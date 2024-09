A Coldplay triplája után újabb világhírű zenekar ad koncertet a Puskás Arénában

Első európai stadionturnéja keretében jövőre Magyarországon is fellép az Imagine Dragons. A világhírű amerikai pop-rock csapat 2025. június 14-én a Puskás Arénában ad majd koncertet.

A Grammy-díjas, többszörös platinalemezes zenekar Loom című világ körüli turnéjának európai szakasza tizenhat országot érint. Jövő májusban Zürichben indul, és júliusban Londonban fejeződik be – közölte a Live Nation hétfőn az MTI-vel.

A csúcson nem szabad abbahagyni

A Las Vegas-i csapat első teljes stadionturnéja mások mellett Észtországba, Csehországba, Olaszországba, Spanyolországba, Franciaországba, valamint Hollandiába is eljut. Az Imagine Dragons 2025. június 14-i koncertje a Puskás Arénában az ötödik magyarországi fellépése lesz az együttesnek: 2014-ben és 2023-ban a Sziget Fesztiválon, 2016-ban a Budapest Sportarénában, 2017-ben pedig a VOLT Fesztiválon játszottak.

Az Imagine Dragons idén nyár elején jelentette meg hatodik stúdióalbumát, a LOOM-ot. A csapat régi munkatársaival készítette az anyagot, köztük a svéd slágergyárosokkal, Mattmannal és Robinnal. A lemez hangzásában egyaránt megtalálható a zenekarra jellemző megszólalás, de modern megközelítések is.

Az együttes idén július végén kezdte el turnéja amerikai állomásait. A harmincöt koncertből álló egyesült államokbeli menetelés utolsó négy állomása október 22-től 27-ig Los Angelesben, Hollywoodban lesz. Ezt követi az ázsiai rész novemberben és decemberben Malajziában, Thaiföldön, Szingapúrban, Tajvanon, Hongkongban és Japánban.

A 2008-ban alakult, jelenleg trióként (Dan Reynolds – ének, gitár, billentyűs és ütőhangszerek; Wayne Sermon – gitár, vokál, mandolin, szintetizátorok, hegedű; Ben McKee – basszusgitár, billentyűs hangszerek, vokál) működő Imagine Dragons albumaiból eddig 74 millió példány kelt el világszerte, a csapat több mint 160 milliárd lejátszást tudhat magáénak. Négy kislemezük – Radioactive, Believer, Thunder és Demons – több mint tízszeres platinaeladást produkált.

Hazavihetünk egy dedikált gitárt

2009-es felbukkanásuk óta öt egymást követő top 10-es debütálást értek el a Billboard albumlistáján a Night Visionsszel (2012) a Smoke + Mirrorsszal (2015), az Evolve-val (2017), az Originsszal (2018), valamint a Mercury – Act 1-nal (2021). Utóbbi második része, a 2022-ben kiadott Mercury – Act 2 producere a világhírű Rick Rubin volt. A Mercury Act 2-n szereplő Bones a rádiós listák első helyére került, a J.I.D rapperrel közös Enemy világszerte több milliárd letöltést gyűjtött be. Bad Liar című daluk a tizedik a sorban, amelyik meghaladta az egymilliárd streamelést, miközben a Thunder és Believer című slágereikhez készült klipek kétmilliárdos YouTube-megtekintést értek el a Radioactive és a Demons több mint egymilliárdos száma után.

Kendrick Lamartól, Lil Wayne-től, Wiz Khalifától Avicii-ig és Hans Zimmer filmzeneszerzőig számos világsztárral dolgoztak együtt, jótékonysági tevékenységük keretében milliókat gyűjtöttek a gyermekrák elleni szervezet, a Tyler Robinson Foundation, valamint a frontember Dan Reynolds Loveloud Alapítványa számára.

A LOOM európai állomásaira jegyek elsőként a zenekar regisztrált rajongói számára lesznek elérhetők szeptember 10-től. A Live Nation-tagok szeptember 12-én 10 órától csatlakozhatnak az elővásárlási lehetőséghez. A teljes körű jegyértékesítés szeptember 13-án, pénteken 10 órakor indul a budapesti koncertre a Live Nation oldalán.

A koncertekre többféle VIP-ajánlat is elérhető lesz. A csomagok között van, ami egy dedikált gitárt is tartalmaz, amelyen az Imagine Dragons egyik tagja aznap este még játszik is a színpadon, van backstage-túra, színpadi fotólehetőség. Minden VIP-csomag tartalmazza a kapunyitás előtti belépés lehetőségét a koncert helyszínére, digitális tevékenységeket és exkluzív ajándéktárgyakat. A részletekről a zenekar oldalán lehet tájékozódni.

(Borítókép: Imagine Dragons a Sziget Fesztiválon 2023. augusztus 11-én. Fotó: Kaszás Tamás / Index)