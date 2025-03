Az Index szerkesztősége gyakran kap zenei anyagokat feltörekvő együttesektől, előadóktól. PickUp néven elindított sorozatunkban időről időre beszámolunk három új névről, csapatról, küldjenek akár lemezt, kislemezt vagy single-t.

Fontos: az Indexet az előadók keresik meg, érdekükben nem jár közben sem kiadó, sem menedzsment, legfeljebb kapcsolattartó. A hármas listát a Kultúra rovat – stílusbéli és tartalmi korlátok nélkül – kizárólag saját belátása szerint állítja össze. A mostani PickUp három előadója:

Lucas Marci,

Here We Are,

letiltott_.

Fiatalnak lenni

Oké, oké, még én is messze vagyok a jézusi kortól, de tinédzser se most voltam, így néha elfog az a kellemes nosztalgia, milyen könnyű is volt tizenévesen minden – persze ez akkor nem feltétlenül tűnt ilyennek. Lucas Marci a fiatalság esszenciáját fogja meg dalaiban. A húszéves előadó már lassan öt éve pofozgatja alkotásait,

most pedig úgy érezte, végre révbe értek a számok, így elkezdte kiadni a dalokat.

A debreceni zenész nemrég a fővárosba érkezett boldog, egyetemista évekre, közben pedig zenei karrierét építgeti. Eddig két számot jelentetett meg, első saját dalát Ez az a ház címmel adta ki még januárban. Bár a cím némi nehezítés, hiszen a Tankcsapda jól ismert, azonos nevű slágerével versenyzik, stílusában össze sem mérhető a két alkotás. Marci pörgős, energikus, fiatalos pop-rock, pop-punk hangulatot fog meg. Van benne némi Jonas Brothers- és One Direction-élmény, illetve egy klasszikusabb 5 Seconds of Summer-hatás is, de azért az eredmény mai. A 2020 utáni hatások jelentősek, így nem csak a 2010-es évek zenéjéből merít az előadó.

Szövegében is ezt a vonalat viszi az énekes, ahol a mainstream popdalokra jellemző szóhasználat és tartalmi elemek jönnek elő, de az eredmény teljesen rendben van. Egyedül a szöveg halmozottsága az, ami kicsit a prozódia rovására megy, de ezen túl stílusában megállja a helyét a dal. A szám közepén lévő B-résznél kicsit összefolyik pár sor az effektek és a váltott sorok miatt, de ez összességében nem töri meg a számot.

A dalban Kozma Kata producer segítette Lucas Marcit, akivel a 2023-as Petőfi Nagylemez Program apropóján találkoztak. Gitárokon Jenei Ádámot és Meszéna Pétert lehet hallani az alkotásban. Az előadó nemrég egy STAiR-átdolgozással, a Hey Ho! című dallal is megjelent, ami szintén profilba vág nála. Hogy meddig jut a fiatal zenész, egyelőre nem tudni, de szemlátomást önazonos stílust sikerült elcsípnie, és minőségi szinten hozza.

Utolsó percek

Január végén új dallal jelentkezett a Here We Are zenekar. A csapat szép életútra tekinthet vissza, hiszen első lemezük még 2018-ban jelent meg Lámpás címmel. 2020 óta évente 2-4 dalt csepegtettek a hallgatóknak, de újabb lemez egyelőre nem jelent meg. Mosatni számuk, az Őrzöm az álmod azonban mégis eltér a megszokottól, ugyanis az alkotás versenyzik A Dal 2025-ös mezőnyében.

A szám a halál előtti perceket mutatja be, amiről a zenekar hozzánk eljuttatott közleményében úgy nyilatkozik:

A dal az elengedésről és a búcsúzásról szól. Pontosabban arról, hogy milyen egy haldokló ember szemszögéből nézni az utolsó perceket, miközben épp a szeretteitől búcsúzik.

Zeneileg jól ismert, modern metálos vonalon mozog a dal, amiben csipetnyi heavy metal hangulat érződik és a metalcore világa is megjelenik. Energikus alkotás, ami nagy fordulatszámon pörög szinte végig, dallamos énekre fókuszál, de azért ad teret egy klasszikus gitárszólónak is. Az anyastílusoknak tökéletesen megfelel a zenekar, szerkezetileg, energia szintjén, hangszeres és ének oldalon is profi. Zenei újítás ugyanakkor nem történik, bár feltehetően nem is volt célja a zenekarnak, hogy nagyon kilépjen a stílusi keretekből.

A csapatnak ez az első alkotása 2025-ben. Hogy A Dal mezőnyében mekkora esélye van a bandának, nehéz lenne megmondani. Az elmúlt években a rock-metál formációk viszonylag jól szerepeltek, ha csak a From The Sky zenekart említjük, vagy utolsó előtti eurovíziós versenyzőnket, az AWS-t.

Következmények nélkül

Hogy őszintének lenni könnyebb-e, vagy mindig elhazudni egy-egy balhét, arról vitatkozhatnánk. Nem egyszerű szembenézni rossz döntéseinkkel, de egy idő után már a hazugságokban lévő rendszerhez igazodni is kihívás. Mihályi Dávid, a – sajátos nevű – letiltott_ zenekar énekese egy időben spicces hülyeségeire kifogásként egy valódi alteregót alkotott, persze azért némileg finomabban, mint Jekyll és Hyde esetében.

A frissen alakult banda fatsinay című szerzeménye – ami a csapat második dala – nagyjából egy hónapja jelent meg. Az alkotásban, ahogy a hozzánk eljuttatott közlemény is részletezi, Mihályi Dávid úgy döntött, elengedi Fatsinay Dezső nevű alteregóját, akit egyetemista éveiben teremtett:

A fatsinay egy búcsúzás az »alteregómtól«, Fatsinay Dezsőtől, akit még egyetemistaként találtam ki egy történet főhőseként. Később, amikor az átmulatott éjszakák alatt valami hülyeséget csináltam, mindig viccelődtem: hát az nem én voltam, hanem a Fatsinay. Meguntam a kifogásait és a magyarázkodásait.

Az alternatív pop-rock alkotás jól szerkesztett. Finom ambientekre és atmoszféra-elemekre alapoz, itt-ott velősebb rockzenei megoldásokat is beépít a csapat, de óvatosan, nehogy átcsapjon túlságosan agresszív hangzásba. A túl erős forma az összhatásnak sem tenne jót – többek közt az énekes finom, vékony hangszíne miatt is feszítené a dalt. A prozódia és a szöveg megfelelően működik. A zenekar saját műfajában megállja a helyét.

Ami inkább kérdés, hogy ennek a stílusvilágnak mekkora táptalaja van a hazai zenei közegben. Nehéz megmondani, így azt is, hogy milyen jövő vár a csapatra, de a minőségi megközelítés mindenképp biztató.

A banda nemrég egy versfeldolgozást is kiadott. Váradi Szabolcs téged szerettelek című költeményét ültették át hangszeres formába. A zenekar közben aktívan készül első nagyobb koncertjére is, amit a bolygó zenekar társaságában adnak Budapesten a Turbinában.