Tíz év után tér vissza a One Direction sztárja, hatalmas bejelentést tett

Zayn Malik első szólóturnéjára indul 10 évvel azután, hogy kiszállt a One Directionből. Az énekes Jimmy Fallon műsorában jelentette be a hírt, a rajongók pedig teljesen megvadultak.

A 31 éves Zayn Malik Jimmy Fallon műsorában bukkant fel nemrég teljesen meglepetésszerűen, és olyan bejelentést tett, amelyre senki sem számított. A popsztár egy cetlit adott át a műsorvezetőnek, amin ez állt:

Hé, Jimmy, örülök, hogy látlak haver. Idén ősszel először indulok önálló turnéra, szóval ha végeztél az almaszedéssel, megnézheted a Stairway To The Sky turnémat az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban. Holnap délelőtt hivatalos bejelentést teszek, jelezzétek, melyik időpontra szeretnétek jegyeket.

A hír nagy port kavart a rajongók körében, akik alig hiszik el, hogy ilyen hamar láthatják kedvencüket a színpadon – írja a The Sun.

Az egyikük izgatottan azt írta: „Régóta várunk már erre.” Egy másik kiemelte, hogy az énekes milyen messzire jutott a bandából való kiválása óta. Egy harmadik pedig meglepődött, hogy milyen hamar útnak indul a sztár a bejelentést követően. „Várj, idén lesz a turné? Azt hittem, jövő tavasszal vagy ilyesmi” – írja.

Az énekes azóta az Instagramon is megosztotta a dátumokat, öt egyesült államokbeli és hat angliai koncertet jelentett be. A turné alkalmával a kritikusok által is elismert legújabb albumáról, a Room Under the Stairsről fogja játszani slágereit.

A popsztár a közelmúltban a londoni O2 Shepherd’s Bush Empire-ben adott önálló koncertet, de most először vesz részt nagyszabású turnén. A márciusi londoni fellépése volt az első alkalom, hogy színpadra lépett azóta, hogy kilenc évvel ezelőtt otthagyta a One Directiont.