Deniz az Indexnek: Nem olyan sz*r hely Magyarország, ahogy azt sokan állítják

Menni vagy maradni? Időről időre előjön az elvándorlás témája, főleg amikor a politikai talaj egyre forróbb és nő a belső feszültség. Erre reflektál legújabb dalában Deniz is, aki bár egyik oldalon sem foglal állást , úgy látja, elég komoly gondok vannak itthon. A rapper szereti a hazáját, és úgy véli, okkal született ide. Szerinte elvándorlás helyett érdemes inkább arra törekedni, hogy az itthoni helyzeten javítsunk.

„Ebbe a témába nem először nyúlok bele. 13 éve jelent meg a Hazám című dal, ami majdnem ugyanerről szólt, majd néhány évvel később a Holnapután című szám, 2018-ban pedig már Renivel közösen az Ide várlak vissza. Utóbbi szintén azt feszegette, hogy nem olyan sz*r hely Magyarország, ahogyan azt sokan állítják. Vannak ennél rosszabb helyek a világon, és legyünk arra büszkék, hogy ide születtünk” – nyilatkozta lapunknak a rapper. Hozzátette:

„A téma amiatt kezdett el jobban foglalkoztatni, mert a baráti társaságomból és a családomból is többen elhagyták Magyarországot, amit nyilván mindenkinek rossz megélnie. Viszont időközben kialakult bennem ez a kettősség, hogy bár nem gondolom olyan rossz helynek Magyarországot, mint ahogy azt mások beállítják, maga a közhangulat, hogy mindenki egymás torkának ugrik, az egészségügy helyzete és minden egyéb, az én fejemben is kérdéseket vet fel.”

Elmondása szerint ezeknek az együttes hatására született Nincs a Földön című új dala. Nem volt célja, hogy „bárkit elküldjön a francba”, épp ezért a számban szándékosan határolódott el mindkét politikai oldaltól, és mindössze saját érzéseit, tapasztalatait fogalmazta meg. A dalt elsősorban azoknak szánja, akik hasonló beállítottságúak, mint ő: bár szeretnek világot látni, a legjobban itthon érzik magukat a családjukkal, hiába hallani azt, hogy máshol „újabb a metró vagy jobb a fizetés”.

A Nincs a Földönt Deniz régi zenésztársával, Orsovai Renivel együtt adta ki. Az énekesnő korábban sok dalban kollaborált már a rapperrel, ráadásul 2018 óta Deniz zenekarában is tag, így adta magát a közös munka. Az alkotás az előadó Mély című EP-jének a része, ami a 2025-re szánt lemezének egy szeletét adja ki.

Már 2015 környékén is azzal a tendenciával szembesült, hogy a közönség elsődlegesen azokat a dalokat hallgatja egy lemezről, amik előzetesen videóklippel jelentek meg. Mára a helyzet még rosszabb, ezért úgy döntött, hogy a teljes dallistát kisebb etapokban adja majd ki, így minden számnak igyekszik helyet teremteni az éterben.

A mostani EP-n két másik dal jelenik meg a Nincs a Földön című számon kívül. Az egyik egy oldottabb hangulatú alkotás, míg a másik egy „odaszólós” szám lett, amiben a zeneipar mostani problémáira igyekszik reflektálni a rapper.

Ha megnézzük a YouTube-trendinget, technikai értelemben rengeteg tehetséges előadót találni: jó klipek születnek, jó zenék íródnak, van, aki jól rappel, van, aki jól énekel. Lehet, hogy teljesen más zenei stílusban, mint amit én szeretek, de ez egy szubjektív dolog. Nem a technikai résszel van bajom, hanem a dalok mondanivalójával, ami globális szinten is igaz. Nagyon sok a felületesség, tisztelet a kivételnek. A hiphop műfaj azért született, hogy valami tartalom vagy mondanivaló legyen benne, most mégis azt látom még a videóklipekben is, hogy az erőszakon, a drogozáson meg a meztelen nőkön van a hangsúly, közben öntjük a pezsgőt és három szót ismételgetünk. Nagyon fura irányba ment el az egész