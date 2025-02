Arizona szülötte egészen Pestig jött, hogy bandát alapítson

Az Index szerkesztősége gyakran kap zenei anyagokat feltörekvő együttesektől, előadóktól. PickUp néven elindított sorozatunkban időről időre beszámolunk három új névről, csapatról, küldjenek akár lemezt, kislemezt vagy single-t.

Fontos: az Indexet az előadók keresik meg, érdekükben nem jár közben sem kiadó, sem menedzsment, legfeljebb kapcsolattartó. A hármas listát a Kultúra rovat – stílusbéli és tartalmi korlátok nélkül – kizárólag saját belátása szerint állítja össze. A mostani PickUp három előadója:

Chowteez,

Valami lesz,

Orion Dawn.

Elemi evolúció

Tisztán hallható, erőteljes, igényes és lendületes fejlődés, amin a Chowteez zenekar átment az elmúlt két évben. A bandának nemrég jelent meg Maradj távol című dala, ami eddigi harmadik kiadványuk, a 2023-as Messze jársz és a 2024-es Meddig érdekel előzte meg. Előbbi dal még hangzásában és stílusában is jóval kezdetlegesebb volt, míg utóbbi már egészen konzisztens alkotás lett, de még mindig érződött rajta az útkeresés.

A Maradj távol ezzel szemben már egy kiforrott, stabilan építkező, jól strukturált, dallamvilágában slágeres eredmény, amely szemben az eddig pop-rockos környezettel egy jóval erőteljesebb, szinte már a pop-punk világát idéző alkotás lett. Nem tagadom, az első, ami beugrott a dalt hallgatva, az a Paramore, amelyhez stílusában és minőségében is elég jól passzol a Chowteez új száma.

A friss alkotás, ami a toxikus párkapcsolatok működését boncolgatja, szövegében jól passzol a zenéhez, mindössze a prozódia az, ami olykor megbicsaklik. Még egy-egy kiemelkedő sor is van, így látszik, hogy ez a stílus tényleg pofátlanul jól áll a zenekarnak. Néhány apróbb hiba akad csupán – akár a korábban említett prozódiai kérdés, vagy a bridge-ben hallható zenei megtorpanás –, ami falatnyit elvesz az élményből, de összességében így is ígéretes a Chowteez új alkotása.

A zenekar egyelőre nem tolta túl a megjelenéseket, tekintve hogy évente mindössze egy-egy száma jelent meg 2023 óta. Most, hogy egyre tisztábban látszik a kiadványokon egy stabil, működő zenei irány, lassan esedékes lehet egy EP vagy album, amiben a banda komolyabb zenei szárnypróbálgatásokba vághat, és kiaknázhatja a (számok alapján) szemmel látható igényt zenéjükre. Ruska Péter gitáros, Tóth Kristóf dobos és Fonyód Anna énekesnő triója hamarosan az A38 hajón is bemutatja a most megjelent dalt.

Alkonytánc Arizonából

Nem mindennapi sztori, hogy egy amerikai srác ellátogat Budapestre, majd annyira megkedveli Magyarországot, hogy úgy dönt, Arizona végtelen sivatagai helyett a Kárpát-medencét választja. Ryan Lane először az egyetem első évében jött hazánkba, és lépésről lépésre szeretett bele a magyar kultúrába, zenébe, nyelvbe, irodalomba.

Azóta letelepedett, 2022-ben pedig elkezdte közös zenei kalandozását Ádámosi-Sipos Szilárd, Mátó Gergő és Katona Bálint társaságában a Valami lesz zenekarban. A banda azóta folyamatosan csepegteti újabb és újabb dalait, amelyek most, 2025 januárjában álltak össze teljes lemezzé.

A Something Will Be, mondhatni, egy self-titled album kis nyelvi csavarral. A kiadvány a U2 és Coldplay korai éveit idézi egy némileg nyersebb összhatással. A nyolc dalból álló lemez számai következetesen jönnek egymás után, az album folyékonysága és dinamikája jól működik. A lemez egészben kissé repetitívvé válik a végére, de akadnak érdekes és érzelmes kiugrások, így a dalok többnyire megteremtik maguknak a létjogosultságot.

A Valami lesz érdekessége, hogy egy hazánkban kevéssé mainstream zenei szférát jár be, ráadásul a stílus nagyjainak egészen autentikus hangvételében. Hogy Magyarországon meddig lehet jutni ezzel a műfajjal, jó kérdés, mivel nincs rá precedens (pláne angol nyelven). A csapat ugyanakkor érdekes színfolt az itthoni palettán, úgyhogy kíváncsian várjuk a folytatást.

Koponya a gyártelepen

Az Orion Dawn zenekar nem mai gida – hogy friss klipjük videójára utaljunk –, hiszen 2012-ben gurult ki a csapat első lemeze, de 2018-ban valahogy megfagyott a projekt. Egészen 2024-ig kellett várni a visszatérésre, most kiadott, friss, Anger című daluk pedig (szakzsargonnal élve) igazi banger lett.

Az industrial elemeket csúf metállal és harapós rappel keverve olyan agresszív végeredmény született, ami méltó a dal címéhez. A decemberben megjelent Monster után érdekes élmény a mostani dal – bár hazudnánk, ha azt mondanánk, hogy a kettőnek stílusában semmi köze egymáshoz. Amennyire monoton, annyira erőteljes az Anger, így jól visszaadja azt az állapotot, amikor beleragadunk a haragba, és vagy robban az ember, vagy a téboly felé sodródik.

A csapat házon belül forgatta a dalhoz készült klipet, ami halálra (bontásra) ítélt próbatermük utolsó pislákolását mutatja be, lezárva egy korszakot, zsebre vágva a szép emlékeket egy hörgős, üvöltős távozás közepette. A banda sajtóközleményében némileg ködösen említi, hogy március 18-ra valami izgalmassal készülnek.