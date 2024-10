Nagy Feró fia: ha van zenekar, ami bármikor fel tudott állni a nehéz helyzetekből, az a Beatrice

Mint ahogy arról az Index beszámolt, Laczik Fecó basszusgitáros csaknem 30 év közös zenélés után otthagyta a Beatricét és Nagy Ferót, miután ez év elején Kékkői Zalán gitáros és Nagy Hunor Attila dobos – Feró fia – is kilépett az együttesből.

Ezzel az énekes egyedül maradt, régi zenésztársak nélkül, viszont arról még nem szólnak a hírek, hogy ez egyúttal a banda végét is jelentené.

Nagy Hunor Attila szombaton délelőtt az Instagramon osztotta meg gondolatát a Beatricéről, miután – mint írja – rengetegen kérdezték tőle, hogy mi történt a Beatricében.

Hangsúlyozta, hogy január óta nem vett részt a zenekar életében, voltak/vannak a produkció által rábízott munkák, de nem folyt bele a mindennapokba. Idén két Beatrice-koncerten vett részt, de ezenfelül még a tagokkal sem futott össze, ami nem összeveszésből fakad, csupán „így alakult”.

Nem akarok és nem is tudok a kialakult helyzetre értékelhető választ adni senkinek. Az biztos, hogy én az édesapámmal soha nem vesztem össze, és jelenleg is fantasztikus a kapcsolatunk, ezen nem is kívánok változtatni, mert a család az első! Ami a tagok között történt, az rájuk tartozik