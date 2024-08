Az Egyesült Királyság egyik legnagyobb rádiós csoportja a BBC-nél van, ezen belül is a Radio 1 állomása a legismertebb és az egyik leghallgatottabb. A friss adatok alapján hetente több mint 7 millióan hallgatják – ez nagyjából megegyezik a teljes magyar rádiózás heti összhallgatottságával. Egy hazai bandának mégis sikerült ebbe az adóba bekerülni, és a Future Alternative című műsorban debütál majd daluk, ahol a szerkesztők által legjobbnak ítélt friss zenék hallhatók mindenféle stílusban, legyen szó punkról, alternatív műfajokról, rapről vagy metálról.

A Kultúra.hu értesülései szerint ez a zenekar nem más, mint az Ivan & The Parazol, akik új, Breeze című dalukkal debütálnak a Brit-szigeteken. A zene 2024. augusztus 27-én hangzik el a műsorban. A csapat, amely karrierje során felváltva adott ki magyar és angol nyelvű dalokat, a 2010-es években az egyik legismertebb hazai bandává vált. Zenéjükben elsősorban a hatvanas, hetvenes évek rock and roll kultúrája vegyül.

Vissza a gyökerekhez

Noha cikkünk készültekor a Breeze még nem jelent meg az online felületeken, annyit tudni lehet, hogy a csapat épp új lemezén dolgozik, amely kizárólag angol nyelvű dalokat tartalmaz majd. Az albumról eddig már megjelent előzetesen a Dancer című szám június elején. Az alkotás a glam rock éra és az art rock elemeit keveri klasszikus rock and roll hatással a hetvenes évek második felét, nyolcvanas évek elejét idézve.

A csapat az elmúlt években zömében magyarul alkotott. Legutolsó angol nyelvű lemezük 2019-ben jelent meg. Karrierjük során öt nagylemezt adtak ki és több ismert dalt is feldolgoztak, akár a Mocskos idők vagy a Ringasd el magad. A csapat 2014-ben a Sziget Fesztivállal is együttműködött. Ők írták a rendezvény fesztiválhimnuszát, a Together című számot. Ezt megelőzően, 2013-ban az MTV Europe Music Awardson is kitüntették őket, mint az év legjobb magyar zenekara.