16 év után új dallal jelentkezett a kultikus zenekar

Hosszú évek után új dalt adott ki a kultikus brit zenekar, a The Cure, ráadásul a gótikus elemekkel operáló post-punk banda azt is bejelentette, hogy az Alone című dalt még több követi a november 1-jén megjelenő új lemezükön. A Songs From a Lost World már a 14. albuma lesz a zenekarnak, ami legutóbb 16 évvel ezelőtt adott ki lemezt 4:13 Dream címmel.

Új dallal jelentkezett a brit kultikus zenekar, a The Cure, ami mellé az új album megjelenésének időpontját is bejelentették – szúrta ki többek között a The Billboard.

A Robert Smith vezette zenekar annak ellenére, hogy legutóbb 2008-ban adott ki új dalt és lemezt, azóta is folyamatosan turnézott. Ugyanakkor mint kiderült, emellett új dalokon is dolgoztak,

mivel szeptember 26-án megjelent Alone c. dal a november 1-jén megjelenő új album első felvezetője.

A közel hétperces dalt egyébként az elmúlt két évben a nyitódaluk volt a koncertjeiken, azonban most már hivatalosan is kiadták, bejelentve mellé, hogy azt továbbiak követik a november 1-jén megjelenő Songs From a Lost World című lemezen.

A most megjelent dallal kapcsolatban a frontember, Robert Smith azt nyilatkozta, hogy

amint felvettük ezt a zenét, tudtam, hogy ez a nyitódal, és éreztem, hogy az egész album a fókuszba kerül.

A zenekar egyébként az elmúlt hetekben már előkészítette az új albumuk bejelentését, mivel a rajongóknak rejtélyes képeslapokat és rejtvényeket küldtek. Ezenkívül már régóta tudni, hogy a zenekar egy új albumon dolgozik, aminek késlekedése miatt Robert Smith 2019-ben magát okolta, amiért folyamatosan újraírta a dalok egy részét.

Az új album producere Robert Smith és Paul Corkett voltak, akik a banda 2000-ben megjelent Bloodflowers elnevezésű albumán is közösen dolgoztak. A Songs From a Lost World-ön Smith mellett közreműködik Simon Gallup (basszusgitár), Jason Cooper (dob), Reeves Gabriel (gitár) és Roger O'Donnell (billentyűs hangszerek). Utóbbi nemrég bejelentette, hogy egy éve ritka és agresszív vérrákot diagnosztizáltak nála, de hozzátette, hogy jól van.