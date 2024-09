Magyar zenekar vezeti a World Music Charts Europe listáját

A World Music Charts Europe szeptemberi toplistájának első helyezettje a Söndörgő Gyezz című albuma, amelyet a világhírű jazzszaxofonossal, Chris Potterrel rögzítettek. A lemez az amerikai GroundUP Music kiadónál jelent meg. A délszláv zenei hagyományokból merítő zenekar a London Jazz News szerint igazi kortárs európai jazzlemezt készített. A Gyezzt kritikájában a Jazzwise és a Songlines Magazin is négycsillagosra értékelte, az utóbbi Top Of The World listájának is az első helyén debütált. A lemezt a magyar közönségnek 2024. november 15-én mutatják be az Eiffel Műhelyházban.

A közel három évtizede alakult Söndörgő zenéje délszláv hagyományokra épít, de folyamatosan keresik azokat az irányokat és zenei utakat, amelyekkel úgy tudnak a tradícióhoz hozzáadni, hogy az a jelenben is érdekes és érvényes legyen. Elsődleges hangszerük a szerb és magyar népzenében egyaránt népszerű tambura, de hangzásképük fontos elemei a fúvósok és a harmonika is.

Egy házibuliban kezdődött

Legújabb, Gyezz című albumukat Chris Potter jazzszaxofonossal rögzítették, akinek a játéka új dimenziót ad a zenekar dinamikus hangzásához.

Chrisszel egy nálunk rendezett házibuliban találkoztunk először, így kezdődött a barátságunk, bár akkor már régóta rajongtunk a zenéjéért. Néhány hónappal később eljött az egyik koncertünkre, majd a magyarországi fellépése után beszélgettünk, és felvetettem, hogy közösen is zenélhetnénk. Először meglepődött, hiszen a Söndörgő stílusa eltér az övétől. Amikor azonban elküldtünk neki néhány számot, azok nagyon tetszettek neki, és nyitott lett arra, hogy közösen stúdiózzunk. Végül kevesebb mint 24 óra alatt vettük fel a közös részeket. Megtisztelő, hogy az egyik legjobb jazzszaxofonossal dolgozhattunk ezen az albumon

– meséli Eredics Áron.

Az album a Snarky Puppy zenekarvezetőjének, Michael League kiadójánál, a GroundUP Musicnál jelent meg. „Szinte az indulásuk óta lelkes követői vagyunk a Snarky Puppynak, a zenéhez való hozzáállásukhoz is mélyen tudunk kapcsolódni. Régi vágyunk volt, hogy valamilyen módon együttműködjünk velük, ezért felvettem a kapcsolatot Michaellel, és amikor Budapesten léptek fel, személyesen is találkoztunk. Ekkor meséltem neki arról, hogy elkészült a Gyezz. Sokat segített abban, hogy végül az ő kiadójuknál jelenhetett meg az anyag” – teszi hozzá a zenekar közleménye szerint Eredics Áron.

A Gyezzt világszerte áttörő sikerrel fogadta nemcsak a világzenei közeg – ahol a Söndörgő régóta az élvonalbeli zenekarok közé tartozik –, hanem a jazz közönsége is. Több héten keresztül szerepeltek az Amazon music jazzlistáin, köztük a jazz úttörőit felvonultató listán is. A holland Jazzism kritikusától az amerikai Brooklin Rádióig, az olasz LineaTrad Magazintól a Songlines-ig mindenhol elismerően számolnak be az albumról.

A lemezbemutató koncert 2024. november 15-én lesz az Eiffel Műhelyházban.