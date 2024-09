Szeptember 19-én, csütörtökön a MOM Sportcsarnokban lép fel a kétezres évek egyik legismertebb rappere, Xzibit, aki előző nap tölti be az ötvenediket, és már nagyon készül a megünneplésére. A buli tényleg különleges lesz, Xzibit most jelentette be, hogy élő zenekarral érkezik hozzánk. A Pimp my Ride egykori arca korábban is járt már Magyarországon, igaz, volt olyan látogatása, amire nem is emlékszik, de a mostanit biztosan sokáig emlegeti majd a magyar rajongóival együtt.

Ha van tipikus rapkarrier, akkor Xzibité nagyon közelít a prototípushoz. Detroiti gyerekkor, családi zűrök és tragédiák, költözések és balhék után került a kezébe a mikrofon, majd kötött ki Dr. Dre szárnyai alatt. Ez akár Eminem rövidített cv-je is lehetne, talán nem véletlen, hogy egy nem túl hálás szerepben Xzibit is feltűnik a 8 mérföldben, amelynek egyik jelenetében a földije verbális pofozózsáknak használja.

Detroit szellemisége ugyanakkor Eminemmel ellentétben nem igazán hathatta át, kilencéves volt, amikor elvesztette édesanyját, és apja nem sokkal később már Heisenberg és a kék metanfetamin földjére, Albuquerque-be költözött új feleségével. Új-mexikói mostohaanyjával kifejezetten rossz volt a kapcsolata, nem is sokáig húzta vele egy fedél alatt. Gyakorlatilag az utcán élt, amikor 17 évesen letartóztatták fegyverbirtoklásért, és eldöntötte, hogy ideje váltani.

Miután letudta a büntetését, a nővérét követve Kaliforniába költözött, ahol ide-oda csapódott egyik haverjától a másikig. Köztük voltak a The Alkoholiks tagjai, akik megelőzve korukat és Shaboozey-t, 1993-ban dobták össze első albumukat, a gyakorlatilag kizárólag a piálásról szóló 21 & Overt. Xzibitnek bejött a dolog, besegített a szövegírásba, ott sertepeltélt a stúdióban, aminek az lett a vége, turnézott egyet a Likwit Crew-val, majd ő is leszerződött a Loud Recordshoz.

Első lemezére 1996-ig kellett várnia, az At The Speed of Life viszont felkeltette a hozzáértők figyelmét, és ha Amerikában nem is szakította át a plafont, Európában váratlan sikert aratott. Különösen a németek voltak oda a nagyzenekarral megerősített Paparazziért. A második lemez, a 40 Dayz & 40 Nightz már Amerikában is jobban teljesített, és rákerült Dr. Dre, a nyugati part nagyágyújának radarjára, aki nemcsak Snoop Dogg albumára tolta be közreműködőként, hanem saját lemezén is megdolgoztatta három szám erejéig.

Dre irányításával hozta össze harmadik lemezét, a Restlesst, amelyen a west coast teljes nehéztüzérsége felvonult Snooptól DJ Quikig, platinalamez státuszig menetelve. A leghúzósabb szám az X volt, ami belépőt jelentett az Up in Smoke Tour elitcspatába is, mások mellett Eminem és Ice Cube oldalán.

Xzibit ekkor már javában próbálkozott a filmiparban, de a nagyvászon helyett a tévéképernyő hozta el számára a fordulópontot. 2004-ben indult el az MTV-n a Pimp My Ride, amellyel a mai napig őt azonosítják, és részben a műsor népszerűségének köszönhető első magyarországi fellépése is 2009-ben, a tunningshow-n. Pár évre rá újra feltűnt nálunk, igaz, ma sem világos, mit keresett itt. 2018-ban sörrel a kezében bulizott a krisnásokkal a Váci utcában, bár egy évvel később, második budapesti koncertjekor az RTL-nek azt mondta , már nem emlékszik arra, hogy került egyáltalán az országba.

A Covid aztán őt is rendesen megborította anyagilag, ráadásul egy csúnya válás is nehezített a helyzetén, ami azt eredményezte, hogy a Viacomot perrel fenyegette, amiért nem kapott pénzt a Pimp My Ride DVD és streaming bevételeiből. De legalább kénytelen volt rákapcsolni az előnyugdíj helyett, így most az európai turnéja részeként Budapesten is fellép szeptember 19-én a MOM Sportcsarnokban. Ráadásul Magyarország a turné kiemelt állomása lesz, és élő zenekarral érkezik megünnepelni az ötvenedeik X-et.

Ami biztos, hogy különleges lesz buli lesz, elvégre nem mindenkinek adatik meg, hogy ott lehessen kedvenc rappere 50. születésnapján.

Buli után kiállítás

Az esemény színesítéséért és népszerűsítéséért felelős, ruhamárkába szőtt hazai hip-hop mozgalom, a The HipHop logo a koncert után egy héttel, szeptember 26-án, csütörtökön tart majd művészeti kiállítást. A budapesti Kristóf tér 4. szám alatt található Footshopban live DJ-szettel, különleges, az alkalomra készülő egyedi, ultra-limitált kollekcióval és tárlatvezetéssel készülnek.