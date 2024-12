Egy éve jelent meg először vinylen a Rapülők ráadásalbuma, a Rapeta a lemezed.hu kiadásában, és szinte elővételben elfogyott. A Warner kapcsolt, és kiadta a bemutatkozó albumot, amely – a Rapetával ellentétben – még 1993-ban megjelent vinylformátumban is, az egyik utolsó hagyományos hanghordozó volt a rendszerváltás utáni magyar lemezkiadás történetében. (Kb. tíz éve újból él és virul a vinylpiac, és köszöni, jól van.)

Mivel 1993-ban kis példányban jelent meg az első album vinylen, ezért gyűjtői körökben olyan Szent Grál, mint MC Gesztenye RAP 001-es rendszámtáblája vagy aranyszínű baseballsapkája. (Vö.: Kyle Minogue szintén arany forrónadrágjával).

Némber One

A Rapülők bemutatkozó lemeze feje tetejére állította az országot, a hisztéria leginkább az Azariah-jelenséghez volt hasonlatos, persze, 1993-ban mások voltak a léptékek. Négy telt házas BS-koncert, két platinalemez, azaz félmillió eladott album, hálidéj. A Rapülők-show-knak ugyanakkor nem volt semmiféle szubkulturális húzása, a legjobb értelemben vett szórakoztatóipari produkciót láttunk, olyasmit, amilyen a SZÚR volt a Népstadionban.

Képzeljük el, hogy Márkus László, Béni, a kőkorszaki szaki szinkronhangja incseleg Medveczky Ilonával, miközben a bűvész Ungár Anikó eltűnt kendője Major Tamás zakózsebéből kerül elő. Vagy valami ilyesmi. Az 1990-es évek szórakoztatóipara természetesen más volt, ugyanakkor Geszti megidézi a konferansziékban a régi nagy időket, a két háború közötti kuplék és a hatvanas évek műsorvezetőit, a dalok között vicceket mesélő Geszti Péter olyan, mint a szomszéd srác, aki a gimis bolondballagáson rappert alakít. A mi fiunk kölyke.

Áj Láv Jú

Még 1993-ban láttam a Rapülőket a balatonfüredi szabadtéri színpadon, a zenekar felrakott egy komplett, az ORI nagy vegyes műsorait megszégyenítő show-t, hogy azok is megadták magukat a produkciónak, akik otthon soha nem tették volna fel a Rapülők lemezét. Volt itt kvázi divatbemutató (mint sok ORI-műsorban is), hiszen nemcsak a Chevignon butik 1993-as szettjeiből kaptunk ízelítőt, de a műsort csinos táncos lányokkal tették, úgymond, vonzóbbá. Erre a megyei rendőrkapitány is azt mondta volna: ilyet bizony a szépségkirálynő-választás elődöntőjén sem látott, ahol értelemszerűen mindig ült a zsűriben egy főrendőr. És olyan profi volt a komplett show, hogy az sem zavart senkit, hogy Berkes T. Boy (Berkes Gábor) a Music Televison toplistás előadóitól vett tudományos módszerekkel mintát.

Szóval, olyan, mintha kaptunk volna az 1980-as évek végén már megszűnt Suprahits-kiadványt, amelyet nem a Neoton kollektívája készített, hanem Berkes T. Boy Michel de Lux (Szentmihályi Gábor). És meg kell hagyni, vérprofi az egész, nagyon ügyesen áll össze a hangkép, de ami mindent visz, az Geszti Péter parádés szövegvilága. Ez a legfelső szint, így csak Pajor Tamás képes szövegelni. Remekül illeszti össze a korábban lejegyzetelt sorait, a rímeket, és tematizálja azokat, de dramaturgiája, íve is van a dalszövegeknek, amelyek sokszor önironikusak, és a maguk módján társadalomkritikusak is, azaz a fél ország ismert magára.

Kicsi gesztenye

Geszti átvezetett minket az ÁSZ című tévés országjárásával a jófejeskedő KISZ-es világból a vadkapitalizmusba, ahol már nem Mericske Zoltán Suli-bulija szól, nem is a Macska őrs nem csacska törzs, hanem, mondjuk, Salt-N-Pepa Let’s Talk About Sex című slágere. Arról nem beszélve, hogy az olyan dalok, mint a Szívzuhogás, beidézték a magyar klasszikus lírát (Petőfi Sándor, Nagy László, József Attila, Kosztolányi Dezső, Juhász Gyula stb.), és ezek rendesen beelőzték a kétezres években induló slam poetryt, ahol a sapkás lírikusok sokszor indulnak ki a klasszikus költők soraiból. Az album minden dala hatalmas sláger volt, a Rapülők első lemezével egyben elkészítette a best ofját, és ez csak azért nem pontos, mert a Rapetával is ugyanez a helyzet: ott is minden dal toplistás szerzemény.

Lesz még rosszabb

Nem könnyű tehát bármit is kiemelni, a Zúg a Volga, a Némber One, az Áj Lav Jú, a Lesz még rosszabb, a Helyi terminátor, a Party Zóna stb., mindegyik házibulikedvenc és professzionális produceri munka, olyan zenés geg, amely túl jól sikerült ahhoz, hogy csak szabadidőzene legyen, így lendületből ráraktak egy profi show-t, ami olyan színes lett, mint a Music Television vibráló főcímei, Friderikusz Sándor Torgyán Józsefet is zavarba hozó zakói vagy a Szerencsekerék betűtáblája, amelyen ez volt a megfejtés: Leng a szleng, értenek a haverok. / Mi a pia? Mindegy. Hajrá, magyarok!

Rapülők: Rapülők

Warner

39 perc, 11 szám

7/10