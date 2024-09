Megjelent Ákos új dupla stúdióalbuma, a Metropolis

Megjelent, vagyis mától elérhető a streamingoldalakon Ákos Metropolis című dupla albuma, illetve korlátozott számban CD-n is megvásárolható. Harminchat éve tartó dalszerzői-előadói munkája során ez Ákos első dupla stúdióalbuma. Az énekes törzsközönsége a Facebookon követhette a visszaszámlálást, és nem csupán a dalokkal ismerkedhettek meg, hanem Ákos hozzá fűzött személyes gondolataival is.

Kevesen vállalkoznak ma már arra, hogy album formátumban alkossanak, amelynek van egy gondolati íve, és egyben hallgatva – mint Ákos új dupla albuma – egy nagyjátékfilmnyi impulzust tartalmaz.

Ez olyan, mint egy regény, ami egyben más hatást kelt, mint fejezetenként

– mondta Ákos a Metropolis című dupla albumot bemutató sajtótájékoztatón. A huszonkét dalt természetesen lehet külön-külön is hallgatni, de egyben többet adnak.

A kiadvány, vagyis a Metropolis északi és déli oldalra tagolódik: az előbbi tizenegy számban a gitár, az utóbbiban a szintetizátor dominál. Ez a szerzemények a legutóbbi, 2019-es Idősziget- lemez óta eltelt időszakban születtek. A szövegeket, mint mindig, ezúttal is Ákos írta, emellett tizenhárom tétel zenéjét szerezte és hangszerelte, de a szerzői és előadói feladatok mellett – szokás szerint – producere és művészeti vezetője is volt az albumnak. Szerzőtársai közül Lepés Gábor négy dal zenéjét jegyzi, ő volt hangmérnökként Ákos legfőbb alkotótársa. Madarász Gábor gitáros és az exbonanzás Menczel Gábor billentyűs két-két dal zenéjét szerezte.

Jelenits István ébresztője

Ezek mellett a lemezre felkerült egy Mandoki Soulmates-nóta feldolgozott, magyar nyelvű változata is, amelyben olyan világsztárok játszanak, mint Mike Stern jazzgitáros vagy Ian Anderson a JethroTull zenekarból. Ennek a története akkorra nyúlik vissza, amikor Ákos együtt dolgozott Phil Collinsszal és Leslei Mandokival a Tarzan című Disney-produkció betétdalainak magyar változatán: ebből az ismeretségből, barátságból fakadóan kaphatta meg a Mandoki Soulmates-nóta feldolgozásának jogát, az eredeti hangsávokkal.

A Metropolis című dupla stúdióalbum alcíme Make Orwell Fiction Again, és ez utal a lemez utópisztikus hangulatára, amely mellett megjelenik a remény, a szerelem, a hit fontossága is. Megjelenik a féltés, a veszély, ami a korunkban a gyerekeinkre leselkedhet, és az is, hogy a fentebb felsorolt értékekért meg kell küzdeniük.

Azt tudom csak mondani, amivel a tegnap elhunyt Jelenits István piarista szerzetes ébresztette a gyereket: »Érdemes felkelni!« Vagyis érdemes csinálni, várni, hogy ma is történik velem valami jó

– mondta Ákos.

Lemezbemutató koncert

A dupla stúdióalbumon vannak már ismert dalok, mint Az utolsó békeév, a Fel a szívekkel, az Ember maradj vagy az azonos című kisjátékfilm főcímdala, a Magunk maradtunk. Új szerzemény a címadó Metropolis, az antiutópisztikus Kalifornia, a Passió képeit felvillantó Golgota vagy a slágervárományos A tükör.

A sajtótékoztatón szóba került az Ákosról szóló portréfilm is. Az énekes erről viccesen azt mondta, tudta, hogy ebből baj lesz, és baj is lett. Szerinte ez furcsa helyzet, de amit látott eddig a filmből, az megdöbbentően szép, mert a munkatársai bensőséges dolgokat is elmeséltek a közös történetükből.

A Metropolis című kiadvány a letöltés és a nagy felbontásban is elérhető stream mellett könyvformátumú, gazdag képanyagot felvonultató, kemény fedeles dupla CD-n, valamint szintén komoly kivitelű dupla LP-n is megjelenik, limitált példányszámban. Az album intenzív koncertezés és turnézás mellett készült, a lemezbemutató koncert 2024. december 14-én lesz a Papp László Budapest Arénában.