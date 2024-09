Az első tanács a rossz kislányok akadémiáján: rázd a feneked!

Mindig is sztár voltam – mondja Nellie (Margot Robbie) Mannynek (Diego Calva) a Hollywood hőskorát bemutató szélesvásznú filmben, a Babylonban. Paris Hilton is mindig popsztár volt, csak éppen meg kellett várnia, míg lemezt készítenek neki, hogy karakterének legyen zenés kiterjesztése is, hogy ne csak egy partiarcot lássunk benne, aki paparazzóknak pózol, és akiről az a legtöbb, ami elmondható: sok pénze és sok barátnője van.

2006-ban készített egy albumot, amin a reggae-s hatású Stars Are Blind igazi sláger lett, így aztán saját jogon is beállhatott fotózkodni a divatmárkák rollupja elé. Paris Hilton maga a nagybetűs celeb és influenszer, aki a 2006-os Paris című semmitmondó, de a maga nemében korrekt dance-pop műsora után idén Infinite Icon címmel új lemezzel jelentkezett.

Végtelen történet

Hiltont Sia bátorította arra, hogy ébressze fel szunnyadó popkarrierjét, vegyen fel új popalbumot, aminek majd ő lesz a producere. Az Infinite Icon egyáltalán nem kellemetlen, inkább csak jellegtelen dance-pop hibrid, Megan Thee Stallion, Rina Sawayama, Sia és Meghan Trainor kollaborációival. A lemez pont olyan, mintha egy dubaji nyaralás TikTok-szkeccseinek aláfestő zenéje lenne. Az Infinite Iconon érződik, hogy Hilton korábban már kipróbálta a lemezlovas foglalkozást, tudja, mi az, amitől kiesik Miley Cyrus és Meghan Trainor követői kezéből a csillogó Prada retikül. A lemezt úgy pozicionálják, hogy nőknek és melegeknek készült, érett, önreflexív munka, amely olyan kérdésekkel foglalkozik. mint a mentális egészség és az anyaság.

Vigyázó szemetek Parisra vessétek!

Ehhez képest az egyik húzódal a Megan Thee Stallion közreműködésével készült BBA (Bad Bitch Academy) című klubhimnusz, ami tanácsokat ad ahhoz, hogyan legyél menő ribi. De azért ott a Siával közösen előadott Fame Won't Love You, melynek a Brandon bababolt promófilmre emlékeztető klipjében Paris és a férj, Carter Reum virágkompozíciók és luxusbabaholmik között ölelgetik a gyermekeiket. A dal ráadásul olyan bölcsességet ad útravalóul minden tradwife anyának, hogy a hírnév nem fog úgy szeretni, mint egy anya és egy apa. A Paris in Love című valóságshow-műsorában nyomon követhettük az esküvőjét, láthattuk, hogy önálló celebkarrierrel rendelkező kutyusa hogyan ugrabugrál az esküvői ruhája uszályán.

Szóval, ez az EDM-es szombat esti láz abszolút valóságazonos, és a maga nemében hiteles is. Sia és Hilton még 2022. december 1-jén Miley Cyrus szilveszteri buliján, a Miley's New Year's Eve Partyn találkozott, ahol előadták Hilton egyetlen nagy slágerét, a Stars Are Blind című dalt Miley Cyrusszal és Siával. Ezután Sia azt mondta Hiltonnak, hogy ő popsztárnak született, és szívesen megírná Hilton második albumát, egy all-star női csapattal, olyan csajos idolokkal, mint: Sawayama, Megan Trainor, Megan Thee Stallion és Maria Becerra. Hilton erre azonnal rábólintott, mert különösen fontos volt számára, hogy ha valamit készít legközelebb, abban kizárólag nők vegyenek részt. Aztán Sia házában összehoztak néhány sessiont, és nem telt bele sok idő, Paris Hilton hivatalosan is újjászületett, mint popsztár.

Sikerkalauz

Persze, jogos a kérdés, hogy miért hagyta abba Hilton 2006 után a popkarrierjét, amikor minden esélye megvolt arra, hogy a pop felé terjessze ki a személyes márkáját. Hilton azt szokta válaszolni erre a kérdésre, hogy annyira elfoglalt volt, hogy a saját márkáit és egyéb vállalkozásait menedzselje, hogy a popra már nem jutott ideje. Most viszont azt ígéri, hogy kifuttatja majd az albumot. A szikrázó szinti-pop és az EDM között félúton megszületett dance-pop lemez egy elektronikus tánczenei vállalkozás, amit Hilton olyan profin menedzsel le, mint egy reality show promóját vagy az új parfümjét. A BBA (Bad Bitch Academy) című életvezetési tanácsokkal teli parti-pop himnuszában azt mondja, hogy a sikerhez az kell, hogy rázd a segged, posztolj egy videót, amivel dühössé teheted az exed, és hagyd, hogy a pasi fizesse az italodat. Hogy mi kell az igazi popkarrierhez, arról nem szól a dal.

Paris Hilton: Infinite Icon

11:11 Media

12 szám 35 perc

10/5