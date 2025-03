Ariana Grande újabb szintre emelte a vallomásos popot, valóban szebb napok várnak ránk

Megérkezett Ariana Grande eternal sunshine albumának régóta várt deluxe verziója, amely új címet is kapott: Eternal Sunshine Deluxe: Brighter Days Ahead. Az eredeti lemez hat dallal bővült, illetve egy kisfilmmel is megajándékozta rajongóit a 31 éves énekesnő. Ezzel indította el legújabb éráját, a Brighter Dayst, így már turnéidőpontokban is reménykedhetnek a fanok.

Kicsit több mint egy évvel ezelőtt jelent meg Ariana Grande hetedik stúdióalbuma, az eternal sunshine. A projekt egy konceptalbum, a dalok egy adott gondolatmenet, érzelem vagy hangulat mentén íródnak, ezt követi végig a zenei hangszerelés is. A címéből is kikövetkeztethető, hogy az albumot az Egy makulátlan elme örök ragyogása (Eternal Sunshine of the Spotless Mind) film ihlette. Amint azt már Ariana Grande is elmondta, ez az egyik legőszintébb zenei projektje, igyekezett egy abszolút sebezhető oldalát megmutatni zenéjén keresztül, egy igazán művészi koncepcióba csomagolva.

Miért pont ez a film ihlette? Nos, Ariana Grande mindig is hatalmas Jim Carrey rajongó volt, ebben a produkcióban pedig a színész játssza a főszerepet. Grande többször is említette, nagyon sokat jelent neki ez a film, 2023-ban pedig olyannyira megihlette, hogy egy teljesen új szintre emelhette zeneiségét. Úgy fogalmazott, „csak úgy ömlött belőlem a szó, hamar kész lett az összes dal, az egész folyamat nagyon gyorsan történt”. A kritikusok szerint ez az album egy emelkedettebb változata a Sweetener és a Thank U, Next albumainak.

Már az eredeti lemezről is írtunk annak megjelenésekor – erről készült cikkünket ide kattintva olvashatják el. Üdítő visszatérése volt ez az énekesnőnek, hangja egy teljesen új csengésben hallható, mint korábbi lemezein. Ehhez nagyban hozzátartozik az, hogy az album felvételével egyidőben forgatta a Wicked musicalt, amelyben operaénekesekhez hasonló stílusban kellett énekelnie. Ez a film elmondása szerint igazán gyógyító hatással volt rá, így énekesnőként, popikonként is gyógyulhatott, újra egészségessé válhatott a kapcsolata a zenével. Zane Lowe-nak adott interjújában elmondta:

rendkívül érdekes kapcsolatom volt a zenével, mielőtt elkezdtem a Wickeden dolgozni. Úgy érzem, nagyon gyógyító hatással volt rám ez a szünet, ugyanis teljesen el kellett távolodnom a popsztár énemtől ahhoz, hogy Glindára koncentráljak. És ez nagyon jót tett, minden pillanatot imádtam, amit ezzel az albummal töltöttem.

Az eredeti lemezen 14 dalt kaptunk, ami egy költői kérdéssel kezdődött (intro – end of the world), majd egy bölcs válasszal ért véget (ordinary things). Időközben érkezett egy bővített verziója is az albumnak, amelyen három kollaboráció, illetve három live dal szerepel. Most pedig megjelent a főfogás, ugyanis az eternal sunshine sztorija nem ért véget, hat új dalban folytatódik Peaches (Ariana Grande alteregója) története.

Csak egy álom volt az egész?

A deluxe első két dala gyakorlatilag egy-egy második rész az eredeti album egy-egy dalának. Az intro egy bővített verziója csendül fel először, az intro (end of the world) [extended], amelynek originál verziója egy kérdésfeltevéssel zárult. A bővített verzióban Ariana már válaszol is, sőt arra kér, ne is törődjünk vele. Vagyis inkább volt férje, Dalton Gomez ne törődjön vele, ugyanis a bővített dalban megannyi utalást hallhatunk volt házasságával kapcsolatban, arra is rákérdez, volt férje megbánta-e, hogy feleségül kérte. Ugyan csak 2 perc 42 másodperc az egész, mégis egy érzelemkavalkádban találjuk magunkat, teljesen átérezzük Grande fájdalmát, ami egy feldolgozási folyamattal együtt jár. Elismeri, hogy ő volt a „rossz fiú”, hiszen nagyon hamar továbblépett kapcsolatukból. Ez egy visszatérő elem a dalaiban, gyakorlatilag a teljes Thank U, Next album témáját az a megítélés adta, miszerint Grande úgy váltogatja a pasikat, mint a ruháit. A kibővített intro azonban azt is megmutatja, ez nem teljesen igaz, tiszta szívéből akar szeretni minden romantikus kapcsolatában, de valójában kétségbeesetten ragaszkodik ahhoz, akivel együtt van.

A twiglight zone tulajdonképpen a we can't be friends (wait for your love) folytatása, ugyanabban a szürke, bizonytalan zónában találjuk magunkat, azonban most már tisztában vagyunk vele, hogy mi történik. Egyfajta tudathasadásos állapotot is érzékelhetünk, ugyanis felvetődik a kérdés: „Vajon tényleg megtörtént ez a kapcsolat, vagy csak álmodtam az egészet?” Ez, illetve maga a címadás is arra enged következtetni, hogy Ariana és Dalton románca egészen torz valóságot alkotott, valószínűleg soha nem voltak egy hullámhosszon.

Végre jó egyedül

Ariana Grande nyíltan beszélt arról, milyen mentális betegségekkel küzdött a múltban, illetve arról a hibájáról is, hogy mindig újabb kapcsolatokban keresi a boldogságot, a kiteljesedést. A warmban azonban végre azt hallhatjuk, hogy egészségesebb viszonyban van saját magával, javult az önbecsülése, sok idő után először ő áll az első helyen saját életében. Ennek a dalnak is van ellentétpárja az eredeti lemezen, méghozzá a don't wanna break up again, amelyben meg éppen azt ecseteli, milyen küzdelmes volt annak a gondolata, hogy újra szingli lesz. Ezúttal megkönnyebbülést érzékelhetünk a soraiból, a refrén előtti részben ugyanis kijelenti,

most már nem ereszkedik le a férfiakhoz, így ha vele akarnak lenni, kénytelenek lesznek felemelkedni az ő szintjére.

A következő dalok is megerősítik ezt a gondolatmenetet, a dandelion és a past life is egy sokkal magabiztosabb Arianát mutat. Előbbi egy pajkosabb, játékosabb szöveget és hangszerelést kapott, továbbra is tele vagyunk önbizalommal, újra késznek érezzük magunkat a szerelemre, készen állunk valaki másra is figyelni. Míg utóbbi egy hullámvölgyet jelenít meg, hiszen egy gyógyulási folyamat sem lineáris, viszont még a nehezebb időszak ellenére sem bizonytalanodunk el abban, kivé váltunk, mi a legfontosabb számunkra.

az, akit korábban lelkünk gyógyszerének gondoltunk, most már látjuk, hogy valójában a halál szélére sodort.

Elengedünk ebben a dalban, végre képesek vagyunk magunk mögött hagyni nemcsak a kapcsolatot, hanem egy mérgező változatunkat is.

Még nem boldog, de elégedett befejezés

Hampstead több szempontból is különleges Ariana Grande számára, egyrészt a legboldogabb helyet jelenti, mivel London ezen részén forgatták a Wicked filmeket, másrészt élete egy mérgező időszakára is emlékezteti, ugyanis itt éltek egy rövid ideig volt férjével, Dalton Gomezzel.

A dalnak több címzettje is van, szól benne volt férjéhez, a médiához, rajongóihoz, illetve elhunyt exéhez, Mac Millerhez is. Érzékelhető, hogy egy korszak lezárását, valamint egy reményteljes, új kezdetet is magába foglal az albumzáró. Ariana Grande egy teljesebb, tudatosabb oldalát mutatja be, amiért a rajongók már évek óta drukkoltak. Többé nem a kívülről kapott szeretet vagy elismerés határozza meg az énekesnőt, ő maga írja saját történetét, így mindenki gondolhat róla, amit csak akar, a saját igazságában és valóságában akar újraéledni.

Szebb napok várnak?

Ariana Grande a Brighter Days korszakot egy kisfilmmel nyitotta meg, amely összefoglalja az elmúlt évek legnagyobb fájdalmait és mérgező élményeit. Rögtön az első képkocka azzal indul, hogy Ariana Grande, vagyis Peaches emlékeit elégetik, szimbolizálva, hogy maga mögött hagyja ezt az időszakot.

A filmben Peaches megöregedett, egy futurisztikus helyen él a Brighter Days Inc.-en belül, amely az emberek emlékeit tárolja, és el is pusztítja, amennyiben azok negatívak. Peachesnek négy emléke maradt, amiket visszanézhet, azzal a feltétellel, hogy megtekintés után azonnal és örökre törlik őket. Peaches viszont mindegyiket újra látni akarja. Az emlékek felelevenítése közben az album zeneszámai csendülnek fel. Az első emlékben szülei esküvője, valamint gyerekkori pillanatok vannak – eközben az intro szólt.

A második emlékben az látható, hogyan vette fel az eternal sunshine dal bridge részét – egy pódiumon állva láthatjuk a fiatal Ariana Grandet. Szintén ebben az emlékben hallható a dandelion, közben apró képkockákon a korábbi turnéinak felvételeit mutatják. A harmadik emléket félve indítja el, éreztetve, hogy egy fájdalmas visszatekintés következik, majd megszólal a twighlight zone.

A fiatal Ariana Grande egy szétrombolt házban ébred, amely korábbi házasságát szimbolizálja.

Régi, tönkrement emlékei között járkál, majd kimegy az utcára, ahol apokaliptikus állapotok uralkodnak – eközben a supernatural megy. Sétál a lerombolt utcákon, majd megáll egy űrhajó fényében, ami a magasba emeli.

Az utolsó emlék sejtelmesen indul, egy teljesen jellegtelennek tűnő bárt láthatunk, az asztalnál egy idegen ül, de néhány jelenettel később világossá válik, hogy Ariana Grande édesapja az. A zongorához megy, és játszani kezdi a Hampstead dallamát. Ezután Mary Shelley Frankensteinjét idéző képsorok következnek, ugyanis édesapja megkísérli újra összerakni a régi lányt, legalábbis először így tűnhet. Valójában a régi mérgező dolgokat hátrahagyva valami egészen mást teremt, ezzel is jelezve, hogy valami új van készülőben, tehát valóban szebb napok várnak Ariana Grandera, és így a rajongóira is.

A film így megkoronázza ezt a korszakindító albumot, és sugallja, hogy ugyan darabokra hullott minden, már gyógyulófélben, újraépülőben vagyunk, valóban szebb napok várnak ránk.

Ariana Grande: Eternal Sunshine Deluxe: Brighter Days Ahead

Republic Records

19 szám 55 perc

8/10