes glam-rock szcénát, de nem a Bon Jovit – olyan diadallal tértek vissza a New Jersey album után, mintha nem is jött volna el a rockzenében a teljes generációváltás.

Igaz hogy 2024-ben a legtöbb rajongó már nem férne bele a márvány koptatott, strassz kövekkel díszített, denevér ujjú farmerdzsekijébe, de még készíttethet egy Forever feliratú bőrjakót, pont olyat, amilyet Jon Bon Jovi is visel az új album borítóján.

Bon Jovi: Forever

Island / 49 perc / 12 szám

6/10