A felnőttfilmek és a szerelem utáni sóvárgás nem zárja ki egymást

Van egy jó hírem, újra divatba jön kedvenc rágógumid – mondja a törpe a Twin Peaksben Mulder ügynöknek. Nekünk is van egy jó hírünk: a meglehetősen Twin Peaks-hatású, dream-popos zenével operáló Cigarettes After Sex megjelentette új lemezét, az X's-t, aminek olyan titokzatos a címe, hogy Mulder ügynököt kéne segítségül hívni, hogy megfejtsük, mire is gondolt a művész. Újra divatba jött a dream-pop, illetve el sem ment, csak soha nem volt a „fősodratú” irányok között.

Nemcsak Julee Cruise Falling című Twin Peaks betétdala óta szeretünk álmodozva zenét hallgatni, hanem már a Cocteau Twins Garlands című 1982-es albuma óta.

Álmodozások kora

Greg Gonzalez énekes naplószerű bejegyzéseiből összeálló erotikus altatódalaira hatott a Cocteau Twins, egy-egy dalban még a gitárbontogatások is idézik a skót elődöt. Ugyanakkor azok, akik a TikTokon találkoztak először a dream-poppal, és a Cigarettes After Sex-szel, nos, nekik minden új. De a dream-pop számunkra már nem egy műfaj, hanem csak egy szolgáltatás, nyugis zene szexhez, vagy éppen egy jó cigarettához. Talán pont a szolgáltatás jelleg az, ami azt eredményezte, hogy a zenekart milliárdos letöltést érjen el a Z-gerenációs fiatalok körében, a covid idején. Ebben az a különös, hogy hiába van havi több tízmillió hallgatója a Cigarettes After Sexnek, valójában nehéz őket sztároknak nevezni.

Hamvadó cigarettavég

És ez valahol jó, hiszen a texasi zenekar megőrizte a két lépés távolságát a mainstream-től, szabadok, nem akarnak csak maguknak megfelelni, mégis naponta milliók hallgatják őket a streaming csatornákon. Persze, egy dream-pop produkció nem a nagyszínpadokra való, mert a fénytechnikus elalszik, mire véget ér a koncert. A dream-pop alapvetően intim hálószoba műfaj, az is elég, ha jól szól az óvszeres doboz mellé ledobott telefonon. És hát maga a Cigarettes After Sex neve is remekül pozícionálja a zenét, kicsit olyan, mintha eleve egy chill zenés szolgáltatás ügyes fókuszálása lenne, azaz marketing szempontból is tökéletes név. Persze, mindehhez nem elég a véletlenül összejött organikus követőtábor, kell egy remek hangfekvés, a frontember Greg Gonzalez megnyugtató éneke.

És nincsenek nagy titkok, az X's-t Gonzalez négyéves kapcsolata ihlette, a dalok az álmodozások korától a csúnya befejezésig követik végig szerelme életciklusát, miközben tovább épül az énekes Z generációs indie-költő profilja. Ahogy véget érnek az első hetek varázslatai, úgy jut el a kapcsolat az illúzióvesztett állapotba, és ez a dalokon is érezhető, elsősorban persze a szövegeken, mert ez a meditatív és zsibbasztóan érzelmes program meglehetősen egyanyagú. Az album is az, és a zenekar életműve is, talán a szövegek azok, amelyek eltérnek a műfaji zsánertől. Ott van például a Dark Vacay, amely a gyógyszer-, alkohol- és kapcsolatfüggőség különös viszonyáról szól.

Meghallgatom az utolsó üzenetet, amit hagytál, aztán az öngyilkossági segélyvonal hangját... sötét csillag, nincs szükségünk a Brazzersre... Érezd a világot körülötted, érezd... Zuhanj és zuhanj!

A szerelem csatornája

Nem sok látszólag álmodozós, szentimentális dal született még, amelyben egyszerre szerepelne a gyógyszeres kábulat, az öngyilkosság vágya, és a Brazzers nevű pornócsatorna. Hogy a Cigarettes After Sex milyen meghitt viszonyban van a nevében található harmadik szóval, arról a Baby Blue Movie című daluk árulkodik. Maga a cím a hetvenes évek felnőttfilmjeire utal, a Baby Blue Movie egy késő esti műsorblokk volt a kanadai City tv csatornán, amely elsőként sugárzott softcore pornót Észak-Amerikában.

Hullámok hercegei

Szóval, az X's-en nincsenek zavarba ejtő, különleges zenei kitérők, és slágerek sem, az egésznek olyan a hangulata, mint a coming of age filmek háttérzenéi, a felnövés melankóliájával, a hűvös nyár végi délutánok titkaival, unalmával, barackvirágos álmaival és beteges képzelgéseivel. Begyógyszerezve napozni a strandon, aminek van egy kellemesen tompa unalma, ahogy kellemesen lenyugtat mindenkit a pehelykönnyű, minimalista indie-pop, a kissé szirupos atmoszférákkal. Azt énekli Greg Gonzalez a Tejano Blue című dalban, hogy merüljünk el a hullámokban, mintha ez lenne az első alkalom. És ez pont a megfelelő használati utasítás a X's című albumhoz.

Cigarettes After Sex: X's

Partisan

10 szám 38 perc

10/ 7