Második szóló dalával jelentkezett a Még Egy Cukorka zenekar egykori dalszerző frontembere, Hárs Barna. Az előadó mostani száma az év végére tervezett szólólemezének előfutára. A Felnőttnek lenni című dal az elidegenedést, a felnőttléttel való szembenézést járja körül, hogy miként képzeli el az előadó fiatalon a későbbi életét, és milyen ahhoz képest a valóság, ami korántsem váltja be a hozzá fűzött reményeket.

„Nem gondolom, hogy a felnőttség feltétlenül szörnyű lenne. A dalszöveget nem kinyilatkoztatásnak, hanem egy érzelmi mélypontom megörökítésének szántam. Amikor ezt a dalt írtam, úgy éreztem, hogy az egész világ egy hatalmas csalódás. A rendszer, a barátoknak hitt emberek, minden... Úgy vagyunk együtt, hogy valójában nem is ismerjük egymást. Úgy éreztem, nem ezt ígérték, hogy át vagyok verve...” – idézi a hozzánk eljuttatott közlemény Hárs Barnát. A zenész szerint az alkotási folyamat egyik funkciója, hogy kiírva magából a fájdalmat, a művész megtanulja újra látni a szépséget a világban.

Mindig egyel több

A Még Egy Cukorka zenekar 2024 januárjában fejezte be aktív tevékenységét, utolsó dalukat 2023-ban adták ki, amiről még az egyik első PickUpban is írtunk. A formáció frontembere, Hárs Barna azóta átállt szólóra, első saját alkotását pedig most, 2025 januárjában adta ki Lángoló pillanatért címmel.

Az akkori szám a ghosting jelenségét dolgozta fel, ahogy az énekes életéből egy fontos személy egyik napról a másikra eltűnt. A dal megjelenését egykori zenekara feloszlásának első évfordulójához is igazította, ezzel jelezve az új időszak kezdetét.

A két dal egy év végére tervezett lemez előfutára, amelynek számait a dalszerző havonta egyesével tervezi kiadni,

így a következő alkotás március közepén érkezik majd. A mostani dal, ami a felnőtté válás nehézségeire fókuszál, zongorára írt egyszerű, popos jelleggel ragadja meg az előadót foglalkoztató kérdést. A hozzá készült klipet Szabó Balázs Mihály rendezte, az operatőr Papp M. Bori volt.