Ismét összeállt a kétezres évek egyik legsikeresebb rockzenekara

Megtört a jég, ami úgy tűnt, hogy antarktiszi vastagságúra fagyott. Egy évtizedbe telt, mire a kétezres évek egyik legsikeresebb rockzenekara, a Three Days Grace tagjai elásták a csatabárdot, és újabb pár évbe, mire ennek gyümölcsét a közönség is megízlelhette. A csapat bejelentette, hogy korábbi énekesük, Adam Gontier, akivel olyan number 1 slágereket adtak ki, mint az I Hate Everything About You, a Chalk Outline, az Animal I Have Become vagy a Break végre visszatér a frontra és azt is elmondták, mi lesz a sorsa a Gontier távozásakor érkezett Matt Walstnak.

Nem fogunk hazudni, vártunk valami hasonlóra, hiszen 2022-ben már képesek voltak egy asztalhoz ülni a srácok, az elmúlt évben pedig több olyan koncert is volt, ahol Adam Gontier is vendégszerepelt pár dal erejéig. Sejtettük, hogy készül valami,

de arra senki sem számított, amiről a banda nem rég Instagram oldalán posztolt.

Eleinte csak néhány titkosított üzenet érkezett posztokban, amiből csupán annyi derült ki, hogy Gontier és a banda aktívan kommunikál. A közösségi média felületen azonban nem rég egy új poszt jelent meg a legutolsó, Explosions című lemezt promotáló poszt mellett, amiről kiderült, hogy az utolsó olyan album lesz, amit a banda az elmúlt tíz évben megszokott felállásban készített.

Ketten

Az új bejegyzés egyértelmű és világos volt egy fotóval kiegészítve, ahol a banda nem a húsz éve létező négy, hanem ötfős formációban látható. Adam Gontier visszatért a frontra, így a Three Days Grace újra előhúzhat valamit abból a fajta zenei gondolkodásból, ami első négy lemezüket jellemezte.

Ennek ellenére az elmúlt tíz évben jelen lévő Matt Walst sem esik ki a csapatból.

Mivel számos dal született az ő hangjával, így a banda úgy döntött, hogy a két egymástól kellően eltérő orgánumú előadót összeeresztik egy két énekeses projektbe, ami meglehetősen ritka döntés. Emellett Walst átveszi a ritmusgitáros pozíciót is, amit eleinte néhány dalban Gontier, majd később ő töltött be, így valószínűleg az élő performanszok is jóval rétegzettebbek lesznek, mint ahogy eddig megszokhattunk a bandától.

Úgy érzem, zökkenőmentesen ment, jobban, mint amire számítottunk. Olyan, mintha együtt tértünk volna vissza a terembe, és ott folytattuk volna, ahol abbahagytuk. Olyan régóta vagyunk barátok, hogy szinte természetesnek hatott ez a visszatérés

– idézi a bejegyzés Adam Gontiert. Matt Walst úgy fogalmaz ugyanitt:

Nagyon szórakoztató és inspiráló volt elkészíteni ezt a lemezt. A Three Days Grace több mint 20 évének ötvözése, miközben valami olyasmit sikerült megtennünk, amit még egy zenekar sem tudott korábban. Izgatottan várom, hogy a rajongók is hallják!

Szóló és Saint Asonia

Adam Gontier 2012-ben adta ki a Three Days Grace-el utolsó közös lemezt Transit Of Venus címmel, az alkotás azonban nem tudott akkora sikert aratni, tekintve, hogy az énekes előbb szüneteltette a közös munkát a zenekarral, majd 2013-ban hivatalosan is kilépett. Szóló karrierbe fogott, ahol számos, jóval könnyedebb hangvételű dalt készített és játszott,

majd 2015-ben elindította a Saint Asonia nevű zenekart, ami egyfajta supergruopként jelent meg zenei világban.

Ennek ellenére a banda nem aratott akkora sikert, mint a Three Days Grace, de Gontier több szólóelőadóként játszott dalát is átültették némileg keményebb formába.

Két hete a Saint Asonia is kitett egy Instagram bejegyzést, ahol arról tájékoztatták a rajongókat, hogy a novemberi koncerteket lemondják. Már akkor sokan találgatták, hogy vajon Gontier TDG-s visszatérése állhat-e a dolog hátterében, de mostanáig semmi sem volt biztos. Ennek ellenére a zenekar azt írta, hogy jövőre folytatják, bár az kérdéses, hogy az énekesnek lesz-e energiája, ideje és dalszerzői kreativitása két aktív projektre.

Walst testvérek és a visszatérés

Adam távozása után 2013-ban Matt Walst, a basszusgitáros Brad Walst öccse vette át az énekesi posztot a Three Days Grace-ben. Elsők közt a Painkiller című dal látott napvilágot, amiben már Matt énekelt. A szám pozitívan érintette a rajongókat, majd a 2015-ben megjelent Human Race című lemez is sikert aratott – ráadásul a csapattól megszokott háromévenkénti lemezkiadási időtávot tartva – annak ellenére,

hogy sokban eltért az addig megszokott Three Days Grace hangzástól.

A zenekar körüli érdeklődés némileg alább hagyott az évek során, de az elmúlt időszakban mind a Three Days Grace, mind Adam Gontier többféle dologgal próbálkozott (átdolgozások, érdekes kooperációk), hogy saját projektjeiknek újabb színeket adjanak.

A mostani újraegyesülés biztos, hogy kellően felkorbácsolja az állóvizet, ami akár új lendületet adhat a zenészek karrierének is. Az igazi kérdés, hogy vajon mit várhatunk a banda jövőre érkező lemezétől. Annyi biztos, hogy eddig csupán a Covid okozta bezárások miatt tért el a zenekar a 2003 óta tartott háromévenkénti lemezdebütálástól, így 2025-ben különleges izgalmak elé nézünk, mert az ilyen formában két énekesesre bővült produkció valóban nem a leggyakoribb forma.