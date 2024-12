Mikor máskor jelenne meg egy születésről – rögtön tegyük is hozzá: egy nagyon is valóságos, otthon szülésről – szóló klip, mint közvetlenül karácsony előtt. Az Anima Sound System vadonatúj klipjében Hoffmann Lili és férje, Lali életébe pillanthatunk be, az ő szülésük képkockái alkotják a kisfilmnek is beillő videó törzsét, amiben számtalan várandós kismama, sőt a szülésnél közreműködő bába és dúla is megjelenik.

A cím sem véletlen, a Hail Mary, vagyis Üdvözlégy, Mária egyszerre utal a dubos-elektronikus dal szövegére és arra, hogy a zenekar felfogása szerint minden szülés-születés szakrális aktus, amelynek minden formája és helyszíne megérdemli a társadalmi megbecsülést. Az már csak hab a tortán, hogy a dalt a zenekar legendás első énekesnője, Bognár Szilvia énekli, a klip egyik rendezője pedig nem más, mint az Azahriah-filmet is jegyző Mazzag Izabella.

Tisztelgés Mária előtt

Melyik zenekar feszegetné a határokat szülésügyben is, ha nem a több mint három évtizede folyamatosan alkotó, a Csinálj gyereket! című slágert is jegyző, társadalmi kérdésekben mindig aktív Anima Sound System?

Prieger Zsolt zenekarvezető szerint már a dalírás kezdetétől fogva a dalban megjelenő szövegtematika lebegett a szeme előtt. „Régóta szerettem volna egy olyan dalt, ahol nem lóg ki az aktivista lóláb és barikádhangulat – van ez utóbbira is épp elég példa a pályánkon –, de mégis markánsan elmondhatjuk, mit gondolunk a szabad szülésről, a hely megválasztásáról, mert amikor arról beszélünk, hogy alapigény, hogy minden anya szabadon megválaszthassa szülésének helyét és körülményeit, akkor mindannyiunk szabadságáról beszélünk, és nem csak a nők, az anyák szabadságáról. Szilvivel is olyan népdalmotívumokat és szövegelemeket injektáltunk a dalba, ezeket énekli ő, amelyek mind a szülés-anyaság-összeolvadás szimbolikáját mesélik el” – mondta Prieger Zsolt az Indexen debütáló klipről.

A címadással, mely minden anya és minden anyák prototípusa, a szimbolikus anya, Mária előtt is tisztelgünk, ráadásul úgy, hogy miközben Máriát a szabadsággal azonosítjuk, megtisztítjuk a rárakódott klerikalizmustól, és a szolidáris, felszabadításpárti teológiájával beszélünk a katolicizmus minden embert testvérré tevő érzéséről. Hozzátehetnénk: aki igazi keresztény, az nem veszi be a nacionalista maszlagot, a keresztény a migránsra sem mumusként tekint, aki igazi katolikus, az nem »sorosozza« a pápát. Az uszítás, a mai ősmagyarkodó, »magunkra vagyunk hagyva jellegű« horthysta zagyvalékot magába szívó politikai propaganda pogány hazaárulás, semmi köze nincs az internacionális, nemzetek fölött álló keresztény katolicizmushoz. Amit ma itt sokan ájult tisztelettel emlegetnek a 30-as évekből, az nagyjából egyenesen vezetett Radnóti meg Szerb Antal agyonveréséhez. És távoli asszociációkkal erről is szól a mi otthon szülős dalunk, a tisztánlátásról, szolidaritásról, a szegénység és az egyszerűség tiszteletéről és arról, hogy Máriának még az otthon szülés lehetősége sem adatott meg, hiszen tudjuk: a hagyomány szerint egy istállóban, állatok között szülte meg Jézust. Ez a gyönyörű történet a mai hivatalos »mindenki annyit ér, amennyije van« politikai gondolat szöges ellentéte

– tette hozzá Prieger Zsolt. A zenekar az otthon szülés témájával szeretne hozzájárulni a társadalmi párbeszédhez, segíteni akar egy széles diskurzusban, amely a szabad szülésválasztás, az anyai-női út primátusa, a kórházak nyitottsága, a mai egészségügyből leginkább hiányzó gyermek- és anyapártiság témáiról szólna, s amelybe szeretnék bevonni a szülész-bába-dúla-otthon szülő közösségeket is.

Variációk

Az Anima Sound System egyébként tegnap jelentette meg legújabb albumát, melyen 18 nagyszerű produceri átértelmezése szerepel idei, DERKOVITS albumuknak, ráadásul tartalmazza a Hail Mary két remixét. Az egyiket Törőcsik Franciska húga, Hanna követte el Kozmofobe néven, a másikat az USA-ban alkotó Monoclick. A lemez címe DERKOVITS-VARIÁCIÓK, minden digitális platformon és ide kattintva hallgatható végig.

Újabb hír a zenekar háza tájáról, hogy az Anima Sound System már nagy erőkkel dolgozik az új, tavasszal megjelenő tripla albumán, mely a Jerusalem My Love címet viseli. Prieger Zsolt szerint ez lesz az Anima 30 darabból álló rádiójátékos, dubos, kísérleti popos „Sandinistája”, a The Clash-album amúgy is nagy hatást gyakorolt rá gyermekkorától fogva.

A lemezt a tervek szerint május 3-án mutatják be a Budapesti Tavaszi Fesztiválon, míg a nyári fesztiválokon több helyen is bemutatják, elsőként a SopronFeszt nagyszínpadán.

A 2025-ös évben lesz az első, már klasszikussá vált Anima-album, a Shalom évfordulója is, amelynek dalaiból egész évben adnak majd Bognár Szilvivel közösen ízelítőt, de egészben majd november végén játsszák el az albumot az A38 hajón, de több nyugat-európai várost is meglátogatnak szeptemberben.

Érdekesség, hogy jövőre az eddig csak az Anima Sound System-koncertek vendégeként feltűnő kiváló színésznő, Döbrösi Laura is a zenekar állandó tagja lesz, az új lemezen is lesznek majd dalok, amelyeken ő énekel.