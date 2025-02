Úgy néz ki, mint egy életfogytos, de nincs nála romantikusabb fickó

A tetoválásai tabuk, olyanok, mint a rossz hírek – halljuk a Black & White című Teddy Swims dalban. Nos, ezt nem árt komolyan venni az orkán erejű, soulos hanggal rendelkező Teddy Swimstől, a kivarrt mackótól, aki a füleit is macissá tetováltatta.

A hátán Jézus harcát látjuk az Ördöggel, kb. 1/1-es méretarányban, szóval a fickó elkötelezett, oly'annyira, hogy a Hit Network Carrie & Tommy című műsorában maga is tetovált egy macit a komikus Tommy Little bokájára. De szerencsére legalább ilyen elkötelezett a retro soul dalok iránt is,

legalább is erről árulkodik az I've Tried Everything But Therapy (Part 2) című új lemeze is,

amit megelőzött a 2023-ban az I've Tried Everything But Therapy (Part 1), és 2024-ben még egy EP is, ugyanezzel a címmel, de 1.5 sorszámmal.

Soulballadák, Motown keserők

Ha akarjuk, az eddigi életműve egy trilógia, ha akarjuk, 2 és fél lemez, de Swims urat ez a legkevésbé sem érdekli, lazább ő annál. Például nagyot ment a TikTokon, amikor a brisbane-i (Ausztrália), a Queen Street Mall-on váratlanul odalépett egy utcai énekesnőhöz, aki éppen a Lose Control című slágerét adta elő, beszállt, és akkorát énekelt az olcsó kis énekcuccba, hogy beleremegtek a kirakatok.

És közben elfelejtette a saját dala szövegét, és megkérdezte a lányt, hogy nincs-e súgógépe.

Persze, el lehet-e felejteni azt a soulballadát, amely 2024 egyik legsikeresebb felvétele volt, és hónapokig szerepelt a Billboard Hot 100 kislemezlistán, a csúcsot is megmászva?

Nem Swims az egyetlen popsztár, akinek az arca is össze van tetoválva, gondoljunk csak Post Malone-ra, de hogy egyedülálló vokális képességei vannak, akit az Isten is arra teremtett, hogy szívfacsaró, erőtől duzzadó Motown kesergőket adjon elő.

Ne ítélj elsőre

Teddy Swims igazi aluról építkező, haver karizmával rendelkező nagydarab srác, aki először azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy a YouTube-on Marvin Gaye-től Amy Winehouse-ig szinte mindenkit feldolgozott, és mézédes hangja átragyogott a sztenderdeken. Világos volt, hogy saját útja lesz, saját dalokkal.

És ekkor jött a Lose Control, az I've Tried Everything But Therapy (Part 1) mindent vivő slágere, ami éppenséggel be is árnyékolhatta volna az éppen kibontakozó karrierjét, de hogy nem roppant össze a dal súlya alatt, sőt mintha előre pont azt akarta volna bizonyítani, hogy ő valójában slágerek fölött álló sokoldalú művész, aki a pazar poptól, az R&B-n és a countryn át a Motown soulig mindent tud.

Ugyanakkor nemcsak a kivételes sláger, de a kivételes orgánum is tud átok lenni, ugyanis néha olyan érzésünk van, hogy hiába a széttetovált lélek, a masszív megjelenés, nem Teddy Swins a produkció főszereplője, hanem maga a nagybetűs Hang.

És igen, Adele és Amy Winehouse, és Duffy után itt vannak az ún. soft-alfák, az érzékeny, de erős orgánummal rendelkező, milliárdos streamelést produkáló férfiak,

mint Benson Boone vagy Noah Kahan. De náluk karakteresebb, markánsabb jelenség Teddy Swims, aki korábban megfordult az Eris nevű post-hardcore zenekarban, ami izgalmas előéletnek tűnik akkor is, ha nem tudnánk a sokat sejtető tetoválásairól. A makulátlanul kidolgozott, lágy zongoradallamokra, és Motown hangulatokra épülő albumnak van némi indie-popos karaktere is.

Bűnös szerelem

Persze, az egészben az a legjobb, hogy hiába a panelekre épülő, párkapcsolati kríziseket megéneklő szövegvilág, az albumot szinte szétfeszíti az erő, a zabolátlan energia, és a slágerérzékenység. Intelligens rájátszásokat is hallunk, például a Bad Dreams kérlelhetetlenül idézi meg a Fleetwood Mac Dreams című korszakos slágerét.

Az albumot arra tervezték a férfiaknak, hogy „vállalják fel az érzéseiket akkor is, ha kemény pasik”.

Berobbanó nyitó dalát, a Not Your Mant és a Hammer to the Heart-ot egy James Bond soundtracken is el tudnánk képzelni, de akkor is szokni kell az olyan dalokat, mint amilyen a Guilty. Ebben Swims arról énekel, hogy ha vérző szív bűn, akkor ő életfogytiglant kap. Hálószoba-souljában az ágynak jut a legfontosabb szerep, közvetlen azután, hogy eleget ült a nappali terapeuta kanapéján.

Teddy Swims: I've Tried Everything But Therapy (Part 2)

Warner / 42 perc / 13 szám

7/10