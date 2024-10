Összerúzsozta Mona Lisa arcát, de megúszta

Az a gyanúm, hogy nem pont azt csináljuk, amit elvárnak - mondja Joker (Joaquin Phoenix) A Joker: Kétszemélyes téboly című filmben Harley Quinn-nek (Lady Gaga), de Harley ezt válaszolja: Semmi baj, édes, adjuk meg nekik, amire vágynak! Nos, hogy a Harlequin, Lady Gaga új stúdióalbuma, a Joker mozi című kísérő ajándéka az- e, amire a rajongók vágytak, azt nem is olyan könnyű eldönteni.

Mert mennyire tud érdekes lenni egy big bandre kalibrált, ízlésesen előadott, dzsessz sztenderdek daloskönyve, kezdve a Good Morninggal, ami Judy Garland és Mickey Rooney Broadway slágere volt az 1939-es Babes in Arms című filmben. De hoz-e valami izgalmasat The Carpenters Close to You című, szintén emblematikus dalának átértelmezése?





Hiúság vására

Nos, Karen Carpenterről azt mondta Paul McCartney, hogy a világ legjobb énekesnője, míg Barbra Streisand szerint azért találták fel a mikrofont, hogy ő énekeljen bele. Nos, Gaga is remekül énekli a dalt, de semmit nem tett hozzá, csak a big band profizmusát, és inkább arról lehet szó, hogy hiúságból ő is elénekelte a világ legjobb énekesnőjének egyik dalát. A filmmel együtt remekül működnek a szerzemények, de amikor elvesszük mögüle a fenyegetően szürke Gotham panorámáját, magát a filmvásznat, akkor csak a kellemes dalok maradnak. Ez persze korrekt ajánlat, de miért is kéne meghallgatnunk, ha a szüleinknek megvannak a dalok, nagy része szintén becsülettel előadva, más előadók lemezein?

Legyen nekik dzsessz!

Gaga egyszerűen csak átlépett a Las Vegas-i rezidenciájából a lemezstúdió kisebb légterébe. Jazz & Piano rezidencia-koncertsorozatot a Las Vegas-i Monte Carlo Resort and Casinóban adta elő, ahol is nagyon is megnyerően idézte meg a dzsesszkorszakot. A kérdés, hogy a Harlequin album Las Vegas-i szuvenír, vagy a film promóciója egy képzeletbeli sminkkészlet helyett, amivel Joker maszkját lehetett volna megcsinálni a VIP vetítésre meghívott vendégeknek. Érdekes, hogy a big band jelenléte annyira erőteljes, hogy még az sem különösebben feltűnő, hogy az Oh, When The Saints című unalomig ismert dalba becsúszik egy fantáziátlan gitárszóló, és később kapunk hozzá egy esztrád-rockos zárlatot.

Mindössze két eredeti dal található az albumon. A Folie à Deux egy musical betétdalra emlékeztető keringő, amelynek a megszólalása olyan, mintha egy 1946-os zenés filmet hallanánk. Ügyes stílusgyakorlat, de minek? Ha ez a lemez lesz a Z-generáció kapudrogja a jazz sztenderdek világához, akkor rendben van, a küldetés teljesítve, de leginkább olyan ez, mint amikor egy forgatás után egy színész megkapja azt az autót, amely a filmben jól felismerhető volt. Szóval az album a Joker-stáb bónusz ajándéka a művésznőnek, amit remekül be lehetett illeszteni a promóciós költségek közé. A Happy Mistake már egy jobban sikerült, mélyebben megélt darab, és valóban fantasztikus énekesi teljesítménnyel előadott dal, de az alulfogalmazott gitárjáték, a csupasz hangszerelés inkább a Bradley Cooperrel közös 2018-as A Star is Born című Oscar-díjas mozi világához igazodik.

Joker grimasza

De Gaga nemcsak Karen Carpentert tekinti kihívásnak, hanem a Shirley Bassey The Joker című klasszikusát is. A dalnak helye van a lemezen (sok más felvétellel szemben), ugyanakkor Bassey-nek olyan markáns az orgánuma, olyan parádés az eredeti dal hangszerelése, és az előadás is annyira vitális, hogy Gagának itt nem sikerül alternatívát nyújtania az eredetihez képest. Ugyanakkor remekül megbirkózik a másik két Judy Garland-dallal, a Get Happy-vel és a That's Entertainmenttel, amelyek bizonyára afféle utalások a régi Hollywood hamis álomvilágára. A felvételek nagy része azonban nem idézi meg a film szellemiségét, azt a szabadságot és őrületet, amit Joker karaktere megjelenít. Nincs itt semmi meghökkentő, semmi váratlan, a Harlequin egy dzsesszel kacérkodó, big bandre optimalizált lemez, van itt soul, van swing, de nincs az albumon Joker grimasza.





Mona Lisa mosolya

Louvre-val való promóciós együttműködésé keretében a The Joker című dalra készült egy kisfilm, amely egyben az október 16-án nyílt Figures Du Fou című kiállítást is népszerűsíti. A klipben Gaga rúzzsal Joker face-t rajzol a Mona Lisára. Nos, pont ez a tiszteletlen gesztus az, ami hiányzik a lemezről.

Lady Gaga: Harlequin

Interscope

41 perc 13 szám

10/7