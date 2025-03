A Carson Coma „Daddy Said No” című dala, amely a San Marinó-i Eurovízió első elődöntőjén debütált, mostantól a magyar közönség számára is elérhető. A zenekar különleges módon, San Marino színeiben jutott ki a nemzetközi versenyre, ezzel tiltakozva Magyarország 2019 óta tartó távolmaradása ellen. Ugyan vigaszágon sem jutottak be a válogató döntőjébe, mutatjuk a dalt.

A képzelt vagy valós zsarnok apáról szóló angol nyelvű szerzemény több mint egy egyszerű dal – szimbolikus üzenet arról, hogy a magyar zenészek eurovíziós szereplési lehetőségeit évek óta blokkolják – üzeni a népszerű Carson Coma zenekar, akik ugyan vigaszágon sem jutottak be a San Marinó-i Eurovízió-válogató döntőjébe, örömmel osztják meg a magyar közönséggel új dalukat.

A San Marinó-i jelentkezéssel az volt a célunk, hogy nemzetközileg is felhívjuk a figyelmet arra, hogy Magyarország – apánk kérésére – évek óta nem indul az Eurovízión

– nyilatkozta Fekete Giorgio, a Carson Coma zenekar énekese.

A San Marinóhoz kötődő különleges együttműködés révén a Carson Coma sikeresen eljutott a nemzetközi színpadra, ahol képviselhette azt a tehetséget, amit Magyarország hivatalosan már hat éve nem mutat meg a széles európai közönségnek.

Mi már azzal nagyon boldogok vagyunk, hogy kimehettünk San Marinóba mindezt elénekelni, és most örömmel osztjuk meg a dalt a hazai közönséggel is

– tette hozzá az énekes.

A Daddy Said No mostantól hivatalosan is elérhető YouTube-on és a népszerű streamingplatformokon, így a hazai rajongók is élvezhetik a lázadás szellemében született dalt.

A zenekar a nemzetközi kaland mellett a hazai színtér támogatására is nagy hangsúlyt fektet, nemrég a Palántaprogram keretében kezdték el felkarolni a pályakezdő magyar együtteseket és ezzel együtt a hazai zenei élet fejlődését.

A zenekar rajongói hamarosan magyar nyelvű dalokra is számíthatnak, amelyek közül egy már felcsendülhet a közelgő Nagy Carson Coma Reunionon, amit május 23-án rendeznek meg a Budapest Parkban.

Magyarország 2019-ben vonult ki az Eurovíziós Dalfesztiválról, azóta pedig hivatalos magyar előadó nem képviselte az országot a kontinens egyik legnagyobb zenei eseményén. A Carson Coma kreatív megoldása, hogy San Marino színeiben jutott ki a versenyre, egyedi példája annak, hogyan lehet a művészet eszközeivel tiltakozni a kulturális és zenei elszigetelődés ellen.