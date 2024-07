Régi hibát javított ki az Imagine Dragons

Két év után új lemezzel jelentkezett az Imagine Dragons. Loom című albumuk követi sorban a Mercury Act nevű dupla lemezt, a csapat azonban teljesen más szellemiséggel állt hozzá az alkotáshoz, mint korábban. 2022-ben még 32 dallal jelentkeztek, ami magával hozta azt a problémát, hogy nem jutott egyformán elegendő reflektorfény – sem kidolgozási lendület – minden számra. Ez a korábbi albumoknál is visszatérő gond volt – talán az Evolve kivétel –,

de több mint 15 évvel indulásuk után szakítottak ezzel a stratégiával.

A Loom című korongon mindössze kilenc dal szerepel, ráadásul producerekből sem egy hadsereget kértek fel hozzá, hanem csupán egy jól összeszokott párost, hogy az eredmény stabil, biztos, minőségi és lényegre törő legyen. Az ötlet bevált, a kilenc szám mind egyformán igényes végeredményt képvisel, ezek után pedig leginkább zeneileg és lemezstruktúra szempontjából lehet megítélni a korongot, mivel minőségi panaszunk nem lehet.

Személyi változás

Mielőtt bármibe belevágunk, annyit érdemes tisztázni, hogy ez az első lemez, amit a Las Vegas-i banda már nem kvartett, hanem csupán trió formában adott ki. A banda dobosa, Daniel Platzman elhagyta a csapatot, noha ennek okai egyelőre ismeretlenek. Annyit tudni, hogy a multiinstrumentalista zenész tavaly kiadott egy dalt szólóban Show Me That You Want Me címmel,

azonban hogy miért szakadt meg közte és a banda között az évtizedes közös munka, nem tudni.

Noha a Rolling Stone magazin próbálta erről faggatni a banda frontemberét, Dan Reynoldsot, az énekes annyit mondott, hogy erről ő nem beszélhet, majd Platzman elmondja, ha úgy érzi, hogy el akarja. Annyi biztos, hogy a Loomon már nem dolgozott a zenekarral közösen.

Az album a bandán kívül ezúttal csupán két producer, egy zenészpáros, Mattman & Robin kezei között formálódott.

Több mint száz demót hallgattak végig, mire sikerült leszűkíteni arra a kilencre, ami a lemezen is megjelent. A producerek elképzelésük szerint csak olyan dalokat akartak a korongra, amik szikáran, célratörően képviselik a zenekart, az Imagine Dragons hangzását.

Összhatás

Ez végeredményben sikerült, nem igazán tudnánk azt mondani, hogy bármelyik dal leesne a lemezről, vagy kilógna. Egyformán profi megoldás mind, ami valóban bemutatja a zenekar különféle korszakait, a kezdeti évektől napjainkig. A páros egyébként rengeteg más popsztárral is dolgozott együtt – ha csak olyan neveket említünk, mint Taylor Swift, Dua Lipa, Adam Lambert vagy a Take That.

Alapvetően a vegasi banda sajátos stílusa uralja a lemezt,

ami leginkább a single formában előre kiadott Eyes Closedban érhető tetten – utóbbi dalból készült egy alternatív verzió is J Balvin közreműködésével. Ennek ellenére azért a Nice to Meet You című számban feltűnik némi Dua Lipát idéző hatás, míg a Don’t Forget Me félutas megoldás Ed Sheeran és a Coldplay között előbbi kedves, közeli érzelmiségével és utóbbi rétegzett, kidolgozott hangszerelésével.

A lemezről érdemes külön kiemelni még az In Your Corner című számot, ami némileg elüti a többitől. Egyszerre nyúl vissza a banda kezdeti korszakához, miközben hoz valami újat. Egy igazán erős, kettős hatás, ami nosztalgikus, de elüt az erőn alapuló daloktól és az egyszerűre hangszerelt számoktól is. Klasszikus, fülbemászó, Imagine Dragons-kórusokkal töltött alkotás, ami különleges pontja a lemeznek.

Sok minden történt

A dalok szövegei szintén megérnek egy külön misét, ugyanis Reynolds ezúttal minden őt ért csapást összepréselt az elmúlt két évéből ebbe a kilenc számba – ezekről a Rolling Stone-nak adott interjújában beszél részletesen. Megvan benne a bizonytalanság és szorongás, amit erővel és túltolt magabiztossággal próbál kompenzálni. Énekel többek közt szétszakadt magánéletéről és új párkapcsolatáról, előkerül a gyerekkorba való visszatekintés, illetve a maga mögött hagyott vallás. Az énekestől sosem állt távol, hogy bepillantást engedjen magánéletébe szövegein keresztül, azonban úgy, hogy a lemez dalainak száma csökkent, a közölt érzelmek intenzitása arányosan nőtt.

Összességében az Imagine Dragons új lemeze, akár az albumborító mögötti kettős koncepció is, valóban egyszerre valaminek a vége és a kezdete – ez a teljesen letarolt Instagram-oldalukon is látszik, ahol márciustól indulnak a bejegyzések, és volt dobosuk sem látszik már. Az új felfogás, új koncepció, új irány és tiszta lap

kimondottan jót tesz az albumnak és a bandának egyaránt.

Bár nem minden dal tud maradandó élményt nyújtani, és néhol azért érződik a dallamismétles a korábbi lemezekről, itt-ott pedig a mostani korongon belül is, a Loom hosszú idő óta az egyik legkonzisztensebb Imagine Dragons-album. Ha ezt az irányt hozzák majd a jövőben is, idővel újból olyan gigaslágerekkel törhetnek a toplisták élére, mint anno a Believer, a Radioactive vagy a Thunder.

7/10