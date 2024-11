A Falling In Reverse produkciós és logisztikai okok miatt több európai turnéállomással együtt lemondta a november 23-ra meghirdetett budapesti koncertjét, azonban a co-headliner Hollywood Undead és a Sleep Theory továbbra is fellép a Barba Negrában.

Ahogy arról beszámoltunk, a Falling In Reverse november 23-án végre Magyarországon is fellépett volna a Popular MonsTOUR II. elnevezésű koncertsorozatuk európai részében, ahol a Hollywood Undead és a Sleep Theory melegített volna. Viszont a Live Nation Magyarország közleményben hozta nyilvánosságra, hogy

A Falling In Reverse produkciós és logisztikai okok miatt több európai turnéállomással együtt lemondta a november 23-ra meghirdetett budapesti koncertjét, azonban a co-headliner Hollywood Undead és a Sleep Theory továbbra is fellép a Barba Negrában.

A korábban megvásárolt belépők automatikusan érvényesek maradnak azok számára, akik továbbra is szeretnének részt venni a koncerten. A Live Nation a programváltozás miatt automatikusan 10 ezer forintot visszatérít a jegyek árából.

A mindig óriási hangulatú bulit csapó Hollywood Undead így egy hosszabb show-val készül Budapestre – rajongóik örömére. Azok, akik úgy döntenek, hogy nem szeretnének élni ezzel a lehetőséggel, november 18-án 9 óráig jelezhetik ezen a linken, hogy szeretnék visszaigényelni a teljes jegyárat.

Bár a Hollywood Undead-bulikban valóban nem nagyon lehet csalódni – ráadásul a tagok is nagyon jó arcok –, de szinte minden évben útba ejtik Magyarországot az aktuális turnéjukkal. Ezzel szemben a Falling in Reverse még soha nem járt Magyarországon, ráadásul a nyáron megjelent lemeznek (Popular Monster) és a Ronnie Redke frontember körül folyamatosan forrongó közösségi médiának köszönhetően a koncertlátogatók többsége inkább rájuk lett volna kíváncsi. Nem csoda, hogy az esemény szinte percek alatt telt házas lett, és logisztikai akadályok miatt nem is tudták nagyobb helyre átmozgatni a bulit.