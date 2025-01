Egy majdnem tökéletes élet, amelyet mindenki irigyel és gyűlöl

Néha a rossz időzítés a legjobb időzítés. Megmagyarázzuk! James Blunt You're Beautiful című dalában kétszer énekli el az első sort (My life is brilliant). A rossz időzítés, azaz rossz belépés az albumfelvételen maradt, de a rádiós verzióból már kiszerkesztették. Ahogy a katedrális építők is hagytak hibát az építményeikben, heroikus módon Blunt is benn hagyta annak nyomát, hogy rosszul lépett be a dalba.

Persze, némileg következetlen, hiszen ahhoz, hogy rádióban játsszák a szerzeményét, megváltoztatta a She could see from my face that I was fucking high sort, úgy, hogy a fucking helyett a flying szerepelt. De a lényeg, hogy ismét kapható James Blunt húsz éve, 2004. október 11-én megjelent Back to Bedlam című debütáló stúdióalbuma, remaszterizált változatban, újrahasznosított, piros színű vinylen.

Édes élet

Az album a címét a londoni Bethlem Királyi Kórház pszichiátriai intézményéről, a köznyelvben Bedlam néven ismert épületről kapta. A megjelenés első hónapjaiban nem szerepelt különösebben jól a listákon, de 2005 közepén, miután harmadik kislemeze, a You're Beautiful világsláger lett, a Back to Bedlam az év legnagyobb példányszámban eladott albuma lett az Egyesült Királyságban, több mint 2,4 millió eladott példánnyal.

A lemez hamarosan tízszeres platina minősítést kapott, és ez lett a több mint 3 millió eladott példányával a 2000-es évek legkelendőbb albuma az Egyesült Királyságban. A lapok annak idején arról írtak, hogy a You're Beautiful Blunt egykori barátnőjéről, Dixie Chassay-ról, a Harry Potter-filmek castingasszisztenséről szól, bár Blunt ezt nem erősítette meg, de nem is cáfolta.





Mire gondolsz, katona?

Azt viszont 2006 márciusában a The Oprah Winfrey Show-ban elárulta, hogy a dal az exbarátnőjéről szól, akit meglátott a londoni metrón az új pasijával. Blunt eszményi popsztár, jól elmesélhető háttértörténettel. A királyi légierő ezredesének fia, aki 1999-ben részt vett koszovói bevetéseken is, 2002-ben pedig őrséget állt az anyakirálynő temetésén. A nagy sikernek persze ára van, például az, hogy gyűlölnek azok a kollégák, akiknél lényegesen több lemezt adsz el.

Noel Galagher azért adta el a házát Ibizán, mert James Blunt a szomszédja lett, Paul Weller, a The Jam és Style Council egykori frontembere pedig azt mondta, hogy inkább „megeszi a saját sz*rát, mint hogy vele dolgozzon”, Demon Albarn, a Blur frontembere, a Gorillaz agya és szíve pedig egyszerűen nem volt hajlandó egy fotón szerepelni vele.

Ha ez nem lett volna elég, a You're Beautiful a hetedik lett a Rolling Stone magazin a poptörténet 10 legidegesítőbb dala összeállításában, ami azért is igazságtalan, mert ott van a lemezen még a Goodbye My Lover, a High és a Cry című líra is. Viccet félretéve, az albumnak tényleg jó volt az időzítése, a maga nemében egyszerűbb és őszintébb volt, mint a Coldplay 2005 körüli modoros műsora, és mintha az akkor nagyon népszerű Dido írta volna a dalokat, de Rod Stewart énekelte volna fel.

Ennyire rossz lemez lenne a Back To Bedlam? Közel sem. Persze, lehet azt mondani, hogy a Bluntról alkotott véleményeknek nincs köze az irigységhez, annak, hogy a semmiből jött srác az első lemezével mindent vitt.





Szerelemre hangolva

Mondhatjuk azt is, hogy a lemez egyszerűen nyálas, de hát ezek a négyakkordos, egyszerű, mégis ügyesen feldíszített, csilingelő számok is a britpop hagyományban gyökereznek, és hogy a szerelmes kitárulkozásokba belepirul a hallgató, de az a popsztár vesse rá az első követ, aki életében nem írt szemérmetlenül szentimentális dalt.

Ugyanakkor Bluntot hallgatva nem egy civil ruhás katona jut eszünkbe, aki olyan precízen rakja össze egyszerű dalait, ahogy a katonák helyezik a stokira az egyenruhájukat a májkrémszagú körletben. (Mivel a brit hadsereg támogatta egyetemi tanulmányait, Bluntnak négy évet kellett a fegyveres erőknél szolgálnia, de aztán 2002-ben kilépett a seregből, hogy zenei karrierjére koncentrálhasson.)

Bátor emberek

És kétségtelen, hogy a No Bravery című záródal klipje látszólag olyan, mintha a hadsereg propagandafilmje lenne, de a dal nem a hősies katonákról szól, hanem azokról, akiknek nem bátorság van a szemükben, hanem szomorúság, a dal a megerőszakolt nőről szól, és egy gyűlölettől teli nemzedékről. Persze, az egész album afféle terheléses támadás a könnycsatornák ellen, és nyilván nemzeti sport cikizni Bluntot, pedig csak volt bátorsága az egyszerűséghez, a hatásos motívumokhoz és a szentimentalizmushoz. És ehhez, úgy látszik legalább akkora bátorságra volt szüksége, mint – ahogy a You're Beautiful klipjében látjuk – a tengerbe ugrani egy magas sziklafalról.

James Blunt: Back to Bedlam

Warner

10 szám 39 perc

7/10