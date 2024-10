Már mindenki otthagyta Nagy Ferót a Beatricében, kilépett az utolsó harcostárs is

Laczik Fecó basszusgitáros csaknem 30 év közös zenélés után hagyta ott a Beatricét és Nagy Ferót, miután ez év elején már a gitáros és a dobos – Feró fia – is dobbantott a bandából. Ezzel a nemzet csótánya egyedül maradt, régi zenésztársak nélkül, viszont arról még nem szólnak a hírek, hogy ez egyúttal a zenekar végét is jelentené.

Ahogy arról beszámoltunk, a 2024-es évet két tagja elvesztésével kezdte a Nagy Feró vezette Beatrice, ugyanis mind Kékkői Zalán gitáros (5 év után), mind Feró fia, Nagy Hunor Attila dobos (13 év után) kilépett a bandából. A tagfogyásnak viszont még nem volt vége, ugyanis szerdán, csaknem 30 év után Laczi Fecó bejelentette, hogy ő is dobbant a Beatricéből, amiben így már csak az énekes marad mint őstag.

Elképesztő hegyeken és völgyeken keresztül zakatolt velem ez a vonat rendkívüli helyekre. Eljutottam több álomországba és rengeteg szeretettel találkoztam minden állomáson. Robogott a csodálatos gőzös, de néha egy kis javításra szorult, mint ahogy én is, mert az idő vasfoga megrágott mindkettőnket, de mégis utaztunk tovább együtt

– írta közösségi oldalán a zenész.

Azt is hozzátette, hogy nem hagyja cserben a rajongókat, hiszen a VirtusCircusszal megy tovább, és még egy meglepetése is van a fanok számára. Viszont a Beatrice „álomvonatáról” most leszáll, neki itt a végállomás. Feró és a zenekar egyelőre nem kommentálta a dolgot.

Nagy Feró az elmúlt időszakban nem éppen a zenéjével vagy a zenekarával, sokkal inkább politikai megnyilatkozásaival került a címlapokra. Legutóbb például egy interjúban beszélt arról, hogy a jobboldaliak a valódi liberálisok; a migránsok „maradjanak csak otthon”; hálás Magyar Péternek, amiért szétverte a baloldalt, és arról is szólt, hogy „hadd én döntsem már el azt, hogy kinek a se**ét nyalom, ha nekem az a se** tetszik!”