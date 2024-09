Milliókról vitáztak, még térdkalácstöréssel is fenyegették egymást

Viharos jogi vita alakult ki a toplistás brit rapper, Ren és a zenei producer, Kujo közt. Utóbbi azzal vádolta meg az előadót, aki tavalyi lemezével a brit slágerlisták élére tört, hogy egyik dalában jogtalanul használta fel az őáltala kreált zenei alapot, ezért visszamenőlegesen is komoly anyagi elégtételt követel tőle. Az előadó nemrég egy hosszú videóban tette közzé a történet részleteit, amiben kifejti, hogy szerinte valójában mi történt. Ezt követően egy dalt is kiadott, amiben nagyon kiosztotta Kujót és barátnőjét, akikkel hosszú heteken át vitázott az ügy miatt.

Számos olyan online felület található, ahol különféle ritmusokat, dallamokat, témákat tesznek közzé alkotók, amiket meg lehet vásárolni, hogy annak segítségével dalokat kreáljanak szerzők. Vannak, akik inspirációs alapként nyúlnak hozzájuk (például Ren is), mások pedig teljesen erre építik számaikat.

A hiphop világában nem ritka, hogy egyes dalokat vagy dallamokat sample-ként (egyfajta zenei elemként) használnak producerek és szerzők, azonban ennek teljesen eltérőek a jogi megkötései, mint amikor valaki átdolgoz egy másik számot. A fő ok, hogy itt az eredeti alkotás egyes részei teljes egészében szerepelnek az új számban, és nem csupán a dallamot vagy a szöveget gondolja újra az alkotó.

Láthatunk a sample használatra példát Megan Thee Stallion, és átdolgozásra Desh esetében. Azonban ha valaki jogi értelemben rosszul nyúl az ilyen eszközökhöz, akkor hasonlóan járhat, mint anno Kanye West, amikor a Gyöngyhajú lány dallamát építette be egyik számába.

Ezzel a nehézséggel szembesült most a brit rapper, Ren is. Legutóbbi albuma, a Sick Boi címadó dalához vásárolt egy alapot, amely az alkotási folyamat során inspirációként szolgált számára, így be is építette azt számába. Bár a zenész többnyire maga készíti zenéit,

ezúttal megihlette Kujo produceri munkája, ami durva végeredményt hozott.

A zenész úgy vélte, hogy korlátlan felhasználással vásárolta a jogtiszta tartalmat, amit jogi és kiadói csapata is megfelelően kezelt. Kiderült, hogy a folyamat több ponton is megbukott, amivel már csak akkor szembesült, amikor dalát a YouTube szerzői jogi visszaéléssel való vádak alapján letiltotta. Nagyjából két hete egy több mint félórás videót tett közzé, amiben részleteiben elmeséli az egész történetet.

Mivel független forrásból egyelőre nem tudtunk informálódni, ezért csupán a kommentekben fellelhető információk, illetve a Ren által közzétett videó alapján tudtunk tájékozódni az eset részleteiről. Ezek alapján a zenész online, korlátlan felhasználásra vásárolta meg azt a zenei tartalmat, amit beépített a dalába, majd kiadói és jogi csapatával közösen kommunikálta ennek megfelelő kezelését. Az alapot a Beatstars oldalán vásárolta meg, ahol a Kujo Beats tartalomgyártó tette közzé az általa kreált zenéket.

A probléma azzal kezdődött, hogy elviekben maga Kujo is használt egy sample-t az általa készített zenében, ami egy bolgár kórust is tartalmaz, azonban ennek további értékesítése már nem egészen történt jogszerűen. Elviekben Ren csapata is több apróbb hibát vétett a lejelentéskor, illetve a kommunikációban, azonban

az előadó már csak akkor szembesült a bajokkal, amikor a YouTube letiltotta a dalát.

Egy ideig próbált ő maga kapcsolatba lépni a producerrel, de hiába. Közben Kujo online kommentekben állított róla olyan dolgokat (hazugsággal, együttműködés hiányával vádolta, és azt mondta, a rapper nem hagyott neki más választást), amiket Ren tagadott, állítva, hogy ő egészen addig nem is tudott semmiről, amíg le nem tiltották a dalát.

Gyors zuhanás

Nem sokkal később sikerült Rennek és Kujónak kapcsolatba lépnie egymással, és eleinte az előadó úgy vélte, csupán félreértésről van szó, vagy szimplán hibás adminisztráció történt. A beszélgetés azonban egyre durvább és durvább hangvételt ütött meg, a producer idővel egyre komolyabb vádakkal támadta a rappert, majd ügyvédjével követelték a dal bevételeinek egy jelentős részét, visszamenőlegesen is, és további kártérítést akartak kicsikarni Renből. A történet pikantériája, hogy elviekben Kujo barátnője is belépett a vitába, aki privát üzenetekben szintén nekitámadt Rennek,

azzal fenyegetve, hogy „eltöri a térdkalácsát”.

Ren a videójában számos tényszerű, tárgyi tévedéssel vádolta Kujót és csapatát, illetve e-mailekkel és beszélgetésekből bevágott részletekkel támasztotta alá saját állításait. Emellett azt is elmondta, hogy ő többször is szeretett volna személyesen, nem csupán levélben beszélni a producerrel, akivel először akkor látták egymást szemtől szemben, amikor a két fél ügyvédeikkel közösen egy online meetingen találkoztak.

Ren szerint a nagyjából félórás tárgyalás alatt Kujo egyetlen szót sem szólt, helyette kizárólag ügyvédje beszélt,

aki sérelmezte, hogy a rapper a nyilvánosság elé vitte az ügy részleteit. Erre Ren azzal támadott vissza, hogy követőit informálnia kellett arról, miért tiltották le dalát online, továbbá szerinte Kujo volt az első, aki nyilvánosság elé vitte az ügyet azzal, hogy annak részleteit kommentekben a köz tudtára adta.

Kemény kritika

A jogi vita lezárásáról és jelen folyamatáról egyelőre nincs sok információ, azonban a Sick Boi című dal újból elérhető az online felületeken, ami azt jelzi, hogy az ügy halad. Rent a videóban hallottak alapján elsősorban az zavarja, hogy a szám, amibe több tízezer fontot (több millió forintot) ölt, hogy videóklipet készítsen hozzá, kiadassa és reklámozza, nem biztos, hogy elérhető marad bármilyen formában is. Ráadásul élete első, a toplista első helyére kerülő albumának a vezető daláról van szó, amiben mentális és egészségügyi nehézségeit, illetve a zenei szakma kapzsiságát és kegyetlenségét énekli meg.

Épp ezért az előadó úgy döntött, a számára elfogadhatatlan és dühítő eseményeket egy dalban örökíti meg,

ahol számos beszélgetés tartalmát és az eset részleteit haragos, agresszív zenei üzenetben meséli el. A stílszerűen Kujo Beat Down névre keresztelt dal egy hete jelent meg, és máris Ren egyik leghallgatottabb száma lett belőle.