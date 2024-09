Chester Bennington fia kíméletlenül beleszállt a Linkin Parkba

Jaime Bennington – aki a Linkin Park néhai énekesének, Chester Benningtonnak a fia – élesen bírálta a zenekart, amiért azt az Emily Armstrongot hozták be új énekesnőként, aki egy nemi erőszakért elítélt színész mellett állt ki.

Emily Armstrong szeptember 5-én debütált a Linkin Park énekeseként egy fellépésen, amelyen az új dobos, Colin Brittain is részt vett. Ez volt a zenekar első új zenei megjelenése Chester Bennington 2017-es halála óta, ezenkívül egy új albumot és a „From Zero”-turnét is is bejelentették.

Jaime Bennington hétfőn az Instagramon fogalmazta meg kritikáit. Egy bejegyzésben azzal vádolta Mike Shinodát, a Linkin Park társalapítóját, hogy

csendben, valós időben törölte ki apám életét és örökségét... ráadásul a nemzetközi öngyilkosság-megelőzés hónapjában.

A Variety által kiszúrt posztban Jaime Bennington hozzátette, hogy a zenekar döntésével csalódást okozott a rajongóknak, akik példaképként tekintettek a bandára, most azonban csalódniuk kellett.

Jaime Bennington azt is kiemelte, hogy Armstrong kapcsolatban állt a szcientológia egyházzal, és korábban támogatta azt a Danny Mastersont, akit két nő megerőszakolása miatt 30 évtől életfogytig tartó börtönbüntetésre ítéltek. A zenész kiemelte a Mars Volta énekesének, Cedric Bixler-Zavalának és feleségének, Chrissie Carnell-Bixlernek a korábbi kritikáit, akik szintén Armstrong ellen szólaltak fel Masterson támogatása miatt.

Jaime Bennington szerint a Linkin Park nem vette figyelembe sokszínű rajongótáboruk aggodalmait, és döntéseik olyan irányba terelték a zenekart, aminek révén elárulta azokat az elveket, amelyekben a rajongók is hittek. A zenekar új albuma, a „From Zero” és Emily Armstrong kiválasztása vegyes reakciókat váltott ki a rajongók körében. Mike Shinoda egy Discord-beszélgetés alkalmával elismerte a közfelháborodást, egyúttal arra kérte a közösséget, hogy tiszteletteljesen vitassák meg az aggodalmakat.

Emily Armstrong szeptember 6-án kiadott egy nyilatkozatot, amelyben tisztázta a Danny Masterson támogatásával kapcsolatos helyzetet. Elmondta, hogy korábban részt vett egy bírósági meghallgatáson, mivel barátjának tekintette Mastersont, de később belátta, hogy hiba volt támogatnia őt. Emily Armstrong hangsúlyozta, hogy nem nézi el a nők elleni erőszakot, és együtt érez az áldozatokkal.

A Linkin Park – amely jelenleg Emily Armstrongot, Colin Brittaint, Mike Shinodát, Brad Delsont, Phoenixet és Joe Hahnt foglalja magába – egy hatnapos arénaturnéra készül, amelynek állomásai Los Angeles, New York, Hamburg, London, Szöul és Bogota. Az új album megjelenése november 15-re várható.

(Borítókép: Jaime Bennington 2019. június 1-jén Fotó: Scott Dudelson / Getty Images)