Kilenc ország dolgozott közösen, hogy a magyar világversenyt promotálják

Közeledik a 45. Sakkolimpia, amelynek ezúttal Magyarország ad otthont. A világ minden pontjáról érkeznek a versenyzők, hogy megmérettessenek az elme legismertebb játékában, azonban nem csak a professzionális sakkozókat mozgatta meg az esemény. Rengetegen a hétköznapokon unaloműzés gyanánt is előveszik a sakktáblát, az eseménysorozat pedig a profi versenyzőkön túl számukra is tartogat majd programokat. A szervezők idén úgy döntöttek, a 2024-es sakkolimpia megérdemel egy rendhagyó promóciót, aminek sikeréért ezúttal kilenc ország alkotói dolgoztak közösen.

Az Artisjus és a Zeneszöveg.hu minden évben megtartják nemzetközi dalszerző táborukat, ahol számos különféle feladat várja a résztvevőket. Korábban volt már, hogy tévésorozathoz kellett zenét szerezni, máskor aktuális társadalmi témára reagálva, vagy épp jól pörgő előadóknak írtak számot a táborozók, idén pedig az egyik napi feladat a 2024-es Sakkolimpia hivatalos dalának megkomponálása volt.

A dalszerző táborban részt vevő több mint húsz művész összesen kilenc különböző országból érkezett, volt köztük zeneszerző, szövegíró, producer és hangszeres előadó is.

Csapatokat alkotva igyekeztek olyan dalt készíteni, amely visszaadja azt az élményt, amit a sakk szerelmeseinek nyújt a közelgő verseny. Végül a táborban megszülető számos alkotás közül Raul és Rose May közös dala, a Trojan War nyerte el a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség és a Magyar Sakk Szövetség tetszését.

Sakk mindenkinek

A dal angol és magyar szöveget kever, miközben szerelmi harcokat és egy sakkpartit állít párhuzamba. Zeneileg a modern rádiópop, a különféle EDM-stílusok, illetve a drum and bass jegyeit vegyíti. A számhoz videóklip is készült, amelyben a két előadó játszma közben osztja meg egymással gondolatait.

A sakk nem csupán egy szűk réteg játéka. Számos közismert magyar személy is szenvedélyes sakkozó volt, mint például Deák Ferenc, Kossuth Lajos, Karinthy Frigyes, de a zenei világban is rengetegen elővették a táblát (mint Erkel Ferenc), ha alkalmuk adódott rá. Nemzetközi viszonylatban is sokan hódoltak a játéknak. Hogy csupán néhány nevet említsünk: Bill Gates, Frank Sinatra, Ray Charles, Will Smith, John Lennon, Julia Roberts vagy Heath Ledger.

A 45. Sakkolimpiát 2024. szeptember 10–23. között tartják meg Budapesten.

Az ingyenes eseménynek a BOK-csarnok ad otthont. A verseny mellett egy expót is rendeznek a szervezők, amin számos sakkprogram kap helyet. Igyekeznek minden korosztály számára lehetőséget adni, hogy közelebb kerülhessenek a játékhoz. Az eseményt élőben közvetítik majd profi kommentátorok, akik igyekeznek közérthetővé tenni a komoly stratégiákat és fordulatos játszmákat azok számára, akik kevésbé szakavatottak a sakk rejtelmeiben.