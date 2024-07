Oscar-pofon ide vagy oda, Will Smith új dalában kiosztja az egész világot

Sokan úgy vélték, Smith jól tette, amit tett, mivel szerettét védte a verbális zaklatástól – főleg hogy Rock Pinkett betegségét figyelmen kívül hagyva tette megjegyzéseit. Mások szerint azonban az akkor frissen Oscart nyert Smith túllőtt a célon, mivel az ő pozíciójában senki sem engedhet meg magának ilyet, és számos egyéb módja is lett volna a helyzet megoldásának.

Színészi karriere, noha nem tört derékba, egy ideig megfeneklett, amire a frissen debütált, új Bad Boys-film jelentette a gyógyírt.

Ennek ellenére zenei pályája továbbra sem állt talpra. Bár a Coachella fesztiválon meglepetésfellépőként színpadra lépett, az első, igazi szóló megmozdulására a 2024-es BET-gáláigkellett várni. Most azonban megtört a jég, amihez új, You Can Make It című dala a sok direkt utalással rengeteget hozzátett.

Kivéreztetni Will Smitht

A számban az amerikai rapper, Fridayy és a Kanye West által alapított gospelkórus, a Sunday Service Choir is részt vállalt. A dal egy igazi gospel központú hiphopsláger, ami témáját tekintve Will Smith elmúlt két évének nehézségeit öleli fel.

Higgy nekem, hogy Will Smitht ki akarták véreztetni,

A tükörben látom adományként, hogy kell a vészt értelmezni

Ami felemel, hisz adomány az csakis hitből épül,

Úgyhogy töröld meg szemed, és leld meg utad végül.

– hallatszik a szövegben, amiben saját élményein túl rengeteg pozitív üzenet és vallási utalás is található.

A dal koncertdebütálása óriási sikert aratott a BET-gálán, amiről videó is készült. A fellépésen a Sunday Service Choir, Kirk Franklin és Chandler Moore is részt vett.