Visszatértek az oroszok, átlépték azt a bizonyos határt

Az Index szerkesztősége gyakran kap zenei anyagokat feltörekvő együttesektől, előadóktól. PickUp néven elindított sorozatunkban időről időre beszámolunk három új névről, csapatról, küldjenek akár lemezt, kislemezt vagy single-t.

Fontos: az Indexet az előadók keresik meg, érdekükben nem jár közben kiadó – sem PR-os, sem marketinges, legfeljebb kapcsolattartó. A hármas listát a Kultúra rovat – stílusbéli és tartalmi korlátok nélkül – kizárólag saját belátása szerint állítja össze. A mostani PickUp három előadója:

+4,

Telehold,

Russian Girl.

A holdnak énekelni máshogy

Megjelent a Telehold zenekar első lemeze, az Éjszakai. A Carson Coma Palánta Programjának résztvevője egy éjjeli hazautat, a sötétből előmászó szorongást és félelmet, különféle érzéseket, gondolatokat keveri össze. A tíz dalos, 33 perc hosszú lemez igazi különlegesség a hazai zenei palettán, amiben keveredik az elektronikus zene, az alternatív és indie pop, lo-fi elemek, illetve az elmúlt időszakban divatos, múlt századi stílusokat a rádiós közegbe visszaemelő, újragondoló megközelítés.

A zenekar szemtelen profizmussal, könnyed és átgondolt módon adaptálja az elmúlt évek jellegzetes nemzetközi trendjeit. Közben érződik az a magyar zenei gondolkodás, ami valahogy az egész végeredményt kicsit itthon is nosztalgikus köntösbe öltözteti, amiből leginkább a néhol már-már noise-rockot idéző elemek rántják csupán ki a hallgatót.

A csapat tökéletesen használja saját erősségeit, miközben gyengeségeiket igényesen fedik el, akár az edzett profik. A végeredmény a nemzetközi underground erős versenyzője lehetne. Kérdés, hogy itthon mekkora nyitottság lesz speciális megközelítésükre, de az okos, befogadható, érzelmes szövegek mindenképpen segítség lesznek ebben. A dalok zeneileg hasonló körökre épülnek,

miközben a több énekeses produkció lehetőségeit igyekeznek kiaknázni (többségében elég jól).

A lemez koncepciója és kohéziója szintén kimagasló. Az egyetlen, ami kicsit furcsa, hogy az éjszakai hazaút élményei, az feltörő különféle érzések leginkább szöveg szinten jönnek csak elő. A legtöbb dal nagyon (talán túlságosan is) hasonló, még akkor is, ha az olyan dalok, mint a Nem mondhatom el félúton kiszakadnak ebből. Kivételt képez a Toronyházak és a 3-2-1, amik már a dalkezdéstől elütnek a többitől, de a lemez első fele abszolút összefolyik. A koncepciót erősíti az ötlet, de több dal is elvész emiatt a lemezen. Hogy ez gond, vagy sem, mindenki maga döntse el.

A lemez végeredményben egy érzelmes, hangulatos alkotás, ami jól megállja a helyét. Reméljük, hogy a Telehold a jövőben hasonlóan kidolgozott zenéket hoz, és a magyar popzene maradandó színfoltjává válnak.

Az az orosz lány

Eltelt egy év és visszatért a Russian Girl zenekar. Az első PickUpban is írtunk a csapatról, akik azóta érdekes fejlődésen mentek át és egy koncertekkel tarkított évet tudhatnak maguk mögött. A zenekar kilépett a grunge és indie szabta körből, annak ellenére, hogy teljesen nem hagyták maguk mögött a világot. Beépítettek több post-punk, noise rock és alternatív elemet a dalokba,

ami így az eleinte 90-es éveknek ható világot egy, a 70-es és 90-es éveket vegyítő hangulattá változtatta.

A banda fejlődött a zenei kohézióban, a szövegek is izgalmasabbá váltak, továbbá ének oldalon is a front erősségeit (mély, öblös hang) emeli ki új, Under the Glow című EP-jükön.

Még akadnak apróbb hibák, mint falatnyi pontatlanságok és néha egymásba ütköző dallamok, ahol a gitár kicsit viaskodik az énekkel, de az alkotói szemlélet már sokkal következetesebb a csapatnál. Amin érdemes lehet még többet fejleszteni, az a lemezek hangminősége, de az irány biztató, a fejlődés látható, a Russian Girl zenekar pedig kezdi megtalálni saját formanyelvét a hazai undergroundban.

Igazi pop-punk a szomszédból

Visszatért a +4 zenekar, ezúttal viszont zene helyett vizuális és felállásbéli változatossággal lepték meg a közönségüket. A csapat első lemezéről, az Apróbetűs részekről anno írtunk a PickUpban, ahol kiemeltük, hogy a csapat egy ütős, minőségi pop-punk vonalat hoz a tipikus pörgető nótákkal, érzelmes dalokkal és társadalomkritikus alkotásokkal.

Az is igaz, hogy a szövegen és prozódián érdemes még fejleszteni, hogy a közhelyeket maguk mögött hagyják, azonban első videóklipjüket a lemez egyik legjobban működő, Te vagy című dalához készítették. Ebben a dalban van az egyik legkevesebb ilyen jellegű hiba, így talán a legjobb választás volt ehhez képi anyagot készíteni.

A srácok e-mailben elmesélték nekünk, hogy minden félreértést elkerülendő, a dal nem egy – szövegét tekintve kicsit Bruno Marst idéző – szerelmes szám. Az alkotás az erős, életen át tartó barátságokat mutatja be:

A mai felgyorsult, egyre inkább az online térben zajló életben már igazi ritkaság a mély és őszinte barátság. Úgy érezzük, hogy négyünket valóban összeköt a zene. Rengeteg kellemes emlék, röhögőgörcsök okozta fej- és hasfájások kísérték eddig az utunkat, és ezt szerettük volna megörökíteni a zenekar történetének első klipjében.

A videót, amit részben abban a próbateremben rögzítettek, amit már régóta használnak, Munkácsi Tamás operatőr-vágóval készítette együtt a banda. Továbbá azt is elmesélték, hogy a profibb élő koncertek végett némi felállásbeli változás is történik, mivel énekesük, Hekkel Bence „Heky” nyakába kapott egy hathúrost, hogy innentől ritmusgitárosi posztban is erősítse a csapatot.