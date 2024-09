Tízpontos nő ül vele a puskaülésen, és a lányát sem adja akárkinek

Post Malone, a 2010-es évek nagy hiphop mesemondója felszállt a western country postavonatára. Új, F–1 Trillion című albuma mindent visz, a Morgan Wallen közreműködésével készült I Had Some Help című dala hat hetet töltött a Billboard Hot 100 listájának élén.

Az album borítóján (Gonzalo Lebrija alkotása) egy 1971-es Ford pick-upot látunk, vízbe csapódása előtt. Hogy ez baleset lesz-e, vagy éppen megérkezés a country munkás világába? Nos nyilván az utóbbi. Lebrija eredeti képének címe (a lemezborítóra újraalkotta a kompozíciót) A felfüggesztett idő története – A lehetetlen emlékműve. Hogy mennyire lehetetlen a country és a 2020-as évek rádió-popjának keverékéből született lemez? Nos úgy tűnik, hogy semennyire, a dolog működik.

Vadiúj Vadnyugat

Persze Malone már korábban is előállt country hatású projektekkel, de ez az F–1 Trillion az első, kimondottan countrynak nevezhető lemeze, amelyen 14 (!) countryzenészt hallunk. Hogy ez a végtelenül hosszú háztáji himnuszgyűjtemény mennyire tartja fenn az érdeklődést, az más lapra tartozik, de egy biztos: az F-1 Trillion ambiciózus és eklektikus kalandozás, és ügyesen navigál el minden Spotify-előfizetőt a country tájain, de úgy, hogy közben a Z generációs cowboyok nem whiskyt isznak szódával, hanem Aperol spritzet. Már attól is kortárs a lemez, hogy három dal kivételével mindegyik kollaboráció.



Tízpontos szőke a Lambóban

Két éve Malone interjút adott a The Howard Stern Show-ban, ahol a műsorvezető arról faggatta, készít-e a közeljövőben countryalbumot. Malone azt felelte: ha lesz ideje, csinál egy ki*aszott countryalbumot. És persze várható volt, hogy valami lesz, hiszen a tavalyi, Austin című albumán is kikacsintott a countryra. Most pedig volt ideje, olyannyira, hogy a lemez plusz kilenc bónuszos verziója 86 (!) perces lett. (A normál kiadás 57 perces.) Úgy tűnik, tehát, hogy Malone-nak volt mondanivalója, de az album inkább hangulatokat, életképeket tükröz, vagy redneckparódiákat kínál, mintsem a countryra oly jellemző történeteket mesélne el.

A Lambóm és a lőszerem mind camozöld, van egy F–1 Trillion limuzinom, egy tízpontos szőkém a puskaülésen. Van érzékem a finom dolgokhoz… Ez nyilván irónia, de valahogy inkább a zenét illusztrálja, mintsem hogy tényleges értelme lenne.

Az pedig furcsán hangzik a jobbára csak rapperként ismert Malone-tól, hogy arról énekeljen a Yours című dalban, hogy milyen lesz, amikor majd oltár elé kíséri a lányát. Tegnap kimondta az első szavát, és messze van még az „igen”-től… Most éppen hozzám szalad, de egy nap hozzád fog futni… elkísérem az oltárhoz, megteszem, amit az apáknak meg kell tenniük. És talán fehérben lesz. Az első ruhája rózsaszín volt… én már jóval korábban szerettem… Buddy, ez nem jelenti azt, hogy ő a tiéd.

Malone egyébként tisztelettudó veterán A listás vendégművészeivel, de nem másodhegedűs, még a 78 éves countrycsalogány, Dolly Parton mellett sem. Malone a tetovált arcával, jellegzetes hangjával nem tud személyzet lenni a saját bulijában.

Támad a country

Hogy mennyire a levegőben van a country az Egyesült Államokban, azt nemcsak Beyoncé idei Cowboy Carter című albumának sikere mutatja, hanem az is, hogy az I Had Some Help egyszerre uralta a hagyományos és a countrylistákat. Az album nem abban a regiszterben szólal meg, ami az alt-country előadókat jellemzi, inkább szórakoztató produkció, de színvonalas munka. Talán a következő nekifutásra Posty – így becézik – alászáll saját poklába, elégeti az auto-tune programokat tartalmazó laptopját, és azt a hangszerelést, ami biztosítja számára, hogy a streamingalgoritmusok gyorsan megtalálják az ajánlatait.

Kell egy csapat

Malone karaktere illeszkedik a kortárs western sziluetthez, ha akarná, jó ütemben hozná a figurát, de ő nem egy retro countryeposzt akart készíteni. Amiben jó, az a texasi rapből kinőtt country-rock crossover. Az album nagy slágerében, az I Had Some Helpben azt mondja, hogy a csapatmunka teszi az álmot működőképessé. Nos, volt egy nagy álma, és egy nagy csapata, akikkel összehozott egy olyan albumot, amely minden jel szerint megállította az időt, és a vízbe zuhanó autót.

Post Malone: F–1 Trillion

Republic / Mercury / 58 perc / 18 szám

7/10