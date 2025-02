Lady Gaga új dala felrobbantotta az internetet

A világ egyik legnagyobb popdívája, Lady Gaga új dallal jelentkezett, ami Abracadabra címen debütált, és a márciusban érkező Mayhem című lemezének egyik alkotása. A szám visszaadja az énekesnő pályájának kezdeti hangzását, amikor főként a dance és elektropop világában mozgott, ehhez pedig egy klasszikus, nagy, táncos videóklipet is készített felidézve olyan gigaslágereinek látványvilágát, mint a Bad Romance vagy az Alejandro.

Minden túlzás nélkül mondhatjuk, hogy a 2025. március 7-re kitűzött hetedik Lady Gaga-album az énekesnő karrierjének egyik legjobban várt lemeze. Eddig három single jelent meg előzetesen a Mayhem névre keresztelt LP-ről, ezek kiadási sorrendben a Bruno Marssal közös Die with a Smile, a Disease és a frissen érkezett Abracadabra. Mindegyik alkotás az énekesnő más-más zenei korszakát idézi fel, így feltételezhető, hogy egy igazán változatos zenei utazást kapunk majd a Mayhemen.

Félelem és visszatérés

A most megjelent dal a Grammy-gála egyik reklámblokkjában debütált videóklippel együtt, és azonnal felrobbantotta az internetet. Tíz óra alatt mintegy hárommillió videómegtekintést ért a YouTube felületén, és az előző két single hallgatottsági számából kiindulva, a streamingoldalakon is jól fog teljesíteni.

A dal nem csak vizuálisan, de zeneileg is jelentősen visszanyúl Lady Gaga 2010 körüli alkotásaihoz. A Mayhem feltételezhetően egyfajta zenei utazás lesz, ami felöleli az énekesnő teljes karrierjét – a most megjelent három dal is három nagyon különböző Lady Gagát mutat meg a közönségnek.

Ahogy a Variety cikkéből is kiderül, az énekesnő direkt korábbi alkotásainak hangulatát akarta felidézni, szembe akart nézni egykori önmagával, zenéjével, hogy tovább haladhasson a jövő felé:

Az album úgy indult, hogy szembe kellett néznem a korai rajongóim által imádott popzenéhez való visszatérés félelmével. Olyan mint újra összerakni egy szilánkokra tört tükröt: még ha nem is tudod a darabkákat tökéletesen egymáshoz illeszteni, létrehozhatsz valami újat és gyönyörűt annak sajátos mivoltában.

A március hetedikére kitűzött Mayhem az énekesnő hetedik stúdiólemeze lesz, ami kronologikusan a 2020-ban megjelent Chromatica című albumot követi. Lady Gagának a kettő közt hat lemeze is megjelent, amiből három, mint filmes válogatáslemez született, egy remix album, egy jubileumi kiadvány, egy pedig a Tony Bennettel közös lemeze volt.

Bár a zenész nem unatkozott az elmúlt öt évben, a rajongók tűkön ültek, hogy végre hallhassanak egy új, szóló stúdiólemezt, amin kizárólag eredeti és friss, sajátos Gaga alkotások szerepelnek. Erre az igény már akkor meglátszott, amikor az első single, a Die with a Smile megjelent, holott még nem lehetett azonnal tudni, hogy a soron következő album egy daláról van szó. A szám Bruno Marssal közösen készült, aki szólólemezek tekintetében talán még Lady Gagánál is visszafogottabb, ha csak azt nézzük, hogy a Silk Sonic szuperduó 2021-es lemeze óta nem jelent meg albuma,

utolsó szólólemezéhez pedig egészen 2016-ig kell visszamennünk.

A szám akkora sikert aratott, hogy a Spotifyon rekordot is döntött, mint a dal, ami leghamarabb elérte az egymilliárd meghallgatást (96 napra volt hozzá szükség), ezzel trón fosztva a korábbi rekordert, Jungkook és Latto Seven című közös dalát, aminek 108 nap kellett ugyanehhez.

Lady Gaga az elmúlt időszakban számos módon a figyelem középpontjába került kezdve filmszerepitől – akár a Joker: Kétszemélyes téboly vagy a A Gucci-ház – egészen az Olimpia nyitógáláján látott fellépéséig. A folyamatos zeneszakmai és médiafelhajtás miatt, nem kizárt, hogy a márciusban érkező Mayhem 2025-öt (és talán Lady Gaga karrierjének is) legnagyobb zenei durranása lesz több szempontból is.